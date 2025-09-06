De markt voor crypto layer 1’s staat in 2025 onder hoge spanning. Solana, Polygon en SUI proberen zich elk te positioneren als het alternatief voor ontwikkelaars, investeerders en grote ecosystemen. De een zet in op pure snelheid, de ander op bruggen naar Ethereum, terwijl nieuwkomers met verse treasury’s de status quo willen uitdagen. Welke van deze layer 1’s heeft de kracht om de volgende bull run niet alleen te overleven, maar ook als winnaar uit de bus te komen?

Solana, snelheid en adoptie, maar ook kwetsbaarheid

Solana staat opnieuw in de spotlights nu de koers flirt met de $212-weerstand. Deze zone is technisch cruciaal. Een overtuigende doorbraak kan de weg vrijmaken richting nieuwe all-time highs, zeker nu de belangstelling vanuit institutionele partijen toeneemt.

Solana’s kracht ligt in zijn schaalbaarheid en extreem lage transactiekosten. Met tot wel 65.000 transacties per seconde en fees die vrijwel nul zijn, is het netwerk aantrekkelijk voor zowel DeFi-protocollen als NFT-projecten. Grote spelers als Helium en Render Network hebben hun ecosystemen naar Solana verhuisd, wat de status van de chain verder legitimeert.

Toch blijven er zorgen. De herhaalde netwerkstoringen in de afgelopen jaren zijn een smet op het imago, en concurrenten zien hun kans schoon om twijfelende ontwikkelaars weg te trekken. Voor dit jaar geldt dus dat als Solana stabiliteit weet te garanderen en de $212-weerstand overtuigend breekt, dan kan SOL opnieuw de top-3 van crypto binnendringen.

Polygon, de brug tussen layer 1 en layer 2

Hoewel Polygon vaak wordt gezien als een Layer 2 van Ethereum, positioneert het team zich meer en meer als een multi-chain Layer 1-ecosysteem. De strijd met Polkadot illustreert dit. Beide netwerken proberen de hub te worden waar interoperabiliteit en schaalbaarheid samenkomen.

Polygon’s voordeel is dat het de veiligheid van Ethereum benut, terwijl transacties vele malen goedkoper en sneller verlopen. Dit maakt het platform aantrekkelijk voor gaming-projecten en grote merken. Bedrijven als Adidas en Starbucks experimenteerden al met Polygon-NFT’s, en ook DeFi-projecten waarderen de combinatie van snelheid en EVM-compatibiliteit.

Toch worstelt Polygon met imago-issues. Het netwerk kampt met centralisatie-kritiek en heeft moeite om zichzelf te onderscheiden in de stortvloed van nieuwe Layer 2’s die Ethereum voortbrengt. Als Polygon in 2025 zijn rol als brug weet te versterken en meer samenwerking zoekt met traditionele bedrijven, kan MATIC alsnog een sterke comeback maken.

SUI, nieuwkomer met grote ambities

SUI is de outsider in dit gevecht. Gelanceerd in 2023, wist het project in korte tijd een loyale community en een groeiende developerbase op te bouwen. Het geheim zit in de Move-programmeertaal, die speciaal is ontworpen om complexe applicaties sneller en veiliger te bouwen.

Uniek aan SUI is de focus op parallelle verwerking, waardoor het netwerk theoretisch honderdduizenden transacties per seconde kan afhandelen. Deze architectuur maakt het interessant voor gaming en interactieve dApps, waar real-time interacties cruciaal zijn.

Een belangrijke katalysator is de recente uitbreiding van de treasury, waarmee het project miljarden in kas heeft om ecosystemen te ondersteunen. Dat geeft ontwikkelaars vertrouwen dat SUI niet zomaar zal verdwijnen. Maar de grote vraag is of het jonge netwerk de hype kan omzetten in daadwerkelijke adoptie. Zonder sterke use cases kan SUI ondanks de indrukwekkende techniek snel in de schaduw verdwijnen.

De opkomst van Pepenode

Terwijl Solana, Polygon en SUI vechten om hun plek in de top van de layer 1 markt, blijft Ethereum de onbetwiste benchmark. De afgelopen maand steeg $ETH met bijna 20%, en een nieuwe all-time high boven de $5.000 komt steeds dichterbij. Zo’n breakout trekt doorgaans enorme liquiditeit richting het hele ecosysteem, waarbij zowel Layer 2’s als nieuwe projecten profiteren.

In die dynamiek steekt een naam de kop op, namelijk Pepenode ($PEPENODE). In plaats van de zoveelste meme coin, zet Pepenode in op een compleet nieuw hardwareloze ‘mine-to-earn model. Iedereen kan zonder dure apparatuur of technische kennis meedoen, simpelweg door nodes te staken en te upgraden binnen een gamified platform.

Het idee slaat verrassend snel aan. Binnen korte tijd is er al meer dan $500.000 opgehaald in de presale, met duidelijke steun van crypto-whales en early adopters. Bovendien zijn de tokenomics deflatoir. Een groot deel van de tokens die wordt gebruikt voor upgrades wordt permanent verbrand, wat op termijn de prijsdruk omhoog kan zetten.

Analisten zien in Pepenode meer dan zomaar een hype. Het project combineert de virale aantrekkingskracht van memecoins met een innovatief beloningsmodel dat toegankelijk is voor miljoenen gebruikers wereldwijd. Sommigen noemen het zelfs een potentiële 100x-kandidaat zodra de bull run echt op stoom komt.

Layer 1 vs Layer 2 crypto: wie wint in 2025?

De vraag blijft: welke layer 1 blockchain heeft de beste overlevingskansen?

Solana lijkt de favoriet onder traders dankzij de koersdynamiek en sterke adoptie in DeFi en gaming. Als het netwerk zijn storingsprobleem oplost, kan SOL definitief doorbreken.

Polygon moet bewijzen dat het méér is dan slechts een Ethereum-schaaloplossing. Succesvolle samenwerking met Web2-bedrijven kan MATIC in de spotlight houden.

SUI is technisch misschien de meest innovatieve speler, maar staat nog aan het begin. De treasury geeft tijd en middelen, maar zonder grootschalige use cases blijft de toekomst onzeker.

Ondertussen blijft Ethereum de ruggengraat van de markt, en memecoins als Pepenode profiteren slim van de rotatie van liquiditeit.

2025 wordt een beslissend jaar voor Solana, Polygon en SUI. De strijd is geen zero-sum game. Meerdere netwerken kunnen overleven, zolang ze zich onderscheiden in schaalbaarheid, community en adoptie. Maar de markt is genadeloos, alleen de ketens die echte waarde leveren, zullen de volgende cyclus domineren.

