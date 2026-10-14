Ripple en Meritz Securities onderzoeken hoe institutionele custody en tokenisatie kunnen worden ingezet op de Zuid-Koreaanse kapitaalmarkt. De samenwerking maakt Meritz Ripples vierde Koreaanse institutionele partner van 2026 en de eerste lokale effectenfirma waarmee het bedrijf een partnerschap aankondigt. Van een commerciële lancering is nog geen datum bekend, blijkt uit de aankondiging van Ripple op 14 oktober.

Verkenning binnen bestaande regels

De bedrijven bekijken hoe Ripple Custody en Ripples tokenisatietechnologie de activiteiten van Meritz kunnen ondersteunen. De effectenfirma beoordeelt infrastructuur voor het bewaren, overdragen en afwikkelen van digitale activa; de aankondiging noemt geen specifieke blockchain of operationeel model.

Meritz onderzoekt daarnaast verschillende mogelijke diensten: spot-ETF’s op crypto, fractionele beleggingsproducten, security tokens, handelsplatforms voor digitale activa en stablecoins die aan de Zuid-Koreaanse won zijn gekoppeld. Dit zijn verkenningen van Meritz, geen bevestigde producten die samen met Ripple worden gelanceerd. Ook is niet bekendgemaakt welke toepassing voorrang krijgt.

De eerste werkzaamheden blijven volgens Ripple binnen de bestaande bevoegdheden van Meritz en het huidige Zuid-Koreaanse regelgevingskader. De bedrijven willen hun samenwerking stapsgewijs uitbreiden naarmate de regels voor digitale activa zich ontwikkelen. Financiële voorwaarden, mijlpalen en benodigde afzonderlijke goedkeuringen zijn niet bekendgemaakt.

Eerste Koreaanse effectenpartner voor Ripple

De overeenkomst breidt Ripples Koreaanse institutionele activiteiten uit naar een effectenfirma. Eerdere samenwerkingen betroffen Kyobo Life, dat Ripple Custody inzet voor onderzoek naar de afwikkeling van getokeniseerde Zuid-Koreaanse staatsobligaties, Kbank, dat walletinfrastructuur inzet, en Jeonbuk Bank, dat Ripple Payments gebruikt voor internationale zakelijke betalingen.

Ripple stelt zelf actief te zijn in meer dan 60 markten en wereldwijd over meer dan 85 licenties te beschikken. Dat zijn cijfers van het bedrijf. De Meritz-aankondiging bevestigt niet dat bestaande projecten of die internationale aanwezigheid al tot een specifiek nieuw product in Zuid-Korea leiden.

Institutionele custody en tokenisatie zijn afzonderlijke onderdelen van digitale financiële infrastructuur: custody draait om het bewaren en beheren van activa, terwijl tokenisatie activa digitaal representeert. Voor instellingen hangen de toepassingen samen met operationele beheersing en de juridische inrichting van producten. De samenwerking maakt nog niet duidelijk hoe zulke onderdelen binnen een eventuele Zuid-Koreaanse dienst zouden worden gecombineerd. De verschillende aspecten van institutionele custody en getokeniseerde financiële activa zijn daarom relevant, maar vormen op zichzelf geen bevestiging van een concreet aanbod door Meritz.

Geen bevestigde koppeling aan XRP

Voor beleggers is het onderscheid tussen infrastructuurverkenning en productlancering belangrijk. De aankondiging bevat geen omzetverwachting, transactiewaarde, klantvereisten of commerciële voorwaarden. Evenmin bevestigen de bedrijven dat toekomstige tokenisatie XRP, RLUSD of de XRP Ledger zal gebruiken.

Meritz heeft geen live handelsplatform, stablecoin-uitgifte of concreet security-tokenproduct via Ripple aangekondigd. De vervolgstappen hangen af van de productkeuzes van de effectenfirma, eventuele aanvullende goedkeuringen en de ontwikkeling van de Zuid-Koreaanse regels. Een eventuele lanceringstermijn is door beide partijen open gelaten.