De geplande fusie onder de naam House of Doge bracht half oktober nieuw leven in de Dogecoin markt. Het plan voor een NASDAQ notering in 2026 duwde de koers kortstondig met zo’n 45% omhoog na de recente ‘Black Friday’ crash. Inmiddels is de DOGE prijs naar circa $0,19 gedaald. Kan de Dogecoin koers standhouden zonder grote marktspelers?

Dogecoin koers onder druk door verkoopgolf bij whales

De whale wallets, die tussen 100 miljoen en 1 miljard DOGE bevatten, hebben tussen 13 en 15 oktober hun balans verlaagd van 28,83 miljard naar 28,47 miljard tokens. Dat komt neer op een verkoopgolf van ongeveer 360 miljoen DOGE, ter waarde van bijna $74 miljoen bij de huidige Dogecoin koers.

Ook de langetermijnholders verkochten actief. De Holder Net Position Change indicator, die aangeeft of langdurige investeerders kopen of verkopen, blijft negatief. Tussen 9 en 14 oktober namen de nettoverkopen toe van 48 miljoen naar 329 miljoen DOGE. Ondanks het herstel van Dogecoin na de crash blijft de verkoopdruk dus stijgen.

In totaal stroomde circa 640 miljoen DOGE, met een geschatte waarde van $130 miljoen, uit de wallets van whales en langetermijnholders tijdens en na het herstel. Dat suggereert dat deze opleving vooral werd benut om risico’s af te bouwen in plaats van extra tokens te verzamelen.

Technische analyses tonen zwakte in Dogecoin koers

De Dogecoin koers beweegt binnen een zogenoemde descending triangle op de 4-uursgrafiek. Dit patroon ontstaat wanneer de toppen dalen terwijl de bodems min of meer gelijk blijven, wat vaak wijst op verminderde koopkracht.

De Relative Strength Index (RSI) toont daarnaast een verborgen bearish divergentie. Dat betekent dat de prijs lagere toppen vormt, terwijl de RSI juist hogere toppen laat zien. Dit is een teken van afnemende kracht bij kopers. De belangrijkste vraag is dus wat de DOGE koers nu op korte termijn verder gaat doen.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) introduceert een revolutionaire stap voorwaarts als de eerste Bitcoin Layer 2 met volledige ondersteuning voor smart contracts. Dankzij de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) kunnen ontwikkelaars razendsnelle en schaalbare dApps bouwen, terwijl transacties worden afgehandeld op Bitcoin Layer 1 voor maximale veiligheid en vertrouwen. Het combineert de kracht van programmeerbaarheid met de robuustheid van het Bitcoin netwerk, zonder concessies.

De $HYPER token speelt een centrale rol binnen het ecosysteem. Het wordt gebruikt voor transactiekosten, staking, stemrecht in de DAO en toegang tot exclusieve dApps. Met behulp van de Canonical Bridge kunnen gebruikers moeiteloos BTC wrappen via non-custodial transfers, waarbij ze op elk moment hun tokens weer kunnen omzetten naar native Bitcoin.

Met al meer dan $4,3 miljoen opgehaald in de presale en een huidige prijs van $0,012375, groeit de community in hoog tempo. Het project kiest bewust voor transparantie: geen private verkooprondes of voorkeursdeals, alleen een eerlijke distributie. Door nu in te stappen, profiteer je niet alleen van aantrekkelijke staking rewards, maar ook van de gunstige instapprijs, die zal stijgen naarmate de presale vordert.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!

Nu naar de Bitcoin Hyper presale