Rusland beëindigt directe cryptohandel tussen particulieren op 1 juli 2027; gebruikers moeten daarna voor deze P2P-transacties erkende tussenpartijen inschakelen. Daarnaast mogen gereguleerde digitale accounts volgens de centrale bank niet worden gebruikt om crypto naar een eigen noncustodial wallet over te maken, meldt crypto.news.

Welke aanbieders mogen transacties uitvoeren?

De Bank of Russia stelt in bijgewerkte richtlijnen dat artikel 30 van Federal Law No. 282-FZ directe transacties tussen individuen alleen toestaat tot de deadline. 30 juni 2027 is daarmee de laatste dag waarop deze handelsroute is toegestaan; vanaf 1 juli moeten gebruikers transacties uitvoeren via of rechtstreeks met erkende aanbieders.

Daaronder vallen brokers met een vergunning van de centrale bank en cryptocurrency-exchangebedrijven die in het officiële register staan. De toezichthouder publiceert registers en biedt een controlefunctie waarmee marktdeelnemers de status van een aanbieder kunnen nagaan.

Voor niet-gekwalificeerde beleggers geldt een jaarlijkse aankooplimiet van 300.000 roebel per tussenpartij voor toegestane cryptocurrencies. Zij moeten eerst een beoordeling afleggen. Gekwalificeerde beleggers moeten eveneens worden getest, maar voor hen noemt de regelgeving in de berichtgeving geen vergelijkbare jaarlijkse limiet.

Walletbeperking staat los van de P2P-deadline

De regel over persoonlijke wallets is een afzonderlijke beperking, niet simpelweg een onderdeel van de toekomstige P2P-deadline. De Bank of Russia stelt dat crypto niet van een gereguleerd digitaal account kan worden overgemaakt naar een noncustodial wallet die door dezelfde persoon wordt beheerd. Dat betekent niet dat het bezit van een persoonlijke wallet als geheel verboden is.

De richtlijnen verbieden ook overdrachten tussen personen via adresgegevens die door een digitale bewaarder worden beheerd, waaronder overdrachten die voortkomen uit transacties tussen rekeninghouders. Digitale bewaarders registreren tegoeden en transfers en beheren de toegang tot bijbehorende adressen. Exchangebedrijven hebben een andere rol: zij mogen digitale valuta in eigen naam en met eigen middelen kopen en verkopen buiten georganiseerde handelsplatforms.

De beperking raakt daarmee zowel de handelsroute als bepaalde mogelijkheden om crypto uit een gereguleerd account te verplaatsen. De verschillende vormen van custody en self-custody zijn relevant om die reikwijdte te onderscheiden: de richtlijn noemt specifieke overdrachten, geen algemeen verbod op persoonlijke wallets.

Regelgevingskader en gevolgen voor de markt

De Russische cryptoregelgeving trad op 1 september 2026 in werking en bracht handel, custody en toegang voor beleggers onder toezicht van de centrale bank. In een eerdere registratie stonden volgens crypto.news vier exchangebedrijven en vijf digitale bewaarders. Deelnemers die via overgangsregels zijn toegelaten, hebben tot 1 september 2027 om aan resterende operationele eisen te voldoen; dat is geen algemene nalevingsdeadline voor de hele markt.

Sberbank en Moscow Exchange plannen cryptodiensten vanaf 1 december 2026. Die aankondigingen staan los van de P2P-deadline, maar illustreren dat erkende aanbieders een grotere rol krijgen in de gereguleerde markt. Binnenlandse betalingen met crypto voor gewone goederen en diensten blijven verboden; exporteurs en importeurs mogen crypto wel gebruiken binnen het toepasselijke kader voor grensoverschrijdende transacties.

Voor gebruikers zijn de praktische aandachtspunten de aanbieder, de beleggerscategorie en de herkomst van het account waaruit crypto wordt verplaatst. Wie onder het regime handelt als niet-gekwalificeerde belegger, moet rekening houden met de beoordeling en de limiet per tussenpartij. De behandeling van persoonlijke wallets en self-custody blijft daarbij een aparte kwestie van de toegang tot directe P2P-handel.

De eerstvolgende relevante marktdatum is 1 december 2026, wanneer Sberbank en Moscow Exchange volgens de berichtgeving hun geplande diensten willen introduceren. Voor directe transacties tussen particulieren blijft 30 juni 2027 de laatste toegestane dag.