Op handelsplatformen ligt steeds minder XRP klaar om te verkopen. De voorraad op exchanges bereikte het laagste niveau van dit jaar, terwijl het aantal grote houders een record brak. Analisten zien daardoor ruimte voor een flinke stijging.

Waarom de dalende voorraad de XRP koers kan aanjagen

Op de exchanges staat nu minder XRP dan het hele jaar. Onderzoeksbureau Santiment meldt dat de reserves naar het laagste punt van 2026 zijn gezakt. Recent verdween er ruim 25 miljoen XRP van de handelsplatformen naar privéwallets.

Minder munten direct te koop betekent dat de koers harder kan bewegen zodra de vraag terugkeert. Willen veel mensen tegelijk XRP kopen terwijl het aanbod klein is, dan schiet de prijs sneller omhoog. Dat maakt de huidige XRP koers verwachting extra interessant.

Stel je een winkel voor met nog maar een paar producten in het schap. Komen er dan opeens veel kopers, dan stijgt de prijs vanzelf. Zo werkt het ook met XRP op de exchanges.

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XRP whales breken record met 332.230 wallets

De grote investeerders, ook wel XRP whales genoemd, blijven kopen. Het aantal wallets met minstens 10.000 XRP klom naar een record van 332.230. Dat is het hoogste aantal ooit gemeten op het netwerk.

Opvallend is dat deze groep blijft groeien terwijl de koers laag staat. De whales kopen dus tijdens de angst en niet tijdens de hype. Dit soort Ripple nieuws wijst vaak op vertrouwen in de lange termijn. Veel houders halen hun munten weg van de crypto exchanges en bewaren ze liever zelf.

Cryptomunten die op een eigen wallet staan, worden zelden snel verkocht. Daardoor krimpt het aanbod dat echt te koop is nog verder. Samen met de lage voorraad op exchanges ontstaat zo een situatie waarin weinig nodig is om de koers in beweging te brengen.

Wat gaat Ripple doen volgens analist Crypto Patel?

Bekende analist Crypto Patel ziet een duidelijke koopzone tussen $1,10 en $1,30. In dat gebied stappen slimme investeerders volgens hem rustig in. Hij vergelijkt de situatie met een eerdere zone die leidde tot een rally van honderden procenten.

Zijn doelen zijn ambitieus:

$5 als eerste grote mijlpaal

als eerste grote mijlpaal $10 bij verdere groei

bij verdere groei $15 als de geschiedenis zich herhaalt

Nobody Talks About $XRP At The Top. Everybody Doubts It At The Bottom. That's How You Know.@Ripple pic.twitter.com/7BBr4UHMDw — Crypto Patel (@CryptoPatel) June 8, 2026

Een analist van het Coinspeaker team plaatst er een kanttekening bij: “Een lage voorraad op exchanges en kopende whales vormen samen een sterk signaal. Maar een sprong naar $5 vraagt wel om een duidelijke terugkeer van de vraag.”

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