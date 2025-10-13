De goudkoers is dit jaar met 50% gestegen, terwijl de Bitcoin koers “slechts” 30% winst liet zien. Dat is opvallend, want meestal wint Bitcoin met gemak van goud. Bitcoin is volgens JPMorgan nu 40% ondergewaardeerd en kan het later dit jaar stijgen naar $165.000. Wat gaat Bitcoin doen in de laatste maanden van 2025?

Goud breekt record, Bitcoin blijft even achter

De goudkoers staat op een nieuw record van $4.078 per ounce. Beleggers kiezen massaal voor zekerheid door aanhoudende inflatie en onrust in de wereld.

Bitcoin vs Gold over the last 15 years in 1 picture: pic.twitter.com/TC6lIyvOe5 — Cyclesedge (@cyclesedgellc) October 11, 2025

De Bitcoin koers noteert rond de $114.589. Dat is iets hoger dan gisteren, maar nog lager dan een maand geleden. Toch stijgt het handelsvolume flink, wat aangeeft dat er weer meer interesse is.

Het is zeldzaam dat goud beter presteert dan Bitcoin. Meestal is het juist Bitcoin die de show steelt. In 2023 steeg BTC met 157%, terwijl goud slechts 15% won. Alleen in moeilijke jaren, zoals 2018 en 2022 bleef goud overeind terwijl Bitcoin hard onderuitging. Lees ook ons artikel over de crypto’s waar de crypto whales in investeren na de crypto crash.

JPMorgan: Bitcoin is flink ondergewaardeerd

Volgens analisten van JPMorgan is de huidige situatie tijdelijk. Hun berekeningen laten zien dat Bitcoin ongeveer 42% te laag geprijsd is ten opzichte van goud.

De bank baseert zich op een zogenoemde “volatiliteitsaanpassing”: Bitcoin beweegt veel heftiger dan goud, dus als je dat corrigeert, zou de crypto volgens hun model nu rond $165.000 moeten staan.

Per this CNBC reporting, the strategy favoring gold and Bitcoin now has a name: JP Morgan analysts are calling it “the debasement trade.”#economy #gold #bitcoin @jpmorgan @CNBC pic.twitter.com/tl1BOMCgz8 — Mohamed A. El-Erian (@elerianm) October 2, 2025

Die inschatting sluit aan bij de groeiende “debasement trade”, een beweging waarbij beleggers hun geld verplaatsen uit dollars en andere valuta die langzaamaan waarde verliezen, richting schaarse bezittingen zoals goud en Bitcoin. Bekijk hier ons artikel met de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

De ‘debasement trade’ is vluchten naar schaarste

Het idee achter de debasement trade is simpel. Als overheden te veel geld uitgeven en centrale banken blijven bijdrukken, wordt geld minder waard.

Beleggers zoeken daarom iets wat niet bijgedrukt kan worden. Goud is daar het klassieke voorbeeld van. Bitcoin doet hetzelfde, maar dan digitaal. Er komen nooit meer dan 21 miljoen bitcoins. En sinds de halving van vorig jaar is de toevoer nog kleiner geworden.

Volgens JPMorgan zorgt dat voor een vergelijkbare schaarste als bij goud. Zodra het vertrouwen in de markt terugkeert, kan de koers daardoor snel omhoog schieten.

Bitcoin volgt goud vaak met vertraging

Wie de grafieken van de afgelopen jaren bekijkt, ziet een patroon. Goud stijgt meestal eerst, Bitcoin volgt daarna, maar dan harder.

In 2020 steeg goud als eerste en enkele maanden later ging Bitcoin van $10.000 naar $60.000. Hetzelfde patroon lijkt zich nu te herhalen.

Als goud boven de $4.000 blijft, verwachten analisten dat Bitcoin kort daarna zal volgen met een sterke rally. De koers is in eerdere cycli vaak wat trager geweest na een crash, maar zodra het herstel begint, beweegt Bitcoin explosiever dan welk ander activum ook. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen naast BTC.

Wat gaat Bitcoin doen in het vierde kwartaal?

De markt lijkt zich langzaam te herstellen van de klap van afgelopen weekend. Grote posities met hoge hefboom zijn weggevallen en dat brengt rust. Ook de instroom via spot ETF’s neemt weer toe.

JUST IN: 🇺🇸 JPMorgan says Bitcoin is undervalued compared to gold. Predicts significant upside to $165,000. 📈 pic.twitter.com/YIkpZaWuN3 — Bitcoin Archive (@BTC_Archive) October 2, 2025

Volgens marktdata is dat vaak een teken dat een nieuwe opwaartse trend dichtbij is. Historisch gezien volgt na een stabiele septembermaand vaak een sterke eindspurt in het vierde kwartaal.

Als die lijn zich doorzet, kan de Bitcoin koers richting $150.000 tot $165.000 bewegen, precies zoals JPMorgan verwacht.

Gaat de inhaalrace van BTC beginnen?

De goudkoers mag dit jaar voorop lopen, maar de strijd is nog lang niet voorbij. Bitcoin heeft vaker een trage start gehad om daarna alles in te halen.

Met een vast aanbod, toenemende vraag via ETF’s en een groeiend wantrouwen in fiatgeld lijkt de kans groot dat Bitcoin opnieuw zijn kracht laat zien.

Goud wint misschien de eerste helft van 2025, maar Bitcoin eindigt vaak als winnaar. De inhaalrace kan elk moment beginnen.

