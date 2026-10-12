De financiële commissie van de Franse Assemblée nationale heeft een voorstel gesteund dat houders van self-custodied crypto vanaf €100.000 tot aangifte verplicht. Bij niet-aangifte kan de boete oplopen tot €10.000, meldt Cointelegraph.

Voorstel omvat persoonlijke wallets vanaf €100.000

Het aangenomen amendement, met nummer I-CF821, richt zich op crypto-activa die niet bij een crypto-asset serviceprovider worden aangehouden. Daaronder vallen persoonlijke wallets waarvan de houder zelf de privésleutels beheert. De grens geldt bij een waarde van €100.000 of meer; ook een portefeuille met precies €100.000 valt dus binnen de voorgestelde reikwijdte.

Een crypto hardware wallet voor het veilig opslaan van digitale activa. – Unsplash Foto: Hendrik Morkel

De waarde zou worden vastgesteld op 31 december. Houders die hun kwalificerende activa niet aangeven, kunnen volgens het voorstel een boete van maximaal €10.000 krijgen. De maatregel zou worden toegevoegd aan de Franse algemene belastingwet, maar is nog niet van kracht.

Het amendement werd ingediend door Charles de Courson, Jean-Pierre Bataille en Michel Castellani, leden van de LIOT-fractie. De Franse publicatie Clubic meldt eveneens dat de commissie het voorstel aannam en benadrukt dat het amendement opnieuw moet worden ingediend tijdens de behandeling in de Assemblée nationale.

Begrotingsvoorstel moet opnieuw door het parlement

De indieners onderbouwden het voorstel met cijfers uit een parlementaire enquête naar de belastingheffing op vermogende personen. Volgens de daarin aangehaalde bevindingen bedroegen gerealiseerde crypto-meerwaarden in 2021 €3,5 miljard, terwijl dat jaar €400 miljoen aan crypto-activa bij de belastingautoriteiten werd aangegeven. Die cijfers zijn afkomstig uit het parlementaire onderzoek en vormen geen afzonderlijke audit.

De stemming in de financiële commissie maakt de maatregel niet definitief. Na de aanneming van verschillende amendementen verwierp de commissie het inkomstenonderdeel van het bredere begrotingsvoorstel met 31 stemmen tegen en drie voor. De parlementsleden beginnen de verdere behandeling daarom op basis van het oorspronkelijke regeringsontwerp. De crypto-amendementen moeten opnieuw worden ingediend en vervolgens tijdens de parlementaire behandeling worden aangenomen voordat ze onderdeel van wetgeving kunnen worden.

Het voorstel past binnen een bredere discussie over toezicht op digitale activa en de grenzen van zelfbeheer. In Europa speelt ook de ontwikkeling van strenger toezicht op cryptoactiva, terwijl de Franse maatregel specifiek ziet op aangifte door houders zelf.

Wat het voorstel betekent voor self-custody

Voor beleggers is vooral van belang dat de voorgestelde aangifteplicht betrekking heeft op activa buiten gereguleerde dienstverleners, waaronder wallets waarvan de houder zelf de sleutels beheert. Daarmee raakt het voorstel rechtstreeks aan self-custody, een onderwerp dat ook centraal staat bij regels rond persoonlijk beheer van crypto-activa.

De praktische verplichtingen kunnen pas vaststaan als het voorstel de verdere wetgevingsprocedure doorloopt. Op basis van de gemelde commissie-uitkomst bestaat er nog geen definitieve Franse meldplicht. De volgende stap is behandeling van de begrotingsmaatregelen in de Assemblée nationale, waarna het wetgevingsproces verdergaat.

De relevante grens in het voorstel is €100.000 of meer aan self-custodied crypto, gewaardeerd op 31 december. Voor niet-aangifte is een maximale boete van €10.000 genoemd. Totdat de parlementaire behandeling is afgerond, blijven zowel de meldplicht als de sanctie onderdeel van een voorstel.