Ethereum heeft opnieuw een mijlpaal bereikt. Kort na de lancering van de Fusaka upgrade noteerde het netwerk een nieuw record in transacties per seconde, een ontwikkeling die binnen Ethereum nieuws direct tot grote reacties leidde bij analisten en beleggers. De stijgende netwerkactiviteit wekt de indruk dat Ethereum klaar is voor een nieuwe fase in schaalbaarheid en gebruik, al blijft de markt kritisch kijken naar de bredere impact van deze technologische sprong.

De upgrade komt op een moment waarop de concurrentie tussen blockchain netwerken heviger is dan ooit. Toch lijkt de Ethereum upgrade precies het soort impuls te geven dat het netwerk nodig had om zijn positie te behouden nu Layer-2 oplossingen steeds dominanter worden. De technologische verbeteringen zorgen ervoor dat Ethereum efficiënter werkt, een factor die volgens veel volgers invloed kan hebben op de Ethereum koers in de komende weken.

Fusaka zorgt voor schaalbaarheid en hogere TPS

Het opvallendste nieuws is dat Ethereum samen met zijn Layer-2 netwerken bijna 33.000 TPS bereikte. Voorstanders zien dit als bewijs dat de nieuwe datastructuren uit de upgrade direct effect hebben. Tijdens Fusaka is PeerDAS, een systeem dat data sampling gebruikt om efficiënt schaalbaar te blijven, volledig geactiveerd. Hierdoor hoeven nodes nog maar een fractie van de blob data op te slaan, wat zorgt voor hogere doorvoer en lagere kosten.

The Fusaka upgrade is today. Ethereum is securely scaling. pic.twitter.com/YaJ5WL4tSc — Ethereum (@ethereum) December 3, 2025

Het gesprek in de community draait nu vooral om wat gaat ethereum doen na deze trendbreuk. De toename in netwerkactiviteit sluit aan bij eerdere interesse rond toekomstige prijsscenario’s, iets waar investeerders zich al langer in verdiepen via Ethereum verwachtingen.

Daarnaast profiteerde het ecosysteem van het sterke momentum binnen zero-knowledge rollups, met platforms die duizenden TPS draaien. In meerdere marktrapporten wordt opgemerkt dat dit de rol van rollups binnen de Ethereum blockchain verder versterkt. De verwachting is dat deze technologie een kernpunt blijft binnen de schaalstrategie van het netwerk.

Betekent dit dat ETH koopwaardig is?

De recente ontwikkelingen zorgen ervoor dat veel beleggers de beste altcoins opnieuw analyseren. Volgens verschillende marktupdates lijkt de hogere netwerkactiviteit een signaal dat gebruikersgroei en adoptie toenemen. Wie long-term kijkt, kan deze trend koppelen aan eerdere marktcycli waarin sterke fundamentele momenten een nieuwe vraaggolf aandreven.

Ethereum’s Fusaka upgrade is live. Ethereum is scaling. On top of it, gas fees are cheap right now. Let this be your reminder to revoke old approvals before 2026. 🧹 pic.twitter.com/eAjrn6Ti0o — Revoke.cash (@RevokeCash) December 4, 2025

Toch blijft voorzichtigheid nodig. Ondanks de technische vooruitgang bepalen externe factoren nog altijd hoe duurzaam een rally kan zijn. Macro-economische omstandigheden, ontwikkelingen bij concurrerende netwerken en sentiment binnen de cryptomarkt spelen een even grote rol als technologische updates. De vraag of ETH nu koopwaardig is, blijft daardoor afhankelijk van eigen risico voorkeuren en tijdsframes.

De markt blijft zoeken naar bevestiging

Hoewel de nieuwe TPS piek een sterk signaal geeft, wil de markt eerst zien of de hogere activiteit standhoudt. Fusaka lost namelijk één van de grote economische problemen op die het netwerk al langer problemen gaf, de lage burn van Layer-2’s. Door de nieuwe regels verbrandt elke transactie op deze netwerken nu een vast bedrag aan ETH, wat op termijn tot een deflatoir effect kan leiden.

PeerDAS in Fusaka is significant because it literally is sharding. Ethereum is coming to consensus on blocks without requiring any single node to see more than a tiny fraction of the data. And this is robust to 51% attacks – it’s client-side probabilistic verification, not… pic.twitter.com/OK81xBteER — vitalik.eth (@VitalikButerin) December 3, 2025

Als Layer-2 gebruik blijft groeien, zoals veel analisten verwachten, zou de ‘burn rate’ van het netwerk flink kunnen toenemen. Dit zou de verhouding tussen uitgifte en verbranding kunnen veranderen, een scenario dat historisch vaak samen ging met koersversnellingen. Toch benadrukken experts dat deze dynamiek pas later duidelijk wordt, wanneer adoptie op langere termijn consistent blijft.

Investeerders verschuiven kapitaal naar Maxi Doge

