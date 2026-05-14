Een opvallende tweet ging op 13 mei viraal. Bitcoin houder @cprkrn deelde hoe Claude AI hem hielp om 5 BTC, omgerekend zo’n $400.000, terug te halen uit een wallet die hij 11 jaar geleden zelf op slot had gezet. De tweet kreeg miljoenen views.

HOLY FUCKING SHIT OMG CLAUDE JUST CRACKED THIS SHIT, THANK YOU @AnthropicAI THANK YOU @DarioAmodei NAMING MY KID AFTER YOU 😍https://t.co/gObNirRDpS https://t.co/ByTdIM4d20 pic.twitter.com/xB5LUJb6Pe — 🍜 (@cprkrn) May 13, 2026

Bitcoin nieuws: zo brak crypto ai de oude wallet open

Het verhaal begon in 2015. Tijdens zijn studententijd veranderde @cprkrn het wachtwoord van zijn wallet onder invloed van wiet. De volgende dag was het nieuwe wachtwoord uit zijn hoofd gegleden. In totaal bleef 5 BTC vastzitten op het Bitcoin adres dat sindsdien niet bewoog.

Jaren probeerde hij van alles. Tools zoals btcrecover en Hashcat brachten geen oplossing. Hij gaf zo'n $250 uit aan recovery diensten en testte naar eigen zeggen miljarden combinaties. Niets werkte.

Als laatste poging dumpte @cprkrn zijn hele oude studentencomputer in Claude. De chatbot vond een oudere backup van de wallet uit december 2019. Daarnaast spotte Claude een fout in btcrecover die de gedeelde sleutel en het wachtwoord in de verkeerde volgorde aan elkaar plakte. Na de correctie rolde de private key er gewoon uit.

Crypto nieuws met nuance: geen versleuteling gekraakt

Belangrijk om te weten: Claude heeft de versleuteling van Bitcoin niet gebroken. Dat is wiskundig nog steeds onmogelijk. Wat Claude wel deed, was puzzelen met oude bestanden en de juiste mnemonic uit een notitieboekje koppelen aan het juiste wallet bestand.

Een recovery expert verwoordde het zo tegenover Decrypt: het ging vooral om “forensische sortering” en niet om wachtwoorden kraken. De totale rekenkracht kostte slechts $15. Een mooi voorbeeld van wat crypto ai kan doen zonder de regels van Bitcoin zelf aan te tasten.

De reacties waren explosief. Nic Carter van Castle Island Ventures noemde het resultaat simpelweg “insane”. Ook Jesse Pollak, de bedenker van Base, schaarde zich bij de fans. Op Reddit klonken kritische stemmen: volgens hen sorteerde Claude vooral bestanden en hackte het verder weinig spannends.

Bitcoin whales en de huidige Bitcoin koers: wat nu?

Volgens schattingen zijn er tussen de 2,3 en 3,7 miljoen BTC permanent verloren. Dat is 11 tot 18 procent van de totale voorraad van 21 miljoen. Veel van die coins liggen bij vroege Bitcoin whales die hun seed phrase vergaten of hun harde schijf weggooiden.

Verloren door vergeten wachtwoorden: 1,5 tot 2 miljoen BTC.

Onaangeraakte Satoshi munten: rond de 1 miljoen BTC.

Oude wallets uit 2010 tot 2015: vaak nooit meer aangeraakt.

Bij de huidige Bitcoin koers van rond de $80.000 vertegenwoordigen die slapende coins honderden miljarden dollars. Het verhaal van @cprkrn opent een nieuw deurtje voor mensen met oude bestanden. Niet elke wallet komt terug, maar AI tools kunnen helpen om jaren oude data te ontleden.

Voor wie de Bitcoin koers nauwgezet volgt, kan dit verhaal effect hebben op het aanbod. Als meer slapende coins van Bitcoin whales ontwaken, komt er extra beweging in de markt.

