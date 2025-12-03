Ethereum draait vandaag de Fusaka upgrade live en dat kan de Ethereum koers een nieuwe richting geven. Wat gaat de Ethereum doen nu de blockchain tot acht keer sneller kan worden?

Fusaka maakt Ethereum blockchain tot 8x sneller

Fusaka is de tweede grote upgrade van Ethereum dit jaar. De kern is PeerDAS. Dat is een nieuw systeem waarmee nodes niet alle data zelf hoeven op te slaan, maar kleine stukjes kunnen controleren. Zo blijft de veiligheid staan, maar kan het netwerk veel meer gegevens verwerken.

Tomorrow: Fusaka Ethereum’s second major upgrade this year. → Feature highlight: PeerDAS – Unlocking up to 8x data throughput. For rollups, this means cheaper blob fees and more space to grow. Learn more. https://t.co/3TOda5KjY2 pic.twitter.com/sEfeiTamy9 — Ethereum (@ethereum) December 2, 2025

Die extra ruimte gaat vooral naar rollups, de grote Layer 2 netwerken bovenop Ethereum. Zij stoppen hun samengevoegde transacties in zogeheten blobs op de basislaag. Met Fusaka wordt die blob ruimte flink opgevoerd. In de praktijk betekent dat meer transacties per seconde, ruimere blokken en lagere kosten voor L2 gebruikers.

Ontwikkelaars spreken over een sprong richting 100.000 transacties per seconde voor rollups. Als de vraag meegaat, kunnen de kosten per transactie op L2 met ongeveer 90 tot 95 procent dalen ten opzichte van drukke periodes vorig jaar. Dat is groot nieuws voor iedereen die DeFi of NFT’s op een rollup gebruikt. Lees ook ons artikel over de kans op een Fed renteverlaging van 10 december staat op 88%.

Waarom dit nieuws belangrijk is voor de Ethereum koers

Blobs bestaan al sinds de Dencun upgrade van 2024. Toen zagen we een korte daling van L2 fees, maar die liepen later weer op omdat de blob ruimte snel vol zat. Fusaka moet dat probleem oplossen door de capaciteit te vergroten en de prijs van blobs beter te koppelen aan de drukte op het netwerk.

1/ The Fusaka upgrade is coming December 3rd. Ethereum is securely scaling. Are you ready to support the changes? Here’s what developers across the ecosystem need to do to prepare 🧵 pic.twitter.com/aHArhmJWnX — Ethereum (@ethereum) December 1, 2025

Voor ontwikkelaars betekent dit dat ze meer gebruikers tegelijk kunnen bedienen zonder dat gas kosten ontsporen.

Hoeveel is Ethereum waard als het netwerk weer een schaalstap maakt en dichter bij massaal gebruik komt? Als L2’s meer omzet draaien, stijgen ook de fee inkomsten van Ethereum zelf. Dat kan op termijn steun geven aan de ETH koers, zolang de vraag naar blockspace echt toeneemt.

Ethereum koers veert op vanaf steun, indicatoren draaien langzaam

Op de daggrafiek zien we dat de ETH koers recent is opgeveerd vanaf een zone net boven de $2700. Die regio is al maanden een stevige steun. Daarboven loopt een cluster van korte exponentiële moving averages (EMA’s) die nu als eerste weerstand werken. Zolang de koers daaronder blijft, is de beweging vooral een opluchtingsrally na een zwakke periode.

De RSI kruipt langzaam omhoog vanuit een oversold achtige zone richting het midden. Dat past bij een markt die eerst hard is weggezakt en nu lucht pakt. De MACD ligt nog onder de nullijn, maar de lijnen bewegen naar elkaar toe. Een duidelijke bull cross zou het eerste signaal zijn dat kopers weer grip krijgen. Tot die tijd blijft het technisch beeld gemengd, ondanks het positieve Ethereum nieuws rond Fusaka. Bekijk hier de Ethereum verwachting voor de lange termijn.

Wat gaat Ethereum doen na de Fusaka upgrade?

De eerste belangrijke horde aan de bovenkant ligt rond de $3300. Dat niveau was eerder steun en werkt nu als weerstand. Daarna volgt een zwaardere zone rond $3500. Pas als de Ethereum koers daar stevig doorheen breekt, komt een aanval op de regio rond het oude record weer in beeld.

Of dat lukt, hangt minder af van een upgrade en meer van de cijfers die erna volgen. Belangrijk worden onder meer het aantal dagelijkse transacties op grote rollups, de totale waarde die daar is vastgezet, het aandeel van Ethereum in de DeFi markt en de instroom in spot en futures. Als die aantrekken, kan het verhaal rondom de Ethereum blockchain kantelen van “traag en duur” naar “schaalbaar en klaar voor de volgende golf”.

In een optimistisch scenario, met groeiende L2 activiteit en een brede markt die aantrekt, is een Ethereum koers richting $5000 voor eind 2025 niet ondenkbaar. In een vlak of zwak scenario, waarin de upgrade vooral onder de motorkap blijft en weinig nieuwe gebruikers brengt, blijft de bandbreedte rond $2500 tot $3500 realistischer. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst met de beste crypto brokers van Nederland toegevoegd waar je eenvoudig Ethereum kunt kopen.

