Circle wil dat de Europese Commissie de verplichte bankdepositominima voor stablecoinreserves onder MiCA vervangt door een minder rigide liquiditeitsvereiste. De uitgever diende daarvoor op 1 oktober 2026 een reactie in op de gerichte consultatie over de MiCA-herziening, meldt Circle in zijn consultatiereactie. De voorstellen raken aan reservebeheer, liquiditeit en de concurrentiepositie van gereguleerde stablecoins in de EU.

Circle wil drie reservebeperkingen aanpassen

MiCA vereist volgens Circle dat uitgevers van e-money tokens (EMT’s) minimaal 30% van hun reserveactiva in commerciële bankdeposito’s aanhouden. Voor EMT’s die als significant zijn geclassificeerd, loopt dat minimum op tot 60%. Circle stelt dat de verplichte deposito’s de blootstelling aan krediet- en tegenpartijrisico in de banksector vergroten en sluit zich aan bij de ECB, die volgens Circle eveneens vindt dat het minimum opnieuw moet worden bekeken.

De uitgever vraagt daarnaast om twee concentratieregels uit de technische standaarden van de EBA aan te passen. Het gaat om de limiet van 35% voor blootstelling aan één soeverein en een grens waarbij reserves bij één banktegenpartij niet meer mogen bedragen dan 1,5% van de totale bankactiva.

Volgens Circle maakt de soevereine limiet het voor uitgevers van niet-eurotokens, zoals tokens gekoppeld aan de dollar, moeilijker om hun reserves hoofdzakelijk in hoogwaardige liquide staatsactiva aan te houden. De banklimiet kan grotere uitgevers ertoe dwingen relaties met tientallen banken te onderhouden, wat de operationele complexiteit vergroot. De voorstellen sluiten aan bij de bredere discussie over liquide activa en MiCA-reserves.

Multi-issuance moet mondiale liquiditeit binnen MiCA houden

Circle koppelt de reserveaanpassingen aan de reikwijdte van MiCA. Volgens het bedrijf zijn ongeveer 30 EMT’s onder de Europese regels geautoriseerd, maar vallen slechts drie van de 25 grootste stablecoins wereldwijd onder MiCA: USDC, USDG en EURC. Circle geeft zowel USDC als EURC uit en noemt zichzelf de grootste MiCA-geautoriseerde EMT-uitgever.

Het bedrijf wil multi-issuance behouden. Daarbij wordt een wereldwijd circulerende stablecoin gezamenlijk uitgegeven door een in de EU geautoriseerde entiteit en een tegenhanger die buiten de EU gereguleerd is. Circle stelt dat het beperken van deze constructie gebruik naar partijen buiten de Europese regelgevingsperimeter kan verplaatsen. Het bedrijf wil bestaande waarborgen, waaronder het dynamisch herschikken van reserves tussen wereldwijde en EU-specifieke reserves, formaliseren.

Op langere termijn stelt Circle ook een erkenningsregeling voor buitenlandse stablecoinuitgevers voor. Die zouden primair onder toezicht van hun thuisjurisdictie blijven, terwijl distributie in de EU via een lokaal gelicentieerde instelling verloopt. Dat debat raakt ook aan de positie van nieuwe euro-stablecoins op de Europese markt.

Voorstellen zijn nog geen gewijzigd MiCA-beleid

Als de Commissie de aanbevelingen overneemt, kunnen de toegestane samenstelling en spreiding van EMT-reserves veranderen. Flexibelere liquiditeitsregels zouden vaste depositoquota vervangen, terwijl aanpassingen aan de concentratielimieten de manier waarop uitgevers bank- en staatsrisico beheren kunnen verschuiven. Dit zijn voorstellen van Circle; de publicatie bevat geen onafhankelijke effectbeoordeling.

Het gebouw van de Europese Commissie

De consultatiereactie heeft de bestaande MiCA-regels niet gewijzigd. Voor beleggers en marktpartijen blijven de kerncijfers voorlopig de minima van 30% en 60% voor bankdeposito’s en de door Circle bekritiseerde grenzen van 35% en 1,5%. De uitkomst van de Commissie-review kan gevolgen hebben voor reservebeheer en de concurrentie tussen gereguleerde en buitenlandse stablecoins, maar Circle noemt geen definitief besluit of tijdpad.