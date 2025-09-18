De Federal Reserve heeft woensdag de beleidsrente met 0,25% verlaagd naar een bandbreedte van 4,00%–4,25%. Voorzitter Jerome Powell omschreef de stap als een “voorzichtige verlaging uit voorzorg”, waarbij de centrale bank ruimte wil behouden om flexibel te reageren op economische ontwikkelingen. Alleen de recent benoemde gouverneur Stephen Miran stemde tegen.

Deze beslissing vormt een belangrijk signaal voor de financiële markten, en in het bijzonder voor crypto-investeerders die uitkijken naar de crypto verwachting voor 2025. Lagere rentes hebben de neiging risicovolle assets aantrekkelijker te maken, maar de bescheiden omvang van de verlaging roept vragen op of dit voldoende is om een duidelijke impuls te geven aan Bitcoin en andere populaire crypto.

No matter what happens during the FOMC meeting today, remember: We are in a bull market. Volatility is good. Dips are for buying 🤝 pic.twitter.com/xnGhIWaLKq — Mister Crypto (@misterrcrypto) September 17, 2025

Kernpunten van de Fed-beslissing

Powell wees op de afkoelende Amerikaanse arbeidsmarkt. Hoewel de werkloosheid nog altijd laag is, stijgt deze geleidelijk en vertraagt de banengroei. Voor de Fed is dit een waarschuwing dat de economische dynamiek kwetsbaarder wordt.

Tegelijkertijd blijft inflatie een hardnekkig probleem. Met 2,9% inflatie in augustus zit de economie ruim boven de doelstelling van 2%. Voor de crypto verwachting is dit dubbelzinnig: aan de ene kant beperkt hoge inflatie de speelruimte van de Fed om agressief te verlagen, maar aan de andere kant versterkt het het narratief van Bitcoin als hedge tegen geldontwaarding.

Vooruitblik voor de crypto verwachting 2025

De dot-plot laat zien dat de meeste beleidsmakers rekenen op nog twee renteverlagingen in 2025 en slechts één extra in 2026. Toch is er veel verdeeldheid binnen het comité: sommige leden zien ruimte voor meer versoepeling, terwijl anderen juist vrezen dat te ruime monetaire steun inflatie opnieuw kan aanwakkeren.

Voor crypto-investeerders die nadenken over de Bitcoin verwachting is die verdeeldheid belangrijk. Een voorzichtige Fed betekent minder directe stimulans voor speculatieve activa, maar de onderliggende verwachting dat rentes op middellange termijn verder dalen, ondersteunt het langetermijnverhaal voor Bitcoin en altcoins. Powell waarschuwde bovendien dat nieuwe tarieven van de Trump-regering tot hogere prijzen kunnen leiden, wat de kans vergroot dat populaire crypto als inflatiebescherming nog meer aandacht krijgt.

Marktreactie op de Fed-beslissing

De markten reageerden gemengd. Aandelen vonden steun in de boodschap dat de Fed alert blijft op economische risico’s, terwijl obligatiebeleggers teleurgesteld waren dat een agressievere verlaging van 0,50% niet doorging. Ondanks druk vanuit het Witte Huis koos de centrale bank voor een behoudende benadering.

Voor de crypto verwachting betekent dit dat er geen onmiddellijke rally ontstond, maar wel een fundament is gelegd voor verdere interesse in digitale assets. De signalen van een vertragende arbeidsmarkt en aanhoudende inflatie zijn precies de omstandigheden waarin beleggers vaak alternatieven zoeken buiten traditionele markten.

Gevolgen voor de Bitcoin verwachting en populaire crypto

De renteverlaging van 0,25% biedt op korte termijn gematigde steun aan de cryptomarkt. Lagere rentes maken staatsobligaties minder aantrekkelijk en zorgen ervoor dat risicovolle beleggingen, waaronder Bitcoin en andere populaire crypto, relatief aantrekkelijker worden. De beperkte omvang van de verlaging dempt echter de directe impact en laat zien dat de Fed voorzichtig blijft.

Op middellange termijn zijn de vooruitzichten voor de crypto verwachting 2025 gunstiger. Verwachte verdere verlagingen, gecombineerd met stijgende inflatie en geopolitieke onzekerheid, kunnen crypto’s rol als hedge tegen geldontwaarding versterken. Voor veel beleggers wordt Bitcoin steeds meer gezien als digitaal alternatief voor goud, terwijl altcoins profiteren van een bredere instroom van kapitaal richting risicovolle activa.

Conclusie: crypto verwachting na Fed beslissing

Samengevat: de stap van de Fed was minder krachtig dan sommige crypto-investeerders hadden gehoopt, maar bevestigt wel dat de weg naar een ruimer monetair beleid is ingezet. Dat maakt de lange termijn Bitcoin verwachting en crypto verwachting 2025 positief, ook al blijft de korte termijn afhankelijk van verdere rente- en inflatieontwikkelingen. De Fed-beslissing vormt een belangrijke bouwsteen voor de toekomst van populaire crypto en bevestigt hun potentie als alternatief voor traditionele beleggingen.

