Nasdaq Ventures heeft op 10 september 2026 een overeenkomst gesloten om $100 miljoen te investeren in Payward, het moederbedrijf van crypto-exchange Kraken. De aankondiging spreekt van een “agreement to invest”; over voltooiing, waardering of het precieze eigendomsbelang van Nasdaq in Payward maakt het bedrijf geen mededelingen.

Wat houdt de samenwerking tussen Nasdaq en Payward in?

De investering verdiept een samenwerking die in maart begon, toen Nasdaq voor het eerst plannen aankondigde voor een equity-tokenontwerp in coördinatie met Payward. Beide partijen werken sindsdien aan de Nasdaq Equity Tokens (NETs), een framework voor on-chain representaties van beursgenoteerde aandelen dat uitgevende bedrijven centraal moet stellen in eigendomsrechten, transparantie en governance.

Nasdaq verwacht NETs in het tweede kwartaal van 2027 te lanceren. De volgende fase van de samenwerking richt zich op distributie, settlement en handelsinfrastructuur, waaronder interoperabiliteit tussen NETs en Paywards xStocks-ecosysteem. Daarnaast zal Payward de markttoezichttechnologie van Nasdaq toepassen over zijn volledige portefeuille aan handelsplatformen, van crypto en aandelen tot tokenized equities, futures en opties.

Tokenized aandelen passen in Nasdaq’s always-on strategie

Nasdaq koppelt de deal expliciet aan zijn bredere ambitie rond always-on markten en de convergentie van traditionele financiële systemen met gedecentraliseerde netwerken. Die strategie kreeg in augustus al vorm met de lancering van Digital Liquidity Networks (DLN), de nieuwe marktenbusiness van Nasdaq gericht op liquiditeitsplatformen, tokenization-mogelijkheden en fintechoplossingen voor digitale activa.

Volgens Nasdaq brengt Payward zijn crypto-native handelsplatform en de xStocks-infrastructuurlaag in, terwijl Nasdaq expertise in gereguleerde marktinfrastructuur en surveillance-technologie toevoegt. Doel is activa en liquiditeit efficiënter tussen markten te laten bewegen, zonder in te leveren op vertrouwen, transparantie en marktintegriteit – thema’s die ook terugkomen in eerdere tokenisatie-initiatieven zoals de DTCC-tokenisatie waar Ripple bij betrokken is. Ook bij andere grote spelers in de sector wordt getokeniseerd bezit steeds vaker als serieuze marktinfrastructuur behandeld, zoals blijkt uit BlackRocks getokeniseerde fondsen.

Wat betekent de deal voor beleggers en de markt?

De aankondiging bevat geen koersreactie, koersdoel of waardering van Payward, en Nasdaq maakt niet bekend welk belang het met de $100 miljoen verwerft. Op korte termijn gaat het om een investeringsafspraak en een uitbreiding van bestaande samenwerking, niet om bewijs dat NETs al operationeel zijn.

Voor de langere termijn zijn drie mijlpalen relevant: de verwachte NET-lancering in het tweede kwartaal van 2027, de verdere technische koppeling met xStocks, en de daadwerkelijke uitrol van Nasdaq’s surveillance-technologie bij Payward. Nasdaq benadrukt zelf in zijn officiële persbericht dat deze uitkomsten forward-looking statements zijn die afhankelijk blijven van implementatie, marktcondities en regelgeving.