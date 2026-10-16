MSCI heeft op 15 oktober 2026 nieuwe toelatingsregels voor zijn aandelenindexen goedgekeurd, waardoor Strategy en Metaplanet mogelijk hun indexpositie verliezen. Of dat leidt tot verkoopdruk door indexvolgende fondsen, blijft onzeker: de eerdere simulatie is geen definitieve verwijderingslijst, meldt crypto.news.

MSCI publiceert op 11 november de lijst

De regels gelden voor MSCI’s Global Investable Market Indexes (GIMI) en sluiten ondernemingen uit die als niet-operationeel worden beoordeeld. MSCI publiceert op 11 november de definitieve lijst van mogelijk getroffen bedrijven; eventuele wijzigingen gaan in na het slot van 30 november.

Een simulatie op basis van gegevens uit mei 2026 wees Strategy, het Japanse Metaplanet en uraniuminvesteerder Yellow Cake aan als mogelijke verwijderingen. MSCI heeft niet bevestigd dat deze bedrijven daadwerkelijk van de lijst verdwijnen. Ook SharpLink kwam in die oefening voor, maar als onderneming op een watchlist, niet als bevestigde verwijdering.

Voor bedrijven die al in een index zijn opgenomen, geldt een extra bescherming: zij moeten in beide meest recente jaarlijkse rapportageperioden niet door de uitsluitingsscreening komen voordat verwijdering volgt. MSCI kan daarbij, indien beschikbaar, ook de meest recente tussentijdse financiële rapportage meewegen. Nieuwe kandidaten kunnen al buiten de boot vallen als zij in één van die twee perioden niet aan de voorwaarden voldoen.

Een eventuele uitstroom uit indexvolgende fondsen kan gevolgen hebben voor de vraag naar Strategy-aandelen en voor de financieringsruimte van het bedrijf. De mogelijke invloed van verkoopdruk op Strategy’s financiering en bitcoinstrategie staat ook centraal in de discussie over het verkoopbeleid van Strategy.

Screening kijkt breder dan bitcoinbezit

MSCI beoordeelt eerst of een onderneming voldoende operationele activa heeft. Bedrijven die deze eerste toets niet halen, krijgen een tweede beoordeling aan de hand van vijf financiële ratio’s; uitsluiting volgt als ten minste vier van die tests worden gemarkeerd. De bekendmaking van de regels specificeert niet in deze samenvatting welke exacte grenswaarden voor elke ratio gelden.

De methode richt zich daarmee niet alleen op bedrijven met grote bitcoinreserves. De opname van Yellow Cake in de eerdere simulatie laat zien dat ook ondernemingen met andere omvangrijke beleggingen binnen het bereik van de screening kunnen vallen.

MSCI beëindigt tegelijk tijdelijke beperkingen voor bedrijven waarvan digitale activa minstens 50 procent van hun totale activa uitmaakten. Die maatregelen beperkten onder meer aanpassingen van het aantal indexaandelen en stelden bepaalde toevoegingen uit. De betrokken bedrijven worden voortaan volgens de nieuwe toets voor niet-operationele ondernemingen beoordeeld.

De indexwijziging raakt aan een bredere vraag over institutionele blootstelling aan bitcoin. Beleggers volgen zowel indexvolgende fondsen als andere kanalen, waaronder ETF’s; de recente groei van institutionele instroom in bitcoin-ETF’s vormt daarbij een afzonderlijke stroom en is niet hetzelfde als indexbezit in aandelen van treasurybedrijven.

De uitkomst blijft open tot de novemberreview

Strategy heeft de voorgestelde classificatie bestreden en stelt dat zijn bitcoinactiviteiten een operationeel segment vormen. Het bedrijf voerde in zijn reactie aan dat fondsen die de betrokken MSCI-indexen volgen ongeveer 13 miljoen Strategy-aandelen bezaten: 3,1 procent van het aantal gewone aandelen en minder dan het volume van één gemiddelde handelsdag. Dat is Strategy’s eigen inschatting, geen onafhankelijke raming van toekomstige verkopen.

Strategy meldde op 12 oktober bovendien dat het in de voorgaande week 250 bitcoin kocht voor circa 21,5 miljoen dollar. Daarmee kwam het totaal volgens de onderneming op 848.250 BTC. Metaplanet bezat eind september 44.000 BTC.

De status van beide bedrijven wordt pas duidelijk wanneer MSCI op 11 november de lijst met mogelijk getroffen ondernemingen publiceert. Voor indexvolgende fondsen is vervolgens het slot van 30 november het relevante moment waarop eventuele wijzigingen van kracht worden.