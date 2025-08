Afgelopen weekend was het feest bij Ethereum, want het grote crypto netwerk bestaat precies tien jaar. Tijd voor een terugblik: hoe kon het project van Vitalik Buterin van gewaagd experiment uitgroeien tot een van de belangrijkste pijlers onder Wall Street, en wat zal de komende tien jaar ons brengen?

Tien jaar geleden zette de visionaire oprichter van Ethereum, Vitalik Buterin, in een klein Berlijns kantoortje samen met zijn team “Frontier” op, de eerste versie van Ethereum. Het had niet veel om het lijf, maar het kon wel tokens minen, smart contracts uitvoeren en ontwikkelaars gedecentraliseerde applicaties laten testen. Hiermee was de belangrijkste stap in de ontwikkeling van Ethereum gezet; het idee was veranderd in een werkend systeem.

It was this day 10 years ago, 30th of July 2015, that we changed the world forever.

We were a small team of hackers in an office in Kreuzberg in Berlin and we had just launched the @ethereum network.

The rest is history.

Looking back at the last 10 years, I am excited about… pic.twitter.com/bXHJEgmi2u

— Lefteris Karapetsas (@LefterisJP) July 30, 2025