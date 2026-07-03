JPMorgan waarschuwt dat het nieuwe verkoopbeleid van Strategy, het bedrijf van Michael Saylor, extra onrust op de Bitcoin markt kan veroorzaken. De bank vindt dat MicroStrategy een grotere geldbuffer moet aanhouden voordat het opnieuw Bitcoin verkoopt. Wat betekent dit voor de Bitcoin koers?

Strategy mag tot 1,25 miljard dollar aan Bitcoin verkopen

Strategy, tot voor kort bekend als MicroStrategy, maakte deze week groot Bitcoin nieuws bekend met een nieuw kapitaalplan. Onder het zogeheten Digital Credit Capital Framework mag het bedrijf voortaan tot 1,25 miljard dollar aan Bitcoin verkopen. Daarnaast ging het dividend op de STRC aandelen omhoog naar 12 procent.

Het plan is bedoeld voor drie doelen:

Het aanvullen van de dollarbuffer, tot maximaal 1,25 miljard dollar.

Het betalen van dividend en rente op preferente aandelen.

Het financieren van terugkoopprogramma’s van eigen aandelen.

Strategy announces a Digital Credit Capital Framework designed to strengthen Digital Credit, enhance liquidity, preserve long-term Bitcoin exposure, and support long-term value creation. $MSTR $STRC https://t.co/AUoUCtem53 — Michael Saylor (@saylor) June 29, 2026

Beleggers die de Bitcoin koers verwachting volgen, zien dit als een risico. Voor het eerst in jaren kan Strategy naast koper ook verkoper worden.

Michael Saylor bezit nog altijd 847.363 BTC

Ondanks het nieuwe verkoopbeleid blijft Strategy een van de grootste bitcoinbezitters ter wereld. Het bedrijf van Michael Saylor heeft 847.363 BTC in bezit, ongeveer 4 procent van alle Bitcoin die ooit gemaakt wordt. Dit jaar kocht Strategy voor ruim 13,7 miljard dollar aan Bitcoin, zo’n 70 procent van alle nieuwe institutionele vraag naar de munt.

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

Eind mei verkocht het bedrijf voor het eerst een klein deel van zijn voorraad: 32 BTC, om dividend te kunnen uitbetalen. Dat brak met de eerdere belofte om nooit te verkopen, al is het maar een fractie van de totale positie. Terwijl particuliere beleggers hun munten vaak los kopen via crypto exchanges, doet Strategy dat op een heel andere schaal.

JPMorgan adviseert grotere buffer van 24 tot 36 maanden

Analisten van JPMorgan publiceerden op 2 juli 2026 een rapport over het nieuwe beleid. Zij vinden de buffer van 2,55 miljard dollar, goed voor ongeveer 17 maanden, te krap en willen dat Strategy toewerkt naar 24 tot 36 maanden, het liefst door gewone aandelen uit te geven in plaats van Bitcoin te verkopen.

Volgens de bank voegt de combinatie van kopen én verkopen onnodig risico in twee richtingen toe aan de markt. Dat weegt extra zwaar: spot bitcoin ETF’s zagen in juni voor 4 miljard dollar wegstromen, na dertien dagen op rij van uitstroom. Sommige beleggers vrezen zelfs een Bitcoin crash als Strategy vaker moet verkopen.

“Zodra een van de grootste kopers ook af en toe verkoper wordt, reageert de markt daar gevoelig op,” zegt een analist van het Coinspeaker-team. “Dat verklaart waarom de koers de afgelopen weken extra beweeglijk was.”

Wat kunnen beleggers nu doen?

Dit Bitcoin nieuws roept meteen de vraag op: wat gaat Bitcoin doen de komende maanden? Zolang onduidelijk blijft of Strategy zijn Bitcoin daadwerkelijk verkoopt, blijft de markt gevoelig voor nieuwe koersschommelingen. Van een directe Bitcoin crash is voorlopig geen sprake, maar de onzekerheid blijft.

Wie niet wil wachten tot grote spelers als Strategy een richting kiezen, kijkt inmiddels ook naar nieuwe projecten die minder afhankelijk zijn van één partij. Zo haalde de presale van Bitcoin Hyper ($HYPER) inmiddels ruim 32 miljoen dollar op. Het project bouwt een snel en goedkoop netwerk boven op Bitcoin, waarmee mensen kunnen betalen, staken en apps gebruiken zonder de hoge kosten van het hoofdnet. Wie er vroeg bij is, kan de HYPER tokens nu al staken tegen een rente van 36 procent per jaar.

Bitcoin Hyper presale toegang