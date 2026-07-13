Ethereum liet deze week een zeldzame death cross zien, voor het eerst in jaren. Bitmine, het bedrijf van analist Tom Lee, kocht juist extra bij en gaat richting 5 procent van alle Ethereum. Wat betekent dit voor de Ethereum koers verwachting op de korte termijn?

Wat is een death cross en waarom is dit zo zeldzaam bij Ethereum?

Een death cross is een signaal op de koersgrafiek. Het ontstaat wanneer het gemiddelde van de laatste 50 weken onder het gemiddelde van de laatste 200 weken zakt. Dat klinkt technisch, maar het komt erop neer dat de koers al maandenlang zwakker presteert dan normaal.

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Voor Ethereum is dit bijzonder zeldzaam. De laatste keer dat dit signaal verscheen was in maart 2020, vlak voordat de coronacrisis de koers met meer dan 60 procent liet kelderen. Nu staat Ethereum rond de 1.750 tot 1.800 dollar. Beleggers die de Ethereum koers verwachting volgen, houden hun hart vast voor extra koersdruk.

Bitmine koopt voor 74 miljoen dollar extra Ethereum bij

Terwijl techniekvolgers waarschuwen, doet Bitmine het tegenovergestelde. Het bedrijf van analist Tom Lee kocht vorige week 42.197 ether, omgerekend zo’n 74 miljoen dollar, meldde het zelf in een officiele update.

Wat Bitmine inmiddels in huis heeft:

5,74 miljoen ETH in bezit, goed voor 4,8 procent van alle Ethereum die er bestaat

Een totale waarde van ongeveer 10 miljard dollar aan Ethereum

Meer dan 4,8 miljoen ETH staat vast gezet (staked) voor extra inkomsten

Doel: 5 procent van de volledige Ethereum voorraad in bezit krijgen

Lee noemt vooral het verwachte Amerikaanse Clarity Act als reden voor zijn vertrouwen. Die wet moet meer duidelijkheid geven over de regels rond crypto. “We geloven dat duidelijke regelgeving een belangrijke stap is, waardoor crypto, en vooral platforms zoals Ethereum, verder kunnen doorbreken in het dagelijks leven,” aldus Lee.

Tom Lee mikt nog altijd op 12.000 dollar

Lee hield eerder dit jaar bij Consensus Miami een koersdoel aan van 9.000 tot 12.000 dollar voor eind 2026. Zijn onderbouwing: hij verwacht dat Ethereum terugkeert naar zijn gemiddelde koersverhouding met Bitcoin van de afgelopen acht jaar. Gaat Bitcoin richting 250.000 dollar, dan hoort daar volgens die rekensom ook een veel hogere Ethereum koers bij. Lee noemde recent op sociale media kortetermijnbewegingen vooral “ruis”, en wijst tokenisatie en kunstmatige intelligentie aan als de echte drijfveren voor Ethereum.

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BitMine provided its latest holdings update for July 6, 2026 $11.1 billion in total crypto + "moonshots":

– 5,742,237 ETH at $1,800 per ETH per ETH (per @coinbase)

– 206 Bitcoin (BTC)

– $180 million stake in Beast Industries @MrBeast

– $71 million stake in Eightco Holdings… — Bitmine (NYSE-BMNR) $ETH (@BitMNR) July 6, 2026

Een analist van ons team: “Een death cross is een serieus signaal, maar het zegt vooral iets over het verleden. Grote spelers als Bitmine kijken juist vooruit en blijven positioneren voor de lange termijn.”

Wie krijgt er gelijk, de grafiek of Tom Lee?

Dat is precies de vraag waar de hele markt nu mee worstelt. Techniekvolgers zien in de death cross een teken dat de bodem nog niet bereikt is, met scenario’s die zelfs richting 1.150 dollar of lager wijzen. Bitmine daarentegen blijft structureel bijkopen en verwacht dat wetgeving, tokenisatie en meer gebruik van het netwerk de koers juist omhoog duwen.

Wie nadenkt over Ethereum kopen, doet er goed aan beide kanten in de gaten te houden. Grote instellingen kiezen voor een andere aanpak dan de gemiddelde particuliere belegger, en een crypto broker kan daarbij helpen om weloverwogen keuzes te maken.

Wat gaat Ethereum doen de komende maanden?

Voorlopig blijft het Ethereum nieuws tweeledig: een technisch waarschuwingssignaal aan de ene kant, een grote koper met een fors koersdoel aan de andere kant. Voor wie nu een crypto analist volgt, is het devies om niet blind te varen op een signaal. De Ethereum koers verwachting blijft de komende weken dan ook een van de meest gevolgde onderwerpen in de crypto wereld, zeker nu grote partijen als Bitmine tegen de stroom in blijven kopen.