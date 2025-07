MoonPay lanceert mpSOL, een nieuwe liquid staking-oplossing op Solana met tot 8,49 procent jaarlijks rendement. De dienst richt zich op gebruikers die passief inkomen willen genereren met hun SOL, zonder technische obstakels of verplichte lock-upperioden.

Met mpSOL kiest MoonPay voor eenvoud en directe toegankelijkheid, precies op het moment dat de interesse in staking en Solana-oplossingen sterk toeneemt.

our new Staking experience is designed to be easy to use, and you can stake or unstake in seconds, earning passive rewards every 2 days

currently available in 100+ countries, including the US (except NY), Canada, UK, and the rest of the world (excluding the EEA)

— MoonPay 🟣 (@moonpay) July 23, 2025