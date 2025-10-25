De Pi Network koers blijft opvallend stabiel boven het niveau van $0,20. De coin is zich technisch aan het opmaken voor een mogelijke triangle breakout. Op de 4h grafiek nadert PI het hoogtepunt van een descending triangle patroon, een fase waarin vaak sterke koersbewegingen plaatsvinden. Ondertussen groeit de uitstroom van tokens vanaf gecentraliseerde exchanges (CEX’s), wat kan wijzen op toenemend vertrouwen en adoptie binnen het netwerk. Wat gaat Pi Coin doen als deze verbeteringen blijven toenemen?

Pi Network koers houdt stand

Op het moment van schrijven beweegt de Pi Coin rond $0,20, waarmee het verlies onder de belangrijke steunzone van $0,1919 voorlopig is afgewend. Dat niveau vormt sinds 11 oktober een stevige bodem, waar de koers al meerdere keren van herstelde. De weerstandslijn bevindt zich rond $0,2086, het middelpunt van de driehoek. Een breakout boven dat niveau zou volgens technische analisten kunnen leiden tot een stijging richting $0,2249.

De MACD blijft vlak onder de nul lijn hangen en toont lichte verkoopdruk, terwijl de RSI van 51 zich weer in neutraal gebied bevindt. Dat wijst op hernieuwde koopinteresse, vooral onder beleggers en traders die anticiperen op een bullish breakout.

CEX uitstroom wijst op groeiend vertrouwen

Nieuwe gegevens van PiScan laten zien dat de wallets van gecentraliseerde exchanges een uitstroom van meer dan 1,32 miljoen PI tokens registreerden. Dat betekent dat investeerders hun tokens van handelsplatformen halen. Dit is een teken dat ze minder verkoopdruk verwachten en eerder geneigd zijn om PI vast te houden.

In dezelfde periode vonden bovendien twee grote betalingen van elk 999.999 PI plaats, goed voor een waarde van ongeveer $200.000 per transactie. Zulke grote transfers duiden vaak op toenemende netwerkactiviteit of gebruik binnen het ecosysteem. Dat versterkt op den duur weer de fundamenten voor toekomstige stabiliteit.

Hoewel de beperkte noteringen van Pi op CEX’s de verhandelbaarheid nog beperken, lijkt het netwerk te profiteren van zijn strikte Know Your Business (KYB) beleid. Dat zorgt voor meer transparantie en controle over tokens, een strategie die het vertrouwen lijkt te vergroten.

Technisch vooruitzicht van Pi Coin

Het technische plaatje voor de Pi Network koers is vrij duidelijk. De descending triangle vormt zich tussen de steun op $0,1919 en de dalende weerstandslijn die sinds begin oktober intact is.

Een slot boven $0,2086 zou een bevestiging zijn van een bullish breakout, waarmee de koers mogelijk richting de volgende weerstandszone rond $0,225 kan bewegen. In een meer optimistisch scenario kan PI zelfs het R1-niveau bij $0,2249 testen.

Aan de onderkant blijft $0,1919 de cruciale grens. Een neerwaartse doorbraak daaronder zou het negatieve patroon bevestigen en een verdere daling richting $0,1732 kunnen veroorzaken. Dat niveau valt samen met de S2 Pivot Point.

Groei in adoptie en langetermijnvisie

Ondanks de nog beperkte toegang op centrale exchanges groeit de adoptie van Pi Network sterk. Het interne betaalsysteem kent steeds meer gebruikers en het aantal transacties binnen het ecosysteem neemt dagelijks toe. Dat duidt erop dat de token zich ontwikkelt van een gesloten testfase naar een volwaardig economisch netwerk.

Open Network has officially launched, marking a groundbreaking moment for all Pioneers! With external connectivity now enabled, Pioneers can engage in transactions beyond the Pi ecosystem, connect with KYB-verified businesses, and access new integrations like centralized… pic.twitter.com/MXev5NMeD7 — Pi Network (@PiCoreTeam) February 20, 2025

De recente uitstroom bij CEX’s en grote transacties versterken het beeld van een community die zich voorbereidt op bredere markttoegang. Voor langetermijnbeleggers blijft het fundament stevig. Toenemende netwerkactiviteit, deflatoire bewegingen en een gezonde technische structuur houden allemaal stand.

Als Pi erin slaagt de weerstand op $0,21 te doorbreken, kan de koers zich herstellen richting $0,22 – $0,23. Maar zelfs bij zijwaartse bewegingen lijkt de adoptie van Pi Coin te blijven groeien. Dat vormt op lange termijn de sterkste brandstof voor een duurzame koersstijging. Pi Network kan nog altijd uitgroeien tot een van de beste altcoins.

Door je strategisch te positioneren, kun jij in deze cruciale marktfase ook profiteren. Maak bijvoorbeeld van crypto presales en investeren een leuke game-ervaring met PEPENODE ($PEPENODE).

PEPENODE ($PEPENODE)

PEPENODE ($PEPENODE) is de eerste Mine-to-Earn memecoin dat presales verandert in een interactieve game. In plaats van passief te wachten op een tokenlancering, kunnen gebruikers Miner Nodes aanschaffen, virtuele facilities upgraden en direct beloningen verdienen. Dit gamified model maakt PEPENODE uniek in de crypto wereld, waarbij mining, community en meme cultuur samenkomen in een volledig ecosysteem.

PEPENODE is een virtuele mining simulator waar spelers hun rigs kunnen verbeteren, tokens kunnen verdienen en gebruik kunnen maken van een referral systeem. Dankzij het deflatoire model (waarbij ongeveer 70% van de tokens gebruikt voor upgrades worden verbrand) ontstaat schaarste die de waarde ondersteunt. Het project draait op Ethereum’s energiezuinige Proof of Stake, wat het 99,95% milieuvriendelijker maakt dan traditionele mining.

Er zijn geen private rondes of insider deals, iedereen start gelijk. Vroege investeerders worden beloond met krachtigere nodes en hogere opbrengsten. Door meme cultuur, gamification en deflatoire tokenomics te combineren, creëert PEPENODE niet alleen een coin, maar een beweging die mining weer leuk, eerlijk en duurzaam maakt.

Nu naar de Pepenode presale