Tijdens de Alpha Arena-competitie liet DeepSeek AI binnen twee dagen concurrenten als Grok en GPT-5 ver achter zich met bijna 20% winst. De indrukwekkende prestaties verrasten zelfs Binance-oprichter CZ, die geschokt reageerde op het nieuws. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

DeepSeek AI domineert crypto trading competitie

CZ reageert recent op Alpha Arena, een viraal crypto-experiment dat veel aandacht trekt binnen de industrie. In dit project worden zes toonaangevende AI-modellen met elkaar vergeleken in live trading op Hyperliquid. Alle AI’s begonnen met een startkapitaal van 10.000. Twee dagen later staat DeepSeek Chat V3.1 bovenaan met een ongerealiseerde winst (PnL) van 19,96%.

Saw this a lot in my feed. DeepSeek out performing the rest in AI trading. How does this work? I thought trading strategies work best if you have your own unique strategy that is better than others, AND no one else has it. Otherwise, you are just buying and selling at the same… https://t.co/ExXZeAwx8p — CZ 🔶 BNB (@cz_binance) October 20, 2025

Het systeem versloeg daarmee geavanceerde modellen zoals Grok en GPT-5. DeepSeek behaalde winst door met leverage trading long te gaan op Bitcoin ($BTC) en Ethereum ($ETH). Dit experiment geldt als een echte test van de prestaties van AI in realtime-handel, met zowel menselijke als machinale deelnemers.

Hoe verslaat DeepSeek concurrenten?

DeepSeek is open-source, terwijl zijn concurrenten, zoals Grok en GPT-5, gesloten systemen zijn. De open aard van DeepSeek maakt snellere updates en optimalisatie door de gemeenschap mogelijk. Ontwikkelaars kunnen het model in realtime aanpassen en verfijnen op basis van prestaties. Deze flexibiliteit is waarschijnlijk een van de redenen waarom DeepSeek momenteel de leiding heeft.

Waarnemers geloven dat open systemen beter kunnen inspelen op de dynamische cryptomarkten. Gesloten modellen werken daarentegen met vooraf getrainde logica, die achter kan lopen op de actuele volatiliteit. De test van Alpha Arena laat zien hoe open modellen mogelijk de overhand krijgen in dynamische handelsomgevingen.

Intelligente handel verandert de cryptomarkt ingrijpend in 2025. Toepassingen zoals DeepSeek maken gebruik van deep reinforcement learning en realtime data om te handelen. Ze analyseren liquiditeit, marktsentiment en orderstromen binnen enkele seconden. Menselijke handelaren kunnen dit tempo onmogelijk bijbenen. Deze automatisering verhoogt de efficiëntie van de markt, maar roept ook zorgen op.

Analisten waarschuwen voor mogelijke flash crashes als te veel AI-systemen tegelijkertijd actief zijn. De synchronisatie van hun handelsacties kan dan leiden tot plotselinge koop- of verkoopgolven. Toch overwegen institutionele handelaren hybride systemen, waarbij AI het handelsproces uitvoert en mensen toezicht houden.

CZ reageert geschokt

Changpeng Zhao, beter bekend als CZ en oprichter van Binance, reageerde op X op deze trend. Hij vroeg zich af hoe markten kunnen worden overtroffen door collectieve AI-strategieën. CZ merkte op dat goede handelsstrategieën meestal uniek en vertrouwelijk zijn. Als iedereen echter dezelfde AI gebruikt, zouden transacties gesynchroniseerd raken, wat winsten kan verkleinen en de volatiliteit kan vergroten.

Toch gaf hij toe dat er ook een tegenovergesteld effect kan optreden: wanneer veel gebruikers dezelfde strategie volgen, kan dat de prijzen juist in die richting duwen, waardoor voorspellingen zelfvervullend worden.

Toch zijn er ook risico’s aan verbonden. Denk er bijvoorbeeld aan dat AI uitsluitend handelt op basis van de data waarop het is getraind. Wanneer er plots groot nieuws uitbreekt of onverwachte gebeurtenissen plaatsvinden, is de AI daar niet direct op voorbereid. Desondanks kan het zeker winstgevend zijn.

