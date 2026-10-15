De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Qivalis een vergunning als elektronische-geldinstelling verleend, waarmee het consortium dichter bij de uitgifte van een euro-gedenomineerde EMT komt. De token is nog niet gelanceerd: Qivalis moet eerst resterende eisen onder de Europese MiCA-regels afronden, waaronder de publicatie van een white paper, meldt CoinDesk.

Qivalis, gesteund door 37 Europese banken, zegt de uitgifte in de komende maanden te willen starten. Het bedrijf heeft geen vaste lanceerdatum bekendgemaakt. De vergunning is daarmee een belangrijke stap richting de markt, maar op zichzelf geen toestemming om de EMT al publiek aan te bieden.

Uitgifte volgt pas na MiCA-stappen

De onderneming wil de token verspreiden via banken, cryptobeurzen en betalingsproviders, in plaats van rechtstreeks aan consumenten. Welke banken uit het consortium de EMT daadwerkelijk zullen aanbieden, is nog niet bekend. Ook heeft Qivalis geen verwachte transactievolumes genoemd.

Onder MiCA moeten EMT-uitgevers aan toepasselijke regelgeving voldoen voordat zij hun token publiek aanbieden of laten verhandelen. De white paper moet informatie geven over de uitgevende instelling, de token, de rechten en verplichtingen van houders, de gebruikte technologie en de risico’s. De publicatie is een vereiste voor de volgende stap, maar is niet hetzelfde als voorafgaande goedkeuring van het document door de toezichthouder.

De vergunning past in een markt waarin de Europese regels bepalen welke stablecoins binnen de EU mogen worden aangeboden. Stablecoins die niet aan MiCA voldoen, kunnen niet zonder meer aan het Europese publiek worden aangeboden.

Wat de EMT-status onder MiCA betekent

Een EMT is gekoppeld aan één officiële valuta, zoals de euro of de dollar. Alle EMT’s vallen onder de categorie stablecoins, maar niet iedere stablecoin is een EMT: andere tokens kunnen bijvoorbeeld zijn gekoppeld aan een mandje valuta’s of andere activa. Voor uitgifte is een vergunning als kredietinstelling of elektronische-geldinstelling vereist.

MiCA geeft houders van EMT’s het recht om hun tokens op elk moment tegen nominale waarde bij de uitgever in te wisselen. Uitgevers mogen over EMT’s geen rente uitkeren. Die kenmerken maken de juridische positie van houders anders dan bij stablecoins die niet onder de EMT-regels vallen.

Qivalis werd in september 2025 opgericht en het bankenconsortium is sindsdien uitgebreid tot 37 instellingen. Tot de banken die CoinDesk bij naam noemt, behoren BBVA, BNP Paribas, ING en DZ Bank. Qivalis heeft Fireblocks geselecteerd voor digitale-activainfrastructuur. De vergunning geeft het initiatief een Nederlands regelgevend vertrekpunt, maar zegt nog niet welke instellingen de token in hun diensten zullen opnemen.

Vergunning is geen bewijs van gebruik

Qivalis positioneert het project als een euro-denomineerd on-chain settlementmiddel onder Europese regels. CEO Jan-Oliver Sell stelt dat Europa een digitaal settlementmiddel in euro nodig heeft dat onder Europees recht wordt uitgegeven en aan Europese normen voldoet. De verklaring beschrijft de doelstelling van het bedrijf; daadwerkelijke adoptie of betaalstromen zijn daarmee nog niet aangetoond.

De uitgifte zou een nieuwe optie toevoegen aan het aanbod van euro-stablecoins. Ook andere aanbieders werken aan digitale eurotokens, zoals blijkt uit de geplande euro-stablecoin van Revolut. Voor Qivalis hangt de toegang tot de markt eerst af van de resterende MiCA-stappen. CryptoSlate meldde op 15 oktober dat de token nog niet live was; een concrete lanceerdatum of gebruiksvolume is niet bekendgemaakt.