De Europese ministers van Financiën hebben in Kopenhagen een routekaart vastgesteld voor de komst van de digitale euro. Goed crypto nieuws, maar het betekent niet dat de coin snel in je digitale wallet staat. De uitgifte kan jaren duren en intussen groeien Ethereum, altcoins en vooral stablecoins gewoon verder.

Ministers en ECB bereiken akkoord

Tijdens de vergadering spraken de ministers met ECB-president Christine Lagarde en eurocommissaris Valdis Dombrovskis. Er kwam een compromis. De ministers krijgen inspraak in het besluit om de digitale euro wel of niet uit te geven. Ook mogen ze meebeslissen over de maximale hoeveelheid die burgers straks mogen aanhouden. Dat moet een bankrun voorkomen, want als iedereen massaal spaargeld in digitale euro’s parkeert, raken commerciële banken in de knel.

🇪🇺 Christine Lagarde, President of the @ecb will use the Digital Euro & its electronic wallet to create a new type of finance, she has stated: “Visa, MasterCard, PayPal and Alipay are all controlled by American or Chinese companies.”“We should make sure there is a European… pic.twitter.com/gFLIKmRh7W — ALLINCRYPTO (@RealAllinCrypto) September 22, 2025

Lagarde benadrukte dat het project meer is dan een betaalmiddel. Volgens haar gaat het om Europese soevereiniteit. Minder afhankelijk van Amerikaanse spelers zoals Visa en Mastercard en een eigen betaalinfrastructuur die ook grensoverschrijdend werkt.

Uitgifte duurt nog jaren

De afspraken zijn een stap vooruit, maar van lancering is nog lang geen sprake. Eerst moet het Europees Parlement akkoord gaan met de wetgeving. Dat proces loopt door tot 2026. Daarna volgt een voorbereidingsfase van twee tot drie jaar. Pas rond 2028 of later kan de digitale euro echt verschijnen. Wie dacht dat het dit jaar nog zou gebeuren, komt bedrogen uit.

Voorlopig blijft de markt dus draaien op bestaande oplossingen. Dat betekent ruimte voor stablecoins en groeiende crypto adoptie bij bedrijven en consumenten.

Stablecoins lopen voor

Terwijl Brussel vergadert, stijgt het gebruik van stablecoins wereldwijd. Bedrijven kiezen voor deze coins omdat internationale betalingen goedkoper en sneller gaan. Vooral stablecoins gekoppeld aan de dollar hebben een stevige voorsprong. Onderzoeken laten zien dat steeds meer ondernemingen ze in de komende twaalf maanden willen inzetten.

⚠️ BREAKING: Europe has agreed on first rules for the digital euro! 🇪🇺 Cassie Craddock, Ripple’s Managing Director for the UK & Europe, has recently confirmed the launch of a euro-backed stablecoin on the #XRP Ledger! 💶 XRP 🤝🏼 EUROhttps://t.co/Kk8TPmbrV0 pic.twitter.com/IED7hG3uE6 — 𝓐𝓶𝓮𝓵𝓲𝓮 (@_Crypto_Barbie) September 21, 2025

Die trend zet druk op Europa. Als de digitale euro pas over jaren live gaat, hebben private stablecoins nog meer tijd om zich te vestigen. Dat geeft hen de kans marktaandeel te winnen en standaarden te bepalen, lang voordat de centrale bank inhaakt.

Ethereum en altcoins profiteren

Veel stablecoins draaien op Ethereum. Dat netwerk profiteert dus direct van de groei. Ook altcoins met sterke betaaltoepassingen zien extra volume. Denk aan Layer 2 oplossingen of blockchains die lagere transactiekosten bieden, zoals Tron.

De digitale euro kan later misschien op blockchain rails aansluiten, maar dat is nog onduidelijk. Tot die tijd blijft Ethereum het platform voor stablecoin transacties en DeFi toepassingen. Voor ontwikkelaars en investeerders biedt dit een kans. Doorgaan met bouwen, want de vraag blijft stijgen.

Kritiek en zorgen rondom crypto regels

Niet iedereen is enthousiast. In het Europees Parlement klinken twijfels over nut en noodzaak. Sommige politici vragen zich af of de digitale euro wel een probleem oplost. Daarnaast zijn er zorgen over privacy. Hoeveel data krijgt de centrale bank straks in handen? En hoe ver gaat de controle tegen fraude en witwassen?

Zonder duidelijke antwoorden kan het lastig worden om vertrouwen te winnen bij het publiek. En zonder vertrouwen blijft massale adoptie uit.

Wat betekent dit voor crypto adoptie?

Voor de crypto adoptie in Europa is dit dubbel. Aan de ene kant laat het zien dat digitale betalingen de toekomst vormen. Aan de andere kant schuift de EU een eigen oplossing voor zich uit. Dat geeft ruimte aan de markt. Bedrijven en consumenten die nu digitale betalingen willen, komen automatisch uit bij stablecoins en bestaande crypto oplossingen. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen tijdens deze bull run.

Dat maakt de komende jaren interessant. Wordt de digitale euro straks een serieuze concurrent of zijn stablecoins tegen die tijd zó groot dat ze de standaard zijn geworden?

Een digitale euro in 2028?

De ministers hebben een pad uitgestippeld, maar geen startschot gegeven. Dit jaar komt er zeker geen digitale euro. Misschien in 2028. Tot die tijd zullen stablecoins leidend blijven en profiteren Ethereum en altcoins van de groeiende vraag.

Voorlopig dus geen revolutie vanuit Brussel, maar wel een duidelijk signaal. Europa wil mee in de digitale coin race. De vraag is alleen of ze op tijd zijn. Lees ook ons artikel met de gevolgen van de FOMC Meeting voor de crypto verwachting 2025.

