De Solana koers is er voorlopig nog niet in geslaagd om andere altcoin grootheden zoals Ethereum en XRP bij te houden. Toch is men optimistisch over de nabije toekomst van dit project. Moet je nu Solana kopen of niet?

Solana koers kan XRP en ETH niet bijhouden

De Solana koers is over de afgelopen week met maar liefst 9,24% gestegen, maar is ondanks deze aanzienlijke stijging niet in staat om andere altcoin grootheden bij te houden. Ethereum steeg over de afgelopen 7 dagen namelijk al meer dan 20,45%, en XRP wist nog meer indruk te maken met een stijging van 32%.

Het positieve momentum van de altcoin markt lijkt voort te komen uit de zogenaamde ‘crypto week’. Deze week werden er in Amerika namelijk twee belangrijke crypto wetten goedgekeurd door de House of Representatives. Deze nieuwe wetten moeten meer regelgevende duidelijkheid met zich meebrengen en van de crypto markt als geheel een legitiemere vorm van investeringen maken.

Voor Solana leidde het dus al snel tot een stijging van 9,4%, maar vergeleken met zijn concurrenten is dit relatief weinig te noemen. Toch zijn crypto analisten nog altijd positief over de nabije toekomst van dit project, en dit heeft met name te maken met de positieve ETF instroom en bullish technische signalen.

Positieve SOL ETF instroom

Recentelijk werd er een Solana Staking ETF op de markt gebracht in Amerika. Dit vormde de eerste ETF van Amerika en ondanks dat het geen spot ETF is, kon het al wel snel rekenen op de nodige instroom van kapitaal.

In totaal ervaarde de SOL ETF van REX-Osprey in een aantal dagen een instroom van meer dan $41 miljoen. Een optimistisch teken dat de vraag naar dit soort producten erg hoog is.

Solana wacht nog altijd op de lancering van zijn eerste echte spot ETF. De speculatie over een Solana spot ETF blijft toenemen, maar het lijkt nog tot oktober te kunnen duren voordat er officieel een goedkeuring plaatsvindt. Volgens analisten van Bloomberg is de kans dat er in 2025 nog een SOL ETF op de markt gebracht wordt maar liefst 95%. Het lijkt dan ook slechts een kwestie van tijd voordat er een Sol ETF op de markt terug te vinden is.

De prestaties van de Sol Staking ETF hebben nu in ieder geval al laten zien wat voor winsten hiermee geboekt kunnen worden. Dit is een van de belangrijkste factoren dat analisten verdere winsten verwachten voor de Solana koers.

Bullish technische signalen

De Solana koers bevindt zich op dit moment in een stijgend driehoekspatroon. De recente stijging van bijna 10% lijkt er nu echt voor te zorgen dat de Solana koers boven dit driehoekspatroon uitbreekt.

Een uitbraak boven dit niveau lijkt grote winsten mogelijk te maken. Zijn huidige waarde van $179 lijkt dan ook ondersteuning te vormen die nodig is om verdere winsten mogelijk te maken.

Dit bullish technische patroon wordt verder ondersteund door sterke koopsignalen binnen de technische indicatoren van dit project. De momentum indicator, het MACD-histogram en alle EMA’s geven namelijk koopsignalen af. De RSI wijst daarnaast op sterke koopdruk en meer ruimte voor winsten.

Stijgt Solana richting de $200?

De positieve instroom binnen SOL ETF markt en bullish technische signalen lijken dus grote mogelijkheden te creëren voor Solana. Een uitbraak boven dit technisch driehoekspatroon kan snel leiden tot een stijging richting de $200. Op het moment dat deze grens verbroken wordt, lijkt er ook verder gestegen te kunnen worden naar de $215.

Op weg naar deze $200 zal de Solana koers echter af moeten rekenen met weerstand bij de $184,42. Dit is de hoogste waarde die Solana over de afgelopen maand wist te behalen. Vanaf hier zal het ook nog voorbij de $187,62 moeten gaan voordat het redelijk vrijuit naar de $200 kan stijgen.

De nabije toekomst voor Solana ziet er dan ook echt veelbelovend uit en stijgingen richting de $215 lijken zeker een mogelijkheid te zijn. Solana is echter zeker niet het enige altcoin project dat kan profiteren van het huidige momentum binnen de altcoin markt.

Zoals eerder werd gezegd wisten Ethereum en XRP het al beter te doen, maar het zijn ook nieuwe altcoin projecten die veel mogelijkheden met zich meebrengen. Een voorbeeld van een nieuw altcoin project dat de kans maakt op aanzienlijke winsten is Snorter Bot. Dit vormt misschien wel een van de beste crypto’s om te kopen.

Snorter Bot ($SNORT) – maakt van simpele Telegram chat unieke trading terminal

Snorter Bot maakt van een simpele Telegram chat een unieke training terminal. Binnen deze Telegram chat zullen gebruikers toegang hebben tot alle trading functies die nodig zijn. Hierbij kan gedacht worden aan geautomatiseerde swaps, copy trades, snipes en nog veel meer.

Het project combineert deze unieke utility nu met de uitstraling van een meme coin. Dit project wordt namelijk vormgegeven door Snorter het aardvarken. Deze hilarische vormgeving in combinatie met de unieke utility moet dit project viraal laten gaan binnen de crypto markt.

100% of chain emissions offset. You’ve never seen a bot like this before. pic.twitter.com/2GuIU6RR0I — Snorter (@SnorterToken) July 16, 2025

Snorter Bot wordt aangedreven door de native $SNORT token. Een token die belangrijk zal zijn voor functies zoals geavanceerde MEV-bescherming. Deze token zal initieel gelanceerd worden op de Solana blockchain, maar uiteindelijk zal er ook integratie mogelijk worden met Ethereum, BNB, Polygon, en BASE.

De presale van Snorter Bot wist al snel meer dan $2 miljoen aan investeringen op te halen. Deze presale maakt gebruik van een stijgende prijs strategie. Dit betekent dat investeerders die de tokens willen kopen voor de huidige prijs van $0,0985 op moeten schieten, want deze prijs zal in enkele uren verder gaan stijgen.

