De komst van institutionele investeerders richting Ethereum brengt voor- en nadelen met zich mee. Traders moeten zich niet alleen blindstaren op een stijgende Ethereum koers dankzij whales, maar ook rekening (blijven) houden met de gedecentraliseerde aard van de Ethereum blockchain. Hoe zit dit precies, en wat gaat Ethereum doen?

Ethereum koers profiteert van whales

Steeds meer institutionele partijen weten naar de Bitcoin koers inmiddels ook de Ethereum koers te vinden. Whales kunnen gevonden worden in meerdere categorieën. Zo zijn er de Ethereum whales dei als crypto treasury functioneren. Hiervan is BitMine veruit de grootste, met zo’n 3 miljoen $ETH in beheer. Dit is met de huidige ETH koers goed voor zo’n $12,2 miljard.

Daarnaast zijn er bedrijven zoals Paradigm, die grote partijen Ethereum inkopen met het doel de functionaliteiten van de blockchain te kunnen benutten.

Voor de Ethereum koers is deze ontwikkeling goed nieuws: Ethereum whales zorgen immers voor een stijgende vraag en een dalend aanbod (zeker aangezien zij tokens voor een langere tijd vasthouden). Een goed voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld ook de Ethereum ETF, die in veel gevallen 1:1 gedekt is met de token zelf. Zo is de iShares Ethereum ETF goed voor een marktkapitalisatie van $16 miljard (alhoewel er nu wel veel verkocht wordt).

In de afgelopen 6 maanden steeg de Ethereum koers met 129%. Deze groei is uiteraard niet één op één toe te schrijven aan nieuwe Ethereum whales (in de vorm van institutionele investeerders), maar zij zullen zeker een belangrijke rol hebben gehad.

Zetten Ethereum whales blockchain onder druk?

Alhoewel de komst van grote Ethereum whales voor de koers een positieve uitwerking heeft, zijn er ook risico’s aan verbonden. Zo zorgt de komst van deze investeerders voor een vergaande mate van centralisatie. Dit is problematisch, omdat het altijd het doel van Ethereum is geweest om een community-gedreven project te zijn.

Ethereum whales hebben bovendien andere prioriteiten dan de Web3 community; sommige traders vrezen dat de focus verschuift van innovatie richting nieuwe manieren om meer geld te verdienen. Bovendien kan de komst van deze investeerders zorgen voor een verschuiving in de dynamiek van de blockchain, waarbij de belangen van zakelijke stakeholders belangrijker worden dan de ideeën van kleine investeerders.

Bovendien brengt een hoge mate van centralisatie risico’s met zich mee op het gebied van veiligheid. Zo is het van belang dat de Ethereum blockchain een grote en diverse groep validators heeft. Is dit niet langer het geval, dan kan de integriteit van het netwerk in gevaar komen.

Oplossingen voor Ethereum blockchain

Volgers van het Ethereum nieuws speculeren nu al over stappen die genomen kunnen worden om een al te grote centralisatie te voorkomen. Een optie die daarbij regelmatig genoemd wordt is validator diversification. Dit kan op diverse manieren aangepakt worden, je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een maximaal aantal tokens per staker vast te zetten.

Ook is het van belang dat Ethereum in blijft zetten op verdere decentralisatie, bijvoorbeeld bij de staking pools. Ook het aanmoedigen van Ethereum Improvement Proposals (EPI) is een onderdeel van deze strategie. Bovenal is het namelijk van belang dat Ethereum (in de vorm van de Ethereum Foundation) innovatie op het platform blijft ondersteunen.

Opkomst Bitcoin Hyper slecht Ethereum nieuws?

Een hoge mate van centralisatie is niet het enige probleem waar de Ethereum blockchain mee te kampen heeft. In de competitieve cryptowereld zijn er regelmatig nieuwe chains opgezet die de ‘Ethereum-killer’ zouden moeten zijn. Onder meer Cardano en Solana hebben in het verleden deze titel gekregen.

Onverwachte concurrentie lijkt nu echter uit de hoek van Bitcoin te komen. Enthousiaste technologen hebben een nieuw platform, Bitcoin Hyper, opgericht. Het doel van dit project is de realisatie van een Layer 2 die een brug bouwt tussen Bitcoin en de Solana Virtual Machine. Hierdoor krijgen Bitcoiners toegang tot razendsnelle transacties en lagere trading fees.

Bovendien zorgt Bitcoin Hyper ervoor dat de Bitcoin blockchain beter geschikt is voor de bouw van innovatieve nieuwe cryptoprojecten, zoals bijvoorbeeld DeFi tools en gedecentraliseerde applicaties.

Bitcoin Hyper heeft een eigen token ($HYPER), die gebruikt zal worden om het platform te ondersteunen. De $HYPER token bevindt zich nu nog in de presale, waar het al meer dan $24 miljoen op heeft weten te halen. Een duidelijk teken dat grote institutionele traders en kleine investeerders duidelijk vertrouwen hebben in de token.