De Dogecoin koers maakt opnieuw indruk nu het opwaarts momentum richting de psychologische grens van $1 toeneemt. Terwijl veel beleggers hun aandacht richten op Bitcoin en Ethereum, wordt er in stilte een scenario gecreëerd waarin Doge mogelijk het grootste rendement van het jaar kan opleveren. Technische analisten, marktdata en fundamentele ontwikkelingen wijzen allemaal in dezelfde richting.

Belangrijke technische niveaus geven richting

Op het moment van schrijven schommelt de Dogecoin koers rond $0,21. Dit niveau geldt als een cruciale zone. Zolang dit prijsniveau als steun functioneert, blijft het scenario van een stijging richting $0,30 realistisch. Daarboven liggen de weerstanden bij $0,27 en $0,30 in het vizier, met $1 als ultieme psychologische grens.

De Relative Strength Index (RSI) is onlangs uit oversold gebied gebroken en laat tekenen zien van een krachtig herstel. Ook de TD Sequential indicator, populair onder swing traders, gaf rond $0,21 een duidelijk koopsignaal af.

Opvallend is dat het handelsvolume nog relatief bescheiden is. Dat betekent dat een toename in volume, bijvoorbeeld door ETF nieuws of institutionele instroom, een aanstichter kan zijn voor een plotselinge prijsversnelling.

Steun in de markt blijft sterk

Aan de onderkant wordt er stevige steun gevonden bij $0,20. Bij een neerwaartse doorbraak van dit niveau kan Doge corrigeren richting $0,18. Toch blijft de interesse van retailbeleggers groot. On-chain data toont aan dat het aantal wallets met kleinere hoeveelheden Doge toeneemt. Dit wijst op hernieuwde adoptie onder particuliere beleggers.

Wel moet rekening worden gehouden met enkele risico’s. De Money Flow Index is gedaald onder de 40, wat duidt op afnemende koopdruk. Ook de open interest in Dogecoin ETF’s is sinds juli met meer dan 35% afgenomen. Dit zijn tekenen van een verminderde speculatie onder professionele traders, al kan dat juist ruimte bieden voor een nieuwe golf van instroom.

Een van de grootste mogelijke aanstichters op de korte termijn is de aanvraag van een Dogecoin ETF. REX Osprey heeft bij de Amerikaanse toezichthouder SEC een verzoek ingediend om een Doge ETF te lanceren. Dit fonds zou minimaal 80% van zijn vermogen beleggen in Dogecoin of vergelijkbare instrumenten.

Een goedkeuring zou niet alleen legitimiteit toevoegen, maar ook de toegang tot institutioneel kapitaal openen. Het biedt beleggers een gereguleerde manier om in Doge te stappen, zonder dat ze zelf wallets of crypto exchanges hoeven te gebruiken.

REX is overigens niet de enige partij. Ook 21Shares, Bitwise en Grayscale hebben interesse getoond in een soortgelijk product. De komende weken worden cruciaal.

Trump gesteunde mininguitbreiding geeft vertrouwen

Naast het ETF verhaal is er fundamenteel nieuws dat een stevige impuls kan geven. Thumzup, een beursgenoteerd bedrijf met banden met Donald Trump, heeft aangekondigd $50 miljoen op te halen voor de uitbreiding van zijn Dogecoin miningactiviteiten.

De overname van DogeHash Technologies ligt op tafel. De verwachting is dat de verhoogde hashrate bijdraagt aan een stabieler netwerk en hogere opbrengsten. Mocht Dogecoin inderdaad richting $1 gaan, dan zouden de mininginkomsten voor Thumzup kunnen oplopen tot ruim $100 miljoen per jaar.

Daarbovenop wordt gewerkt aan een Dogecoin treasury van $175 miljoen, geleid door Elon Musk’s persoonlijke advocaat. Hiermee wordt Doge opnieuw in de spotlight gezet als volwaardige digitale asset.

De DeFi populariteit geeft extra stabiliteit

Niet alleen Dogecoin maakt stappen. De bredere crypto markt laat in het derde kwartaal een duidelijke opleving zien. De totale waarde die is vastgezet in DeFi (Total Value Locked) is met 41% gestegen tot meer dan $160 miljard.

Ethereum en Solana trekken de kar van de DeFi-opgang. Ethereum’s TVL steeg van $54 miljard naar ruim $96 miljard, terwijl Solana’s TVL de grens van $11 miljard doorbrak. Ook protocollen als Aave, Lido en EigenLayer zagen stijgingen van 58%, 77% en 66%.

Als Dogecoin zich weet te verbinden aan deze DeFi rally, bijvoorbeeld door integratie in yield-platforms of als betaalmiddel, kan dat het fundament verder versterken.

