De grote crypto crash van afgelopen vrijdag heeft voor flinke verliezen gezorgd bij traders in crypto futures. Uit analyses blijkt dat deze investeerders momenteel met name een stap richting memecoins overleven. Keert binnenkort $400 miljard terug richting deze markt? Welke memecoin kopen lijkt verstandig te zijn?

Crypto futures zien miljardenliquidatie

Afgelopen vrijdag vormde een waar slagveld onder crypto investeerders: in totaal werd er voor $400 miljard (!) aan marktposities geliquideerd.

Met name onder traders van crypto futures waren de verliezen groot. Deze manier van traden zorgt voor extra leverage: wanneer een token in waarde stijgt boek je extra winst. Het komt echter wel met een groter risico wanneer een token in waarde daalt, en precies dit is wat er deze week gebeurde.

Op de bovenstaande grafiek wordt duidelijk dat er afgelopen vrijdag voor meer dan $16,7 miljard aan long posities geliquideerd is. Ter vergelijking: tot die dag was de dag met de grootste liquidaties 22 september, met $2,9 miljard aan long liquidaties.

Crypto futures traders die hun posities hebben moeten opgeven (of veel geld verloren hebben) hebben nu twee mogelijkheden. Zij kunnen tijdelijk de crypto markt verlaten, of instappen bij andere crypto projecten met een hoog risico en (hopelijk) hiermee hun geld terugverdienen.

Stappen traders over naar memecoins?

Wanneer deze traders besluiten om voor de laatste optie te gaan, lijken meme coins de go-to te kunnen worden. Deze tokens waren tijdens de crypto crash van de afgelopen week een van de grootste verliezers: zo daalde de Dogecoin koers met 27% , en leverden SPX6900 en PEPE zelfs meer dan 30% in.

Nu deze meme coins stabiliteit teruggevonden hebben, lijkt het moment om te investeren weer aangebroken te zijn.

Voor traders die in crypto futures zitten zijn de beste memecoins een aantrekkelijk alternatief: evenals future trading bieden memecoin investeringen perspectief op market beating gains: de tokens zijn een stuk volatieler omdat ze (vaak) kleinere marktkapitalisaties hebben en de koers gedreven wordt door speculatie, FOMO en community-ondersteuning. Dit zorgt momenteel voor sterke dalingen en verkoopdruk (bijvoorbeeld bij Dogecoin), maar kan ook voor enorme explosies zorgen.

Met high yield kansen zoals Solana memecoins kunnen crypto traders een deel van hun futures verliezen terugwinnen.

Welke memecoin kopen crypto futures traders?

Crypto traders die in futures zitten kunnen het zich niet veroorloven om nog eens nat te gaan: het is daarom van het grootste belang dat zij de beste memecoins voor de komende periode kiezen, en dus niet lukraak inzetten op random memecoins.

Om te kijken welke memecoins het goed zullen doen in de komende periode, is het zaak om naar de heersende narratieven te kijken: momenteel lijkt ook van memecoins geëist te worden dat zij een zekere vorm van utility (nut en doel) met zich meebrengen. De tijd dat een memecoin (zoals Dogecoin) alleen voor de grap bedoeld was, lijkt voorbij te zijn.

Deze verandering in denken is deels tot stand gekomen omdat steeds meer institutionele investeerders de markt betreden; zij eisen waar voor hun geld, en investeren niet in tokens vanwege de lollige memes.

De beste memecoin van dit moment?

Traders die vanuit crypto futures de stap willen maken naar memecoins zullen mogelijk zeer geïnteresseerd zijn in Bitcoin Hyper. De $HYPER token voldoet namelijk aan alle eisen die zij stellen aan hun nieuwe investering.

Ten eerste is Bitcoin Hyper een token met een lage marktkapitalisatie, die momenteel nog in de presale zit. Tijdens de vroege verkoop kon tot nu toe $23 miljoen opgehaald worden voor dit project: een duidelijk teken dat er potentie naar boven is zodra institutionele crypto traders ook instappen.

Ten tweede is $HYPER een meme coin met utility: de token is vormgegeven als Pepe meme coin, maar is technologisch juist erg vooruitstrevend. Bitcoin Hyper is namelijk een Bitcoin Layer-2 die een brug bouwt naar Solana. Hierdoor kan de snelheid van de Solana Virtual Machine binnenkort ook op Bitcoin gebruikt worden. Dit zorgt voor snellere transacties, lagere fees en maakt ook de ontwikkeling van dapps en DeFi tools op de Bitcoin chain mogelijk.

Bovendien lijkt de lancering van Bitcoin Hyper nog in Q4 2025 mogelijk – dit is het ideale tijdstip, omdat dit vermoedelijk midden in het altseason zal zijn. Meme coins als Bitcoin Hyper zijn in dergelijke fases vaak de best opkomende crypto’s.

Wil jij ook profiteren van de beste memecoins? Zorg dan dat je snel investeert in Bitcoin Hyper; wanneer $400 miljard terugvloeit in de markt kan deze token weleens razendsnel in waarde stijgen.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale