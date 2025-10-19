Volgens het laatste cryptonieuws heeft Wall Street alles te maken met de afgelopen crypto crash. Wat begon als een reeks kleine correcties, is uitgegroeid tot een massale uitverkoop waarin miljarden aan waarde verdampten. Achter de schermen trekken grote investeerders op Wall Street aan de touwtjes, en hun gecoördineerde uitstap uit crypto ETF’s lijkt de lont in het kruitvat te zijn geweest.

Waarom stappen institutionele investeerders uit en wat betekent dit voor retail investeerders?

Crypto nieuws: institutionele uitstroom zet kettingreactie in gang

Volgens het laatste cryptonieuws werd afgelopen week ruim $20 miljard aan cryptoposities geliquideerd. Vooral spot ETF’s, ofwel beursgenoteerde fondsen die worden ondersteund door echte crypto zoals Bitcoin en Ethereum, kregen zware klappen te verduren. Volgens data van SoSoValue vloeide er alleen al $755 miljoen weg uit Amerikaanse spot ETF’s.

De grootste uitstroom vond plaats bij de Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) en het Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund (FBTC), die respectievelijk $145 miljoen en $93 miljoen verloren. Ook Ethereum ETF’s bleven niet gespaard. Het BlackRock iShares Ethereum Trust (ETHA) noteerde een recorduitstroom van $310 miljoen in één dag.

Slechts één fonds wist de storm te trotseren: BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT), dat ondanks de paniek nog $60 miljoen wist aan te trekken. Toch blijft de teneur somber. Institutionele partijen kiezen duidelijk voor de vlucht naar veiligheid, en dat heeft directe gevolgen voor de bredere cryptomarkt.

Altcoins aan de rand van de afgrond

De ellende beperkt zich niet tot de grote cryptomunten. Altcoins, de kleinere, vaak speculatieve tokens, zijn nog harder geraakt. Sommige daalden meer dan 70% in een week, met verdampte liquiditeit en instortende handelsvolumes.

The altcoin slump is casting an awkward shadow over one corner of the ETF world — the 100+ applications for altcoin-based funds still waiting for approval https://t.co/jV486sIUy1 — Ed (@Kakapo94523289) October 17, 2025

Wall Street had de voorbije maanden flink ingezet op dit segment, met meer dan 130 crypto ETF aanvragen bij de Amerikaanse SEC voor fondsen gelinkt aan cryptomunten als Polkadot, Chainlink en zelfs de meme coin Pengu. Maar nu de markt keldert, lijkt dat optimisme misplaatst. Volgens Ilan Solot, strateeg bij Marex Solutions, zal het na deze crash voor veel van hen moeilijk worden om nog tractie te krijgen. Slechts een handvol zal overleven.

Crypto crash versterkt door politieke spanningen

De timing van de verkoopgolf is geen toeval. De aankondiging van president Donald Trump dat de VS vanaf 1 november een 100% invoerheffing zal opleggen op alle Chinese producten, bracht de markten verder aan het wankelen. China reageerde met exportbeperkingen op zeldzame aardmetalen, grondstoffen die cruciaal zijn voor technologie en batterijen.

Deze geopolitieke spanningen versterkten de onzekerheid die al heerste door de recente liquidaties. Beleggers trokken massaal kapitaal terug uit risicovolle activa, waaronder crypto ETF’s. Volgens Vincent Liu, chief investment officer bij Kronos Research, wachten investeerders op duidelijkheid over de economische richting. Emoties wegen volgens hem momenteel zwaarder dan fundamenten.

Waarom Wall Street uitstapt en wat dit betekent voor altcoins

Institutionele beleggers hebben doorgaans de luxe om vroegtijdig winst te nemen. Nu de markt tekenen van instabiliteit vertoonde, kozen velen ervoor hun posities snel af te bouwen. Dat zorgde voor druk op de koersen, waardoor ook kleinere beleggers in paniek begonnen te verkopen.

Deze dynamiek laat zien hoe kwetsbaar de marktstructuur blijft. Ondanks de schijn van gereguleerde producten, zijn crypto ETF’s nog steeds afhankelijk van dezelfde factoren als de onderliggende cryptomunten: hype, liquiditeit en momentum. Zodra die wegvallen, wordt zelfs de “veilige” crypto ETF structuur niet meer beschermd tegen scherpe dalingen.

Crypto crash als wake-upcall voor toezichthouders

De recente cryptocrash komt op een moment dat de SEC tientallen aanvragen voor nieuwe crypto ETF’s moet beoordelen. Critici waarschuwen dat een te soepele houding richting deze producten beleggers blootstelt aan risico’s die nauwelijks te overzien zijn.

Hoewel crypto ETF’s in theorie meer transparantie en bescherming bieden dan handelen op offshore exchanges, blijft de onderliggende markt extreem volatiel. Het feit dat de SEC momenteel stilligt door de overheids ‘shutdown’ maakt de situatie nog onduidelijker.

Vooruitblik: vertrouwen wankelt, maar is niet verloren

Ondanks de massale uitstroom blijft het totale beheerde vermogen in Bitcoin ETF’s met $157 miljard stevig. Dat toont aan dat institutionele interesse niet volledig verdwenen is, maar dat beleggers tijdelijk op de rem staan.

Volgens Liu kan herstel volgen zodra de politieke onrust afneemt of er positieve economische signalen komen. Hij denkt dat het vertrouwen snel kan terugkeren, maar men kiest voorlopig voor zekerheid boven avontuur.

Crypto crash laat invloed zien van Wall Street

De crypto crash laat opnieuw zien hoe groot de invloed van Wall Street is op de digitale markten. Terwijl institutionele partijen hun winst veiligstellen, blijven retailbeleggers achter met de verliezen. De belofte van gereguleerde crypto ETF’s biedt nog geen garantie tegen paniekverkopen, zeker niet in een markt die nog altijd wordt gedreven door sentiment en speculatie.

Nieuwe kansen buiten de beurs om: de opkomst van Best Wallet

Terwijl de traditionele markt worstelt met uitstroom en volatiliteit, verschuift de aandacht van veel cryptobeleggers naar alternatieve toegangspoorten binnen de DeFi sector. Best Wallet speelt daarin een steeds grotere rol.

De snelgroeiende hot wallet telt inmiddels meer dan 250.000 gebruikers en introduceerde het utility token $BEST, dat voordelen biedt zoals lagere transactiekosten, vroege toegang tot nieuwe presales en hogere stakingbeloningen. Met de geplande Best DEX en Best Card wil het platform een brug slaan tussen traditionele financiën en DeFi, waardoor de toegang tot nieuwe projecten en altcoins eenvoudiger wordt, en de cryptomarkt nieuwe groeikansen krijgt.