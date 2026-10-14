Coinbase roept Bitcoin-ontwikkelaars op om nu voorbereidingen te treffen voor toekomstige quantumdreigingen. Een overgang naar quantumresistente beveiliging kan volgens het bedrijf jaren aan planning en afstemming vergen. De technische publicatie van 13 oktober beschrijft een mogelijk migratiepad, niet een aanval die het huidige Bitcoin-netwerk al heeft gekraakt.

Coinbase noemt flexibele transactieontwerpen en walletbescherming als onderdelen van die voorbereiding. Het bedrijf zegt ongeveer 5% van alle bestaande BTC in custody te houden; dat cijfer is niet onafhankelijk bevestigd.

Flexibele ontwerpen moeten migratie mogelijk maken

Als opties noemt Coinbase BIP-360 en P2TRv2. BIP-360 introduceert het voorgestelde outputtype Pay-to-Merkle-Root (P2MR), dat de key-path van Taproot verwijdert. Het voorstel is nog een draft en levert op zichzelf geen post-quantumhandtekening of bescherming tegen iedere mogelijke quantumaanval.

De waarde van zulke ontwerpen zit volgens Coinbase in de mogelijkheid om later nieuwe handtekeningsystemen toe te voegen of te vervangen zonder de volledige transactiestructuur opnieuw te ontwerpen. Het bedrijf noemt ML-DSA, SLH-DSA en FN-DSA als algoritmen die onderzocht kunnen worden, naast SHRINCS als kandidaat voor verdere evaluatie. Er is nog geen definitieve keuze gemaakt.

Voor de overgang stelt Coinbase voor hybride wallets te onderzoeken. In een mogelijke 1-uit-2-constructie kunnen middelen worden uitgegeven met een bestaande ECDSA- of Schnorr-sleutel, of met een toekomstige post-quantumsleutel. Ook uitsluitend post-quantumoutputs voor vroege overstappers behoren tot de besproken mogelijkheden.

Voor instellingen speelt daarnaast de aansluiting op multiparty computation (MPC), waarbij meerdere partijen of systemen bijdragen aan een handtekening. Stateful handtekeningen vragen om nauwkeurige registratie van gegevens tussen ondertekeningen; verlies, duplicatie of foutief herstel daarvan kan operationele problemen veroorzaken. Coinbase pleit daarom voor een stateless optie als Bitcoin ook stateful systemen zou ondersteunen. De bredere vraag hoe instellingen hun cryptocustody organiseren, wordt daarmee ook relevant voor een eventuele migratie.

Risico raakt meer dan handtekeningen

Bitcoin gebruikt elliptische-krommecurvesystemen, waaronder ECDSA en Schnorr, om transacties te autoriseren. Een voldoende krachtige quantumcomputer zou in theorie een private key kunnen afleiden uit een blootgestelde publieke sleutel. Coinbase stelt niet dat zo’n computer nu bestaat of dat de bestaande cryptografie van Bitcoin is gebroken.

Een overstap vraagt bovendien om keuzes rond transactiekosten, beschikbare blockruimte, walletcompatibiliteit en de mogelijkheid voor nodes om transacties zelfstandig te verifiëren. De omvang van nieuwe handtekeningen kan de benodigde ruimte en kosten beïnvloeden. Ook hardwarewallets, transactieverwerking en netwerkverspreiding moeten volgens de publicatie verder worden getest.

Coinbase verwijst naar eerder onderzoek, een discussie in september en zijn deelname aan het Bitcoin Security Consortium. De publicatie bouwt daarop voort met aandacht voor wallets, transactieformaten en institutionele custody. Ook de ontwikkeling van quantumresistente blockchaintechnologie staat bij andere projecten op de agenda, maar dat bepaalt niet welke route Bitcoin zal kiezen.

Oude munten vragen om een apart besluit

Een afzonderlijk vraagstuk betreft slapende wallets, blootgestelde publieke sleutels, verloren private keys en bitcoin uit de beginjaren van het netwerk. Sommige munten kunnen nog een eigenaar hebben; andere zijn mogelijk permanent ontoegankelijk. Coinbase stelt dat onenigheid over zulke fondsen het werk aan bescherming voor actieve wallets niet hoeft tegen te houden.

BIP-361 beschrijft een mogelijke gefaseerde beperking van oudere handtekeningen, maar is niet geactiveerd. Hoe en wanneer zulke beperkingen zouden gelden, en wat er gebeurt met fondsen die niet tijdig migreren, zijn nog openstaande beleids- en governancevragen.

Voor beleggers is de kern dat dit een voorbereidingsdiscussie over een toekomstig risico is, geen melding van een huidige doorbraak. Er ligt nog geen definitief Bitcoin-ontwerp of activeringsdatum vast. De volgende stap is verdere beoordeling van kandidaat-handtekeningen en tests van kosten, compatibiliteit en veilige migratie.