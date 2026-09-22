Het Eurosysteem heeft Pontes gelanceerd, een systeem waarmee banken transacties in getokeniseerde activa kunnen afwikkelen in centralebankgeld. Tegelijkertijd is de ECB begonnen met voorbereidend werk om een klein, niet nader gespecificeerd deel van haar eigen middelen te investeren in getokeniseerde effecten, waarbij aankopen via Pontes zouden worden afgewikkeld.

Het tijdstip van die investering ligt nog niet vast. De Executive Board neemt pas een besluit over het tijdstip van die investering zodra het voorbereidende werk is afgerond, zo blijkt uit het bericht van Euronews. Meer achtergrond over de werking van het systeem is te vinden in deze verdieping over Pontes en de afwikkeling van getokeniseerde activa.

Hoe Pontes werkt

Getokeniseerde activa zijn aandelen, obligaties en andere instrumenten die als digitale tokens op distributed ledgers zijn vastgelegd. Pontes laat wholesale-transacties in dit soort activa afwikkelen in reserves die banken aanhouden bij de centrale bank zelf – de veiligste vorm van geld die voorhanden is.

Dat is relevant omdat het ontbreken van een risicovrij afwikkelingsinstrument een van de grootste belemmeringen vormde voor bredere blockchainadoptie door grote financiële instellingen. Zonder zo’n instrument werden tokenised trades doorgaans afgewikkeld in commercieel bankgeld of stablecoins, beide met een kredietrisico waar grote spelers terughoudend tegenover staan. Pontes richt zich nadrukkelijk op banken en markten, niet op consumenten.

Deelnemers en beleggingsfocus

Dertien instellingen hebben de onboarding al afgerond en kunnen het systeem direct gebruiken. Onder hen bevinden zich Deutsche Bank, Santander, Société Générale, KfW en de Europese Investeringsbank, samen met vier ledger operators waaronder Clearstream.

Voor haar eigen investering richt de ECB zich in eerste instantie op euro-gedenomineerde schuld uitgegeven door overheden uit het eurogebied, regionale autoriteiten, agentschappen en Europese supranationale instellingen. Deze eigenmiddelenportefeuille staat los van het monetaire beleid en dient om de operationele kosten van de bank te dekken; een concreet investeringsbedrag is niet genoemd. De stap sluit aan bij een bredere beweging van marktpartijen naar tokenised infrastructuur, zoals eerder ook zichtbaar werd bij de investering van Nasdaq en Kraken in tokenised aandelen.

Vooruitblik: volledige capaciteit in 2028

Pontes draait vooralsnog binnen de bestaande markturen. Het Eurosysteem verwacht dat het systeem pas in 2028 volledige capaciteit bereikt, met langere openingstijden en uitgebreidere functies.

Dat is een ander traject dan de digitale euro, de retailvariant voor dagelijkse betalingen die niet via Pontes loopt. De economische commissie van het Europees Parlement keurde in juni haar positie over de digitale euro goed; wetgeving wordt tegen het einde van dit jaar beoogd, gevolgd door een pilot met 36 payment providers in september 2027 en mogelijke eerste uitgifte in 2029.

Bron: Euronews