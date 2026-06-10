Cardano oprichter Charles Hoskinson zegt in een video van 8 juni dat zijn netwerk als enige de wereld kan laten draaien. Opvallend, want kort daarvoor waarschuwde hij nog voor een golf aan faillissementen. Ondertussen zakt de ADA koers naar het laagste punt in vijf jaar.

De opvallende draai van Charles Hoskinson

Rond 3 juni schreef Hoskinson op X kort dat hij een pauze nam. Hij stapte tijdelijk weg van social media en waarschuwde beleggers voor een reeks mislukkingen bij projecten op Cardano. Volgens hem werd de toon online te vijandig om nog goed te kunnen praten.

Een paar dagen later sloeg de stemming om. In een nieuwe video, inmiddels meer dan 182.000 keer bekeken, stelt hij juist dat Cardano het enige ecosysteem is dat de wereld kan laten draaien. Een flinke draai in korte tijd.

Cardano nieuws: de vier pijlers van Hoskinson

Waarom is Hoskinson zo overtuigd? Hij wijst op vier sterke punten die volgens hem geen enkele andere cryptomunt samen heeft:

Ouroboros, het proof-of-stake systeem dat het netwerk veilig houdt

het eUTXO model, de manier waarop Cardano transacties bijhoudt

een modulaire opbouw met partnerketens zoals Midnight

een gedecentraliseerd bestuur waarbij de community zelf stemt

“Als je deze vier dingen samen neemt, is er nu geen enkele cryptomunt met deze eigenschappen”, aldus Hoskinson.

Hij schat dat het regelen van vertrouwen wereldwijd honderden miljarden kost, en denkt dat Cardano dat een stuk goedkoper kan maken.

Why Cardano is the only Ecosystem that can run the world https://t.co/tJd2sAvqjy — Charles Hoskinson (@IOHK_Charles) June 8, 2026

Waarom stijgt Cardano niet?

De praktijk is voorlopig minder rooskleurig. De ADA koers staat rond $0,16 tot $0,17, het laagste niveau in vijf jaar. Eerder zakte de munt voor het eerst in vijf jaar onder de $0,20.

Tegelijk krimpt het ecosysteem. Analyseplatform TapTools stopt na vier jaar, NFT marktplaats JPG.Store sloot eind mei en de Cardano Summit 2026 ging niet door nadat een voorstel voor 7,8 miljoen ADA niet genoeg stemmen kreeg. Dat verklaart deels waarom Cardano niet stijgt, ondanks de grote woorden.

Onze analist: “De visie van Hoskinson is ambitieus, maar de markt wil eerst groei zien in gebruikers en projecten. Tot die tijd blijft de koers gevoelig voor slecht nieuws.”

Cardano koers verwachting: twee scenario’s

Wat gaat Cardano doen op korte termijn? Grofweg zijn er twee paden. In het bullish scenario houdt ADA de bodem en herstelt de koers richting $0,25 tot $0,30. In het bearish scenario verliest de munt de steun rond $0,18 en dreigt een verdere daling naar $0,15. Veel hangt ook af van het bredere klimaat voor beste altcoins.

Cardano kopen of niet?

De komende weken draait alles om de bodem rond $0,16. Houdt die stand, dan kan een herstel volgen; breekt die, dan ligt een nieuwe bodem op de loer. De grote vraag blijft of Hoskinsons visie genoeg is om kopers terug te halen. Voor wie nadenkt over welke crypto kopen, blijft Cardano een gok tussen een sterke visie en zwakke cijfers.