ESMA wil dat cryptodienstverleners in de EU diensten rond niet-MiCA-conforme stablecoins beëindigen. Nationale toezichthouders moeten bestaande blootstellingen zo snel mogelijk laten afbouwen, uiterlijk op 8 januari 2027; zij kunnen ook een eerdere deadline vaststellen. Tijdelijke diensten om bestaande posities af te wikkelen mogen onder toezicht beschikbaar blijven.

De Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) deed de oproep op 8 oktober 2026 in een opinie aan toezichthouders in EU-lidstaten, meldt Cointelegraph. De datum is daarmee de uiterste grens voor het aanpakken van bestaande blootstellingen, geen garantie dat alle diensten tot januari beschikbaar blijven.

Nieuwe blootstelling moet stoppen, exit blijft tijdelijk mogelijk

De verwachting geldt voor MiCA-gereguleerde diensten, waaronder handel, het aanhouden van activa voor klanten, transfers, beleggingsadvies en portfoliobeheer. Bedrijven moeten voorkomen dat EU-klanten niet-conforme stablecoins kopen of hun bestaande posities uitbreiden.

Toezichthouders kunnen tijdelijk beperkte diensten toestaan om klanten hun bestaande posities ordelijk te laten beëindigen. Daaronder vallen verkoop, omwisseling en opname; ook aanhouden en overdragen kan tijdens dat proces nog mogelijk zijn, maar alleen onder nauw toezicht en voor zover nodig om de exit uit te voeren.

ESMA formuleerde de verwachting als volgt:

“Crypto-asset service providers (CASPs) authorised under MiCA should cease providing services related to non-MiCA-compliant stablecoins to clients in the European Union,”

De verklaring richt zich op cryptodienstverleners die onder MiCA zijn toegelaten en diensten leveren aan klanten in de EU. De uitzonderingen voor bestaande posities vormen geen ruimte om nieuwe kopers aan te trekken of blootstelling te vergroten.

Ruimere reikwijdte dan de guidance uit 2025

De nieuwe opinie bouwt voort op ESMA’s guidance uit januari 2025. Die liet custody en transfers van niet-conforme stablecoins nog toe. De actuele toezichtverwachting trekt die diensten nu ook binnen de afbouw, met een beperkte uitzondering wanneer ze nodig zijn om klanten uit bestaande posities te helpen.

MiCA is het EU-kader voor cryptoactiva en de dienstverlening daaromheen. De beoordeling draait hier om stablecoins die niet aan de toepasselijke eisen van dat kader voldoen en om de diensten die MiCA-geautoriseerde bedrijven aanbieden. De bredere toezichtverwachtingen van ESMA onder MiCA bepalen mede hoe nationale autoriteiten die regels in de praktijk handhaven.

ESMA noemde geen afzonderlijke tokens. Volgens het bericht identificeerde Coinbase USDT van Tether en PYUSD van PayPal als niet-MiCA-conform; dat is de kwalificatie van Coinbase, niet een afzonderlijke tokenlijst van ESMA. De eisen waaraan stablecoinuitgevers moeten voldoen, waaronder regels rond reserves, staan centraal in de discussie over MiCA-reserves voor stablecoins.

Wat de deadline betekent voor platforms en klanten

Exchanges, brokers en andere MiCA-geautoriseerde dienstverleners moeten hun betrokken diensten aanpassen. Voor klanten betekent de opinie dat handelsmogelijkheden en andere diensten kunnen verdwijnen voordat de uiterste datum verstrijkt, terwijl toezichthouders de afbouw per aanbieder eerder kunnen laten plaatsvinden. Ook de gevolgen van MiCA-handhaving voor de toegang van platforms tot de Europese markt blijven relevant.

Coinbase meldde volgens het bericht dat klanten in de Europese Economische Ruimte betrokken saldi uiterlijk 30 oktober moesten opnemen. Het bedrijf gaf aan resterende saldi automatisch om te zetten naar USDC of een andere ondersteunde cryptoactiva of valuta. Die termijn is Coinbase-beleid en moet niet worden verward met de uiterste datum die ESMA aan nationale toezichthouders meegaf.

Voor bestaande houders is 8 januari 2027 dus geen vaste beschikbaarheidsdatum voor iedere dienst, maar de uiterste datum waarop resterende blootstellingen aangepakt moeten zijn. Klanten doen er goed aan de communicatie van hun platform te controleren op eventuele eerdere sluitingsdata en op welke verkoop-, conversie-, transfer- of opnamemogelijkheden tijdelijk openblijven.