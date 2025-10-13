De crypto crash van dit weekend zette alles op scherp. Koersen kelderden, liquidaties stapelden op en binnen een paar uur werd miljarden aan waarde weggevaagd. Toch zagen we de crypto whales direct weer in actie komen. Terwijl kleine beleggers in paniek verkochten, begonnen de groten juist te kopen. Maar waar gaat hun geld heen? En wat zegt dat over de crypto verwachting van vandaag?

Crypto whales kopen de dip met lef

Zodra de markt instortte, schoten de handelsvolumes omhoog. Grote wallets stuurden miljoenen richting beurzen als Hyperliquid en Binance. Eén whale gooide bijvoorbeeld 1 miljoen USDC in de markt en opende een 20x long op Bitcoin. Kort daarna ging hij ook long op ASTER, goed voor meer dan een miljoen dollar aan inzet.

In case you didn’t know – the BTC whale closed 90% of his BTC short and fully closed his ETH short, making around $190–$200M profit in just one day on Hyperliquid. The crazy part is that he shorted another 9 figs worth of BTC and ETH minutes before the cascade happened. And this… pic.twitter.com/QhmUpesG0j — MLM (@mlmabc) October 10, 2025

Een andere whale draaide zijn posities razendsnel om. Eerst sloot hij een grote BTC short, pakte winst en ging daarna opnieuw short op de piek van de rebound. Dat leverde binnen een dag miljoenen winst op.

Niet iedereen had dat geluk. Sommige wallets werden volledig geliquideerd. Toch stapten ze een paar uur later weer in en dit keer met hogere hefboom en meer overtuiging. Het zegt alles over het zelfvertrouwen van deze groep. Verliezen horen erbij, zolang de volgende trade beter getimed is. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen.

Bitcoin en Ethereum blijven het anker

De meeste whales bleven bij de bekende namen. Bitcoin en Ethereum bleken opnieuw de veilige haven na de val. Een oude “Bitcoin OG” die zijn coins al meer dan tien jaar niet bewoog, stortte plots 300 BTC naar Binance. Waarschijnlijk om te verkopen of te heralloceren nu de prijzen nog hoog lagen.

ETH just bounced back above $4,000! Whale 0xb9fe’s bet paid off — not only did he recover his losses from the crash, he’s now up $3.6M in profit!https://t.co/pS6lD6PE4p pic.twitter.com/5DTVtZsovN — Lookonchain (@lookonchain) October 12, 2025

Aan de andere kant kochten nieuwe adressen juist fors bij. Eén adres kocht bijna 19.000 ETH met 25x leverage, precies op het dieptepunt. Toen Ethereum kort daarna boven $4.000 uitbrak, stond die trade direct miljoenen in de plus. Zulke zetten tonen het verschil tussen paniek en ervaring.

Voor de gewone belegger laat dit vooral zien dat whales niet bewegen op emotie, maar op data. Ze reageren niet op angst, maar op kansen. Bekijk ook ons artikel over de Ethereum verwachting voor de komende rally.

Solana en ENA winnen weer aandacht van crypto whales

Niet alle aandacht ging naar de grote twee. Solana kreeg opnieuw instroom van kapitaalkrachtige wallets. On-chain data liet zien dat meerdere whales longposities opbouwen tijdens de dip. Ook ENA dook weer op in de lijsten. Een aan een fonds gelinkte wallet zette ruim 2 miljoen USDC in op een longpositie met hefboom.

Update: The two large traders who boldly entered long positions last night have also received their respective results. 1️⃣ Address 0x728…fAD88: ETH and SOL long positions have accumulated a floating profit of $1.561 million, and have not yet taken profit (he lost $4.74 million… pic.twitter.com/EnggV9f540 — Hyperbot|🐳 $1M PRIZE POOL CAMPAIGN (@Hyperbotai) October 13, 2025

Dat toont waar het vertrouwen nu zit. Coins met liquiditeit, duidelijke use case en sterke netwerken. Geen wilde gokjes, maar strategische entries op assets die zich al eerder bewezen hebben.

De crypto verwachting voor deze namen blijft daardoor positief. Niet omdat ze hype hebben, maar omdat het slimme geld ze blijft kiezen zodra de lucht even opklaart.

De spotmarkt hint op herverdeling crypto

Terwijl derivaten de headlines pakken, speelt er achter de schermen iets groters. Whales verplaatsen hun spotposities. Grote hoeveelheden ETH gaan van cold wallets naar beurzen, meestal een teken dat er winst wordt genomen. Tegelijk blijven andere adressen juist accumuleren.

Dat zorgt voor een verdeelde markt. Aan de ene kant de snelle traders die op volatiliteit spelen en aan de andere kant de investeerders die juist na een crypto crash langzaam opbouwen.

Wie goed kijkt, ziet een patroon. Verkopen bij paniek, kopen bij rust. Whales draaien die volgorde precies om. Lees ook ons artikel over de Bitcoin koers die stijgt boven $115.000.

Slimme investeerders kijken verder dan vandaag

Na elke crash volgen dezelfde vragen. Is dit het dieptepunt? Wanneer herstelt de markt? Maar de grote spelers denken anders. Zij spreiden. Een deel gaat naar spot, een deel naar futures en een steeds groter deel naar nieuwe projecten met potentie.

In presales zien we dat terug. Niet als wilde gok, maar als lange termijn crypto investering. Grote investeerders gebruiken presales als hedge. Minder afhankelijk van dagkoersen, meer focus op groei en utility.

De nieuwe kans PEPENODE

Eén project dat deze week veel aandacht trekt, is PEPENODE ($PEPENODE). Dit is geen doorsnee meme coin, maar een speelse mix van mining en gamification. Je bouwt virtuele nodes, verdient tokens en verbrandt tegelijk een deel van de supply. Dat maakt het deflatoir en actief tegelijk.

Pepe live streaming his secret mine shaft 👀⛏ You just KNOW the best nodes are there. 🔥 pic.twitter.com/cF6wLGfQ24 — PEPENODE (@pepenode_io) September 29, 2025

De tokenprijs stijgt bij elke nieuwe fase van de presale, wat vroege instappers beloont. Het idee sluit goed aan bij wat we bij de whales zien. Investeren in iets dat verder kijkt dan de volgende candle.

Wie dus naast Bitcoin en Ethereum iets extra’s zoekt, kan PEPENODE onderzoeken. Het past bij de trend van utility meme projecten die in deze cyclus groot kunnen worden. De echte whales weten het al. Na een crypto crash liggen juist hier de kansen.

Je hebt nog even de tijd om je eerste $PEPENODE tokens te bemachtigen voor de huidige lage prijs. Bij elke nieuwe fase van de presale hoort namelijk ook een nieuwe prijsverhoging.

Nu naar de Pepenode presale