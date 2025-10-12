Zet de crypto crash zich door, of is de bodem bereikt na de grote daling vrijdagnacht? Dat is het dilemma waar menig crypto trader nu mee speelt. Mogelijk voorspellen de short-posities van enkele whales waar de bodem kan liggen deze maand.

Voor de crypto crash van vrijdag leken er enkele insiders te zijn die de crash aan zagen komen. Zij openden enorme short-posities. Met deze posities verdienen traders geld als de waarde van de coins daalt. Flinke winst dus sinds vrijdag, maar toch staan er nog een hoop van deze posities open. Deze whales verwachten duidelijk een nog verdere daling.

Short-posities door whales onder de loep

De grote short-posities worden door verschillende traders als problematisch gezien. Het lijkt erop dat sommige insiders de crypto crash aan zagen komen. Deze hing wederom samen met de gestelde importheffingen van Trump, en dus wordt er ook met een schuin oog gekeken naar zijn familie of insiders rondom de Amerikaanse president.

Veel traders met short-posities zullen die dit weekend gesloten hebben, maar enkele whales hebben ze open laten staan. Zo zit er nog een trader op meer dan $35 miljoen winst, maar is hier nog niet op ingecasht.

BREAKING: The Bitcoin whale who shorted $BTC and $ETH is now sitting on over $35.8 million in unrealized profit. They still haven’t closed their position yet, so they expect prices to drop further. This market is ruled by insiders. They get tipped off, make massive trades, and… pic.twitter.com/TIHlhNmEWz — Jacob King (@JacobKinge) October 10, 2025

De short-posities die Jacob King in bovenstaande post op X bespreekt hebben een totale waarde van bijna $140 miljoen. Deze posities werden afgesloten toen Bitcoin op $120.883 stond en Ethereum op $4353,90.

Inmiddels staan de koersen aanzienlijk lager dan tijdens de post van King, waardoor ook de winst op deze posities enorm toegenomen is.

Zet de crypto crash zich door?

Bitcoin kreeg vrijdag een klap te verwerken vanaf $122.000 tot een kortstondige bodem rond $105.000. Inmiddels staat de koers weer rond $112.000 waarmee de grootste paniek afgewend lijkt. Ook Ethereum wist alweer wat op te krabbelen richting $3800 na een bodem op $3500.

Vanaf de recordhoogte van de Bitcoin koers is deze correctie niet gek, zeker niet in combinatie met de importheffingen die Trump aankondigde. Door deze stevige correctie, heeft er zich op dit moment nog nauwelijks een ondersteuningsniveau gevormd.

Zoals op bovenstaande grafiek van TradingView zichtbaar is, heeft zich alleen een ondersteuningsniveau gevormd rond de bodem van de afgelopen 24 uur. Mocht de Bitcoin koers vandaag weer onder dit niveau komen, lijkt een verdere daling richting $105.000 mogelijk. Daarnaast is het ook cruciaal dat Bitcoin het 50-daagse EMA verdedigt.

Bitcoin koers verwachting rest van het jaar

Het is maar weer eens gebleken dat de acties van de Amerikaanse president Trump een groot effect kunnen hebben op de Bitcoin koers. Naast de cryptomarkt waren het ook andere markten die een flinke knauw te verwerken kregen.

Daardoor is het ook direct weer duidelijk dat een voorspelling van de Bitcoin koers en de rest van de cryptomarkt lastig blijft, zolang grillige beslissingen rondom importheffingen een groot effect hebben. Toch blijft er in een deel van de cryptomarkt ook hoop dat in de komende maanden Bitcoin weer herstelt.

Dat komt bijvoorbeeld door de ontwikkelingen die goud doormaakt. Nu er onzekerheid op de markt is, groeit de vraag naar veilige investeringen voor de lange termijn. Gezien Bitcoin nog altijd gezien wordt als digitaal goud, kan de koers zich nog voor het einde van 2025 herstellen naar nieuwe recordhoogtes.

Ondersteuning op technologisch gebied

Deze verwachtingen worden ook ondersteund door enkele technologische ontwikkelingen rondom ’s werelds grootste cryptomunt. Zo wordt er op dit moment hard gewerkt aan Bitcoin Hyper, een nieuw layer-2 netwerk dat niet alleen zorgt voor snellere en goedkopere Bitcoin transacties, maar ook de deur opent naar smart contracts.

Het project wordt ondersteund door de eigen $HYPER token. Die token is verkrijgbaar via een presale, en heeft al het nodige succes geboekt in de afgelopen maanden. Traders hebben in totaal al meer dan $23 miljoen in het project geïnvesteerd. Daarmee lijken alle lichten op groen te staan voor de verdere ontwikkeling van het Layer-2 netwerk dat gebruikmaakt van de technologie van de Solana Virtual Machine.

Kopers van de token kunnen gebruik gaan maken van het Layer-2 netwerk zodra deze gelanceerd wordt. Daarnaast kan de $HYPER token in waarde stijgen als het proejct een succes wordt en hebben traders in de presale al de mogelijkheid om hun $HYPER tokens vast te zetten in een stakingpool, waar op dit moment een verwachtte APY van 50% aangeboden wordt.