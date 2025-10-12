De Bitcoin prijs beweegt momenteel rond $110.000, na een daling van ongeveer 10% in de afgelopen week. Ondanks deze correctie blijft de koers ruim boven de wekelijkse EMA-50, een technische lijn die al sinds 2023 fungeert als langetermijnsteun. Dat de BTC koers dit niveau nog steeds vasthoudt, bevestigt dat de bredere marktstructuur overeind blijft. Is dit steunpunt ook opnieuw de basis voor een nieuwe herstelfase van de Bitcoin koers?

Bitcoin koers blijft boven technische steun

De Exponential Moving Average over 50 weken (EMA-50) geeft meer gewicht aan recente candles en helpt analisten bepalen of de langetermijntrend positief of negatief is. Technische analisten beschouwen de EMA-50 als een belangrijk referentiepunt: in 2023 wist Bitcoin deze lijn na een langdurige bearmarkt weer te herwinnen, waarna een sterke opwaartse trend volgde.

Bij elke daaropvolgende test van de EMA-50 zagen crypto-analisten duidelijke koopactiviteit, wat wees op vertrouwen onder langetermijnholders. De Bitcoin koers ligt op dit moment nog altijd boven deze lijn, wat de positieve trend in stand houdt. Zolang dat zo blijft, blijft het technische plaatje gunstig.

BITCOIN’S MACRO BULLISH STRUCTURE REMAINS INTACT The weekly EMA-50 continues to act as Bitcoin’s key dynamic support, a level that has held strong since the 2023 reversal. Historically, every time BTC touches this band, it bounces back sharply. As long as Bitcoin stays above… pic.twitter.com/yQRho3TjrJ — Ash Crypto (@Ashcryptoreal) October 11, 2025

De historische rol van de EMA-50

De EMA-50 heeft in eerdere Bitcoin cycli vaak gefungeerd als startpunt van een nieuwe BTC koersstijging. Wanneer de koers tijdelijk onder deze lijn zakte, herstelde deze doorgaans snel. Het patroon herhaalt zich nu ook: na een correctie houdt de Bitcoin prijs stand boven de EMA-50, wat duidt op aanhoudende koopinteresse.

Deze terugkerende dynamiek maakt deze indicator waardevol voor wie naar langetermijntrends kijkt in plaats van de dagelijkse volatiliteit. De lijn toont waar er een structurele vraag naar Bitcoin aanwezig blijft.

Bitcoin koers en macro-ondersteuning

Naast de technische steun spelen bredere marktfactoren ook een belangrijke rol. Institutionele beleggers blijven actief via BTC ETF’s en fondsen, ondanks de recente daling van risicovolle activa. Deze constante vraag helpt de druk op de Bitcoin koers te beperken.

Veel marktvolgers verwachten bovendien dat eventuele renteverlagingen door de Federal Reserve in 2026 de risicobereidheid kunnen doen toenemen, wat positief kan zijn voor digitale activa. Zolang de Bitcoin koers boven de EMA-50 blijft, lijkt het positieve langetermijnbeeld intact.

