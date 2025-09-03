Pi Network boekt technische vooruitgang met de integratie van Stellar Protocol 23 en samenwerkingen zoals Onramp Money. Toch blijft de Pi Coin koers stagneren rond $0,34. Terwijl indicatoren wijzen op bearish signalen en cruciale support rond $0,336 getest wordt, benadrukt het Core Team dat de focus ligt op de lange termijn. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Pi Network integreert Stellar Protocol 23-upgrade

Pi Network, gebouwd op een aangepaste versie van het Stellar-protocol, bereidt zich voor op de aankomende Stellar Protocol 23-upgrade, waar woensdag om 17:00 GMT over wordt gestemd. De upgrade moet de blockchainontwikkeling stimuleren met belangrijke verbeteringen, waaronder uniforme events en parallelle transacties.

Pi Network heeft aangekondigd dat het aangepaste Pi-protocol de upgrades uit de vernieuwde Stellar-update zal overnemen zodra de Linux-versie van de Pi Node wordt gelanceerd. Dit moet het ontwikkelingsproces binnen het Pi-ecosysteem versnellen.

Voordat de upgrade naar mainnet wordt uitgerold, zal Pi Network eerst twee testnets implementeren en heeft het de mogelijkheid van geplande onderbrekingen genoemd, indien nodig. Daarnaast zou het Know Your Customer (KYC)-proces, dat vereist is voor Pi-gebruikers (de zogeheten Pioneers) om toegang te krijgen tot het mainnet, kunnen worden gedecentraliseerd. De upgrade maakt het namelijk mogelijk om de autoriteit van de Pi KYC-oplossing over te dragen aan andere partijen.

Parallel aan deze technische vernieuwingen kondigde Onramp Money maandag de integratie van de PI-token aan. Het on-ramp protocol heeft gebruikers opgeroepen om het Pi Network mainnet-walletadres te gebruiken in plaats van een testnet-adres, waardoor de dienst uitsluitend beschikbaar is voor KYC-geverifieerde adressen.

Pi Coin koers worstelt

De Pi Coin koers heeft ondanks deze bemoedigende ontwikkelingen moeite om tractie te krijgen op de markt. De afgelopen weken handelde de prijs rond $0,3439, dicht bij het all-time low. Wel steeg de token de afgelopen week met 1,5%.

Aan de neerwaartse kant is $0,336 uitgegroeid tot een cruciaal supportniveau. Een doorbraak hieronder kan de verliezen versnellen richting $0,330.

Daarnaast is de Chaikin Money Flow (CMF) gedaald naar -0,06, dicht bij het dieptepunt van 11 augustus. Dit signaleert dat de kapitaalinstroom is opgedroogd en verkopers opnieuw de controle nemen.

De Bull Bear Power (BBP) versterkt dit bearish beeld. BBP vergelijkt de koopdruk met de verkoopdruk. Zodra deze negatief wordt, betekent het dat bears de overhand hebben, wat betekent dat Pi Coin voorlopig nog niet gaat stijgen.

De laatste keer dat BBP negatief draaide, vlak na de pieken van 9–11 augustus, kelderde de Pi Coin koers van $0,46 naar $0,32, een daling van meer dan 30%. Dit patroon herhaalt zich nu opnieuw en waarschuwt voor een nieuwe mogelijke terugval.

Pi Team blijft optimistisch ondanks prijsstagnatie

Het Pi Core Team blijft optimistisch en ziet de huidige prijsstagnatie als onderdeel van een langetermijnstrategie. Volgens hen zal de focus op reële adoptie en gecontroleerde distributie uiteindelijk leiden tot sterkere fundamenten en uiteindelijk prijsstijging.

De uitdaging ligt echter in het behouden van het vertrouwen van investeerders tijdens deze verlengde fase. Of de community het project in deze periode blijft steunen, blijft onzeker. De discussie over Pi’s toekomstige potentieel, met name het koersdoel van $1, blijft een centraal thema binnen de Pi Network-gemeenschap.

