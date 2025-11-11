Donald Trump heeft bevestigd dat de Verenigde Staten bijna een grote handelsdeal met India hebben gesloten. Dat nieuws zorgt meteen voor opschudding op de cryptomarkt. Veel analisten zien dit als een belangrijk moment voor het wereldwijde sentiment en mogelijk het begin van een nieuwe crypto bull run.

Handelsdeal Trump zorgt voor rust en vertrouwen

Volgens Trump is het “een eerlijke deal, anders dan we eerder hadden”. De deal moet de samenwerking tussen de VS en India versterken op het gebied van energie, technologie en veiligheid. Dat klinkt misschien politiek, maar het heeft ook invloed op de markten.

💥BREAKING: 🇺🇸🇮🇳 PRESIDENT TRUMP ANNOUNCES HE IS “CLOSE” TO SEALING A NEW TRADE AGREEMENT WITH INDIA. pic.twitter.com/7DtmBZAFl0 — Crypto Rover (@cryptorover) November 10, 2025

Wanneer landen beter samenwerken, neemt onzekerheid af. Minder handelsspanning betekent meer vertrouwen bij beleggers. En juist dat vertrouwen zorgt ervoor dat geld weer naar risicovolle markten stroomt, zoals crypto. Lees ook ons artikel over de REX XRP ETF met leverage dat officieel is.

Waarom dit goed is voor Bitcoin en altcoins

De cryptomarkt beweegt vaak mee met het wereldwijde sentiment. Als handel en economie groeien, komt er meer geld in omloop. Dat betekent meer liquiditeit en dat is brandstof voor crypto.

Bij eerdere handelsakkoorden zagen we hetzelfde. Zodra de spanning afnam, steeg de interesse in Bitcoin en andere crypto’s. Een sterke economie zorgt ervoor dat grote beleggers meer durven in te stappen.

Als de deal officieel wordt bevestigd, kan dat de start zijn van een sterke periode voor Bitcoin. Analisten spreken zelfs van een mogelijke run richting $200.000 in het vierde kwartaal. Bekijk hier de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

VS-India deal kan nieuwe golf aan investeringen starten

India is een van de snelst groeiende economieën ter wereld. Het land investeert veel in technologie, blockchain en digitale betalingen. Een sterkere band met de VS kan dat proces versnellen.

Projecten die zich richten op internationale betalingen of tokenisatie, zoals Ripple, Stellar en Polygon kunnen hier flink van profiteren. Vooral Polygon, dat zijn oorsprong in India heeft, zou voordeel kunnen halen uit een soepeler handelsklimaat en meer samenwerking met Amerikaanse bedrijven.

Still sending money the old way? It’s time to upgrade your money. pic.twitter.com/81bRschGq9 — Polygon (@0xPolygon) November 4, 2025

Ook Bitcoin kan profiteren. De crypto geldt steeds meer als veilige haven tijdens grote economische veranderingen. En wanneer handel toeneemt, groeit de vraag naar digitale valuta die snel en wereldwijd verplaatsbaar zijn.

Meer liquiditeit kan crypto aanjagen

De deal kan er ook voor zorgen dat er meer dollars in omloop komen. Meer handel betekent simpelweg meer geld dat de markt in stroomt. Dat extra kapitaal zoekt rendement, en een deel daarvan kan richting crypto gaan.

Dit past in het plaatje van de bredere crypto verwachting voor 2025 met meer institutioneel geld, meer vertrouwen en minder angst. Combineer dat met de inflow in ETF’s en afnemende inflatie en je krijgt een cocktail die bullish is voor Bitcoin.

Kan Trump crypto echt aansturen?

Trump heeft zich de laatste maanden opvallend positief uitgelaten over crypto. Zijn plannen om Amerika weer financieel sterker te maken gaan hand in hand met het idee van technologische onafhankelijkheid. Sommige analisten spreken zelfs van een “Trump crypto effect” met een beleid dat onbedoeld gunstig uitpakt voor digitale valuta.

Als hij de handel met India weet open te breken, kan dat niet alleen goed zijn voor bedrijven, maar ook voor investeerders die meer risico durven nemen. Dat maakt de kans op een crypto bull run groter dan ooit.

Wordt Trump de katalysator van de markt?

Op korte termijn letten traders vooral op de koers van Bitcoin rond de $110.000 zone. Als de markt positief reageert op de handelsdeal dan kan het momentum richting $200.000 sneller komen dan verwacht.

Tom Lee says the S&P 500 will reach $7,500, Bitcoin will reach $200,000 and Ethereum will reach $7,000 by year end. pic.twitter.com/lMUg0TUqmb — Cole Grinde (@GrindeOptions) November 3, 2025

Belangrijk is dat er duidelijkheid komt over de details van het akkoord. Zodra dat gebeurt, kunnen we een flinke verschuiving zien in het marktsentiment.

Als Trump zijn plannen doorzet, kan dit weleens het moment zijn waarop de markt echt ontwaakt en Bitcoin zijn weg naar $200.000 begint. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen naast BTC.

