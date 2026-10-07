Amerikaanse spot-ETH-ETF’s verloren in vijf opeenvolgende sessies circa $206 miljoen, terwijl Ethereum rond $2.700 bleef handelen. De kernvraag is of de uitstroom leidt tot bredere verkoopdruk, of dat de markt de verkopen voorlopig blijft absorberen.

Spot-ETH-ETF’s verliezen circa $206 miljoen in vijf sessies

De fondsen registreerden op 5 oktober een netto-uitstroom van $50,76 miljoen. Sinds 29 september liep het totale bedrag op tot $205,88 miljoen, waarmee de reeks vijf opeenvolgende uitstroomsessies omvatte. De cijfers zijn gebaseerd op SoSoValue-data zoals weergegeven door CryptoSlate.

De uitstroom volgde op een instroom van $17,1 miljoen op 28 september. De cumulatieve netto-instroom daalde vervolgens tot circa $13,75 miljard, terwijl ETH rond $2.711 handelde. Daarmee verzwakte een belangrijke bron van extra institutionele vraag, zonder dat de koers op dat moment een vergelijkbare terugval liet zien.

De ontwikkeling staat niet op zichzelf: ETF-stromen kunnen per periode sterk uiteenlopen en verschillen tussen fondsen en activa. De recente ETF-cijfers voor Bitcoin en Ethereum bieden vergelijkingsmateriaal, maar veranderen niets aan het kernsignaal hier: de Amerikaanse spot-ETH-producten noteerden vijf sessies op rij netto-uitstromen.

Derivaten tonen verkoopdruk, maar geen eenduidig beeld

Ook in derivatenmarkten is de toon verzwakt. CryptoQuant-data plaatst de geschatte leverage ratio van Ethereum op 0,66, het laagste niveau in zeven maanden. De verhouding stond rond 0,68 op Binance en 0,64 op OKX. Dat wijst op minder open derivatenblootstelling ten opzichte van ETH-reserves op handelsplatforms, maar bepaalt op zichzelf niet welke kant de koers opgaat.

Tegelijk bleef de open interest op Binance rond $3,3 miljard. Dat ligt ongeveer 43% boven de circa $2,3 miljard van 6 augustus. De cumulatieve nettotakervolumestroom (CVD) bewoog juist scherp omlaag: van $1,94 miljard op 21 augustus naar -$1,36 miljard op 5 oktober, een omslag van $3,30 miljard. Een negatieve CVD betekent dat verkopers vaker agressief orders uitvoeren tegen beschikbare biedingen.

De eerdere ETF-instroom laat zien hoe snel de verhouding tussen kapitaalstromen en marktstemming kan veranderen. De verhouding tussen bearish technische signalen en aanhoudende koopinteresse kwam ook terug in een analyse van de Ethereum-koersstructuur; zulke signalen bieden context, geen garantie voor een koersrichting.

Koers blijft overeind terwijl on-chainactiviteit toeneemt

ETH stond volgens de aangehaalde data nog ongeveer 44% boven het niveau van 6 augustus. De CVD zette lagere dieptepunten neer, terwijl de dieptepunten in open interest over het algemeen opliepen. Die combinatie kan erop wijzen dat kopers agressieve verkooporders opvangen, maar bevestigt niet dat de verkoopdruk voorbij is.

Ook de on-chaincijfers geven geen eenduidig antwoord. Santiment rapporteerde dat Age Consumed op 30 september steeg naar 580 miljoen token-days, ongeveer negen keer het gemiddelde op werkdagen in september en het hoogste niveau sinds 2 juni. De maatstaf registreert de beweging van eerder inactieve munten, gewogen naar hoelang ze niet waren verplaatst.

De totale ETH-balans op exchanges veranderde rond die piek weinig: ongeveer 18.000 ETH erbij op 30 september, gevolgd door circa 21.000 ETH eraf op 1 oktober. Dat steekt af tegen ongeveer 5,9 miljoen ETH op handelsplatforms. De beperkte nettobeweging laat open of de activiteit verkopen weerspiegelde, of bijvoorbeeld custody-overdrachten, stakingbewegingen of walletreorganisatie.

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Wat betekent dit voor ETH-beleggers?

Aanhoudende ETF-uitstromen in combinatie met een duidelijke stijging van exchangebalansen zouden wijzen op verkoopdruk die zich verder verspreidt dan de fondsen. Blijven de reserves op handelsplatforms beperkt terwijl ETH negatieve derivatenstromen opvangt, dan kunnen shortposities kwetsbaarder worden als er opnieuw vraag ontstaat.

Een short squeeze blijft daarbij een voorwaardelijk scenario, geen voorspelling. Aanhoudend negatieve funding terwijl ETH zijn bandbreedte behoudt, zou dat risico vergroten. De centrale onzekerheid is of zwakke ETF-vraag uiteindelijk de bredere prijsstructuur aantast, of dat de markt de verkoopdruk blijft absorberen. De eerdere relatie tussen ETF-instroom en koersbewegingen biedt aanvullende context voor die afweging.