Uniform Labs heeft met Multiliquid in totaal $8 miljoen aan financiering opgehaald voor infrastructuur die instellingen tokenized financiële activa continu wil laten omwisselen voor stablecoins. De seedronde werd geleid door Polychain, meldt Bitcoin.com; ook CryptoBriefing bericht over de financiering. Multiliquid richt zich op 24/7-liquiditeit, niet alleen op de uitgifte van getokeniseerde activa.

Polychain leidt de seedronde

Naast Polychain namen Strobe Ventures, CMT Digital, Metalayer Ventures, Generative Ventures en Circle Ventures deel. De afzonderlijke omvang van de seedronde is niet bekendgemaakt. Het bedrag van $8 miljoen betreft de totale financiering na de seed- en pre-seedrondes.

Uniform Labs ontwikkelde Multiliquid voor institutionele gebruikers. Het platform moet tokenized financiële activa via één blockchaintransactie kunnen omwisselen voor stablecoins. Daarmee wil het een alternatief bieden voor traditionele terugkoopprocessen, die volgens de berichtgeving meerdere werkdagen kunnen duren.

Het protocol ondersteunt tokenized fondsen van Wellington Management, VanEck, Janus Henderson en Fasanara, naast stablecoins zoals USDC. De financiering en genoemde ondersteuning laten zien welke producten het platform wil verbinden, maar geven op zichzelf geen inzicht in gerealiseerde handelsvolumes of gebruik door instellingen.

Logo van de stablecoin USD Coin – Foto: Circle

Liquiditeit blijft een afzonderlijk knelpunt

Staatsobligaties, geldmarktfondsen en particuliere kredieten kunnen op blockchains worden vertegenwoordigd en verhandeld. Dat betekent niet automatisch dat beleggers die posities snel kunnen omzetten in direct bruikbare stablecoins. Volgens de berichtgeving kan die omzetting nog dagen vergen wanneer traditionele terugkoopprocessen nodig zijn.

Daarmee verschuift de aandacht van tokenisatie naar afwikkeling en liquiditeit: een digitaal uitgegeven actief heeft pas praktisch nut als het ook efficiënt kan worden ingewisseld. Vergelijkbare infrastructuurvraagstukken spelen bij initiatieven rond de afwikkeling van getokeniseerde activa in centralebankgeld. De concrete werking en markttoegang verschillen per project.

De berichtgeving noemt ook de GENIUS Act. Die wet verbiedt uitgevers van betalingsstablecoins volgens de bron om houders rechtstreeks rente of rendement uit te keren. Multiliquid wil de verbinding leggen tussen zulke stablecoins en tokenized beleggingen, maar de financieringsmelding onderbouwt geen verdere juridische conclusies over de reikwijdte van de wet.

Financiering is nog geen bewijs van adoptie

De beoogde één-transactie-omwisseling kan de afhankelijkheid van meerdaagse terugkoopprocessen verminderen. Of het platform dat in de praktijk op institutionele schaal kan leveren, is daarmee nog niet vastgesteld. De beschikbare berichtgeving bevat geen bevestigde operationele volumes, omzetcijfers of onafhankelijke prestatiegegevens.

Dat onderscheid is relevant voor beleggers: $8 miljoen is het bevestigde totaal aan opgehaalde financiering, niet het bekendgemaakte bedrag van alleen de seedronde. Polychain leidde die ronde; Circle Ventures en vijf andere investeringsmaatschappijen namen deel. De aangekondigde ambitie van continue settlement moet dus worden gelezen als de doelstelling van het platform, niet als bewijs van brede adoptie.

Een bredere uitrol hangt onder meer af van de aansluiting van fondsaanbieders, stablecoins en institutionele liquiditeit. Ook juridische en operationele vereisten rond tokenized onderpand blijven bepalend voor de inzet ervan, zoals blijkt uit de vereisten voor tokenized assets en collateral. De financieringsaankondiging maakt niet bekend wanneer Multiliquid zijn volgende product- of uitrolstap verwacht.