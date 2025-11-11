Ripple Labs lijkt zijn meest ambitieuze fase ooit te zijn ingegaan. Volgens CNBC heeft het bedrijf inmiddels meer dan $4 miljard uitgegeven aan strategische overnames om zijn dominantie in de financiële sector te versterken. Waar Ripple ooit vooral bekend stond als de drijvende kracht achter XRP, verschuift het nu richting een toekomst waarin blockchain en traditionele finance samensmelten.

CEO Brad Garlinghouse sprak tijdens de Ripple Swell conferentie in New York over die transformatie. Hij benadrukte dat Ripple niet langer alleen een speler is binnen crypto, maar een volwaardige fintech organisatie die traditionele banken en financiële dienstverleners wil inhalen. “De bedrijven die we kopen, zijn allemaal gericht op traditionele finance, zodat we crypto oplossingen kunnen brengen naar die wereld,” zei Garlinghouse.

Strategische overnames als groeimotor

De overnamestrategie van Ripple is ongekend agressief. In 2025 kocht het bedrijf onder meer prime brokerage Hidden Road voor ongeveer $1,3 miljard, en softwarebedrijf GTreasury voor meer dan $1 miljard. Die aankopen maken duidelijk dat Ripple inzet op een ecosysteem dat alles biedt wat banken ook doen, maar dan sneller, transparanter en goedkoper.

Daarnaast lanceerde Ripple onlangs Ripple Prime, een handelsplatform dat Amerikaanse instellingen toegang geeft tot spot trading van digitale assets. Dat platform moet dienen als brug tussen blockchain en traditionele investeerders. Met de steun van $500 miljoen aan nieuwe financiering schoot de waardering van Ripple omhoog naar bijna $40 miljard.

Deze stap komt precies op het moment dat de vraag naar digitale assets onder institutionele beleggers sterk groeit. Banken als Citi en Bank of America experimenteren met stablecoins, terwijl JPMorgan plannen heeft voor een “deposit token” op Coinbase’s Base blockchain. Ripple wil die trend niet volgen, maar leiden.

RLUSD en de opmars van de Ripple stablecoin

Een van de meest opvallende ontwikkelingen is de groeiende rol van RLUSD, de Ripple stablecoin. Deze coin vormt de brug tussen blockchain transacties en traditionele financiële systemen. Het idee is simpel, de snelheid en efficiëntie van crypto combineren met de stabiliteit van fiat. Voor banken en grote bedrijven biedt dit een manier om internationale betalingen vrijwel direct te verwerken, zonder hoge kosten of vertraging.

Door de integratie van RLUSD in zijn bredere fintech ecosysteem versterkt Ripple de XRP verwachting. De twee vullen elkaar aan, XRP blijft het handels, en liquiditeitsmodel, terwijl RLUSD het betalingsverkeer stabiliseert. Die combinatie maakt Ripple tot een serieuze concurrent voor gevestigde namen in de wereld van betalingen, zoals Swift en Visa.

Hoewel XRP dit jaar grotendeels in een range handelde, blijft het een cruciale bouwsteen in Ripple’s strategie. Garlinghouse benadrukte dat elk nieuw partnerschap de vraag naar XRP kan verhogen. “Hoe meer we oplossingen bouwen die gebruikmaken van XRP, hoe sterker het ecosysteem wordt,” zei hij.

Vooral financiële instellingen tonen hernieuwde interesse. Door Ripple’s technologische infrastructuur kunnen zij hun eigen digitale producten ontwikkelen met minder risico en meer transparantie. Daarmee positioneert XRP zich opnieuw als de token die de brug vormt tussen blockchain en de wereld van het grote geld.

Institutionele integratie lijkt de sleutel tot langdurige groei. Naarmate regelgeving in de Verenigde Staten versoepelt, komt de deur open te staan voor grote banken om vol in blockchain te stappen. Dat is precies de positie waar Ripple zich voor wil klaarmaken.

Ripple maakt gebruik van de nieuwe regering

De timing van Ripple’s uitbreiding is geen toeval. Onder de regering Trump zijn de regels voor digitale activa versoepeld, waardoor crypto vriendelijke bedrijven meer ruimte krijgen. Het gevolg is een golf aan overnames, investeringen en samenwerkingen in de fintech sector.

Ripple profiteert daar direct van. Door traditionele bedrijven over te nemen, krijgt het niet alleen toegang tot hun klantenbestanden, maar ook tot hun vergunningen en bestaande infrastructuur. Zo ontstaat een hybride model, crypto aan de binnenkant, maar met het vertrouwen en de stabiliteit van financiële instellingen aan de buitenkant.

Toch blijven er uitdagingen. De Amerikaanse wetgeving rond digitale assets is nog niet volledig klaar. Garlinghouse gaf aan dat banken “duidelijke regels” nodig hebben voordat ze echt durven te investeren. Zolang de Clarity Act nog niet is goedgekeurd, blijft een deel van de markt afwachten.

Ripple als toekomstige bankkiller

Ondanks die onzekerheid is de toon gezet. Ripple Labs ontwikkelt zich van een blockchain bedrijf tot een financiële grootmacht met wereldwijde ambities. De combinatie van strategische overnames, een eigen stablecoin en een groeiend netwerk van institutionele klanten maakt het bedrijf uniek.

Voor beleggers betekent dit dat XRP niet langer een crypto asset is, maar onderdeel van een veel groter ecosysteem. Het potentieel gaat verder dan koersbewegingen, het gaat om de toekomst van beste altcoins en de manier waarop banken werken.

Ripple bouwt aan een infrastructuur waarin betalingen seconden duren in plaats van dagen. Waar transparantie de norm is, en waar blockchain technologie eindelijk zijn belofte waarmaakt in de wereld van finance. Als de plannen slagen, zou XRP wel eens de coin kunnen worden die traditionele banken definitief overbodig maakt.

