De cryptomarkt laat zich de laatste dagen opnieuw van haar volatiele kant zien. Waar de bitcoin koers moeite heeft om boven de 115.000 dollar uit te stijgen, noteert Ethereum stevige winsten en groeit het verschil in performance tussen de grootste cryptomunten. Analisten zien hierin een duidelijk signaal. De markt zou zich opmaken voor een rotatie richting altcoins, waarbij Ethereum de kar trekt en mogelijk de start van een nieuwe altseason aankondigt.

Ethereum koers zet rally voort

Op woensdag zette de ethereum koers de stijgende lijn kracht bij, met een dagwinst van meer dan 2,5%. Daarmee doet ETH het aanzienlijk beter dan bitcoin, dat slechts minder dan 1% winst kon bijschrijven. Opvallend is dat Ethereum de afgelopen maanden al meer dan 200% is gestegen ten opzichte van de dieptepunten in april, terwijl Bitcoin in diezelfde periode niet verder kwam dan +45%.

De symboliek is groot. Ethereum breekt regelmatig door belangrijke weerstandszones, en tikte recent zelfs een nieuwe all-time high boven de 4.900 dollar aan. Bitcoin daarentegen blijft zo’n 10% onder zijn top van half augustus, wat doet vermoeden dat beleggers kapitaal verschuiven.

Bitcoin op een kantelpunt

Volgens meerdere marktkenners bevindt de bitcoin koers zich momenteel op een cruciaal inflection point. De munt balanceert tussen een consolidatiezone rond 110.000 tot 120.000 dollar, en een mogelijke correctie richting de psychologische grens van 100.000 dollar.

Bitcoin ETFs noteerden afgelopen week meer dan 1 miljard dollar aan uitstroom, het slechtste resultaat sinds maart. Dit contrasteert scherp met de instroom in ETH-producten, die alleen al in augustus miljarden aantrokken. Grote institutionele beleggers lijken dus steeds vaker voor Ethereum te kiezen als alternatief binnen hun crypto-allocaties.

Waarom Ethereum de leiding neemt

Een belangrijke reden voor de stijgende ethereum koers is de groei van de echte economie op de blockchain. Ethereum domineert nog steeds in stablecoins en tokenized real-world assets, goed voor meer dan de helft van de markt. Steeds meer bedrijven, fondsen en zelfs overheden gebruiken Ethereum als fundament voor digitale obligaties, tokenized dollars en kapitaalmarktapplicaties.

Wall Street ziet de munt inmiddels als meer dan een speculatieve asset. Institutionele aankopen van ETH zijn de afgelopen maanden sterk toegenomen. Grote corporate treasuries voegen ether toe aan hun reserves, en dit versterkt de vraag.

Altseason dichterbij dan ooit?

Historisch gezien volgt na een sterke Bitcoin-run vaak een periode waarin altcoins kapitaal aantrekken. Deze zogeheten altseason wordt gekenmerkt door scherpe stijgingen bij projecten buiten de top twee cryptomunten.

Volgens Fundstrat-strateeg Sean Farrell is de huidige situatie uniek. Hoewel Ethereum uit zichzelf al kan outperformen, blijft de correlatie met Bitcoin sterk. Toch merkt hij op dat de enorme kapitaalstromen richting ETH een katalysator vormen voor bredere altcoin-interesse. “Zodra retail terugkeert in de markt, zullen we waarschijnlijk een versnelling zien bij kleinere tokens,” aldus Farrell.

Macro en retail als sleutel tot bredere altseason

Toch waarschuwen sommige analisten dat een brede altseason pas echt kan losbarsten wanneer het macro-economische klimaat versoepelt. Zolang de Amerikaanse Federal Reserve vasthoudt aan krap monetair beleid, blijft Bitcoin voor velen het veiligere alternatief.

Maar de signalen zijn hoopvol. Retail-interesse neemt langzaam toe, vooral in de memecoins en de AI-narratieve tokens. Google-zoekopdrachten naar “altcoin kopen” en “beste altcoin 2025” zijn de afgelopen maand sterk gestegen. Dit kan een vroege indicator zijn van de verschuiving naar een altcoin-driven markt.

Ethereum wijst de weg

De recente divergentie tussen de bitcoin koers en de ethereum koers is meer dan een tijdelijke fluctuatie. Ethereum toont kracht, zowel door institutionele instroom als door zijn rol in de digitale economie. Dit momentum kan dienen als startschot voor een bredere altseason, waarin projecten als Wall Street Pepe profiteren van de rotatie richting alternatieve tokens.

De komende weken zijn cruciaal. Houdt Ethereum zijn voorsprong vast en weet Bitcoin boven de 110.000 dollar te blijven, dan kan dit de brandstof zijn voor een golf van stijgingen in altcoins. Voor investeerders die op zoek zijn naar kansen in de markt, lijkt het erop dat de blik langzaam maar zeker verschuift van Bitcoin naar Ethereum en de altcoin-sector – met meme coins als $WEPE die het voortouw nemen.