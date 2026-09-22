New York Life Investment Management werkt samen met Centrifuge aan de tokenisatie van een Amerikaanse high-yield corporate-bondstrategie. De strategie komt op Avalanche te staan, waarbij gekwalificeerde institutionele kopers kunnen inschrijven en aflossen met USDC, meldt NewsBTC. Het gaat nadrukkelijk niet om een retailproduct voor de bredere cryptomarkt.

Tokenisatie-infrastructuur voor institutionele obligaties

Centrifuge levert de tokenisatie-infrastructuur; New York Life Investment Management (NYLIM) blijft verantwoordelijk voor de onderliggende beleggingsstrategie. NYLIM beheert volgens NewsBTC meer dan 300 miljard dollar aan activa, wat de omvang van de partij achter dit initiatief onderstreept.

Avalanche fungeert als afwikkelings- en eigendomslaag voor het product, terwijl USDC dient als digitale-dollarmechaniek voor inschrijvingen en aflossingen. Voor institutionele partijen kan dat de operationele beweging tussen cash en fondsbelangen vereenvoudigen, zeker in markten waar getokeniseerde producten buiten traditionele afwikkelingsvensters om worden gebouwd. De aankondiging benadrukt dat het om een institutionele beleggingsstrategie gaat, niet om een crypto-native retailproduct.

Van staatsproducten naar bedrijfsleningen

Getokeniseerde Treasury-producten golden tot dusver als het meest voor de hand liggende terrein voor institutionele blockchain-adoptie, omdat ze een cashachtig karakter hebben. Deze high-yield corporate bonds brengen een ander risico- en rendementsprofiel mee dan overheidsschuld, wat de tokenisatiediscussie verder trekt richting actief beheerde kredietstrategieën.

Die verschuiving sluit aan bij een bredere trend waarin vermogensbeheerders steeds vaker onderzoeken hoe tokenized real-world assets zich verder kunnen ontwikkelen voorbij eenvoudige geldmarktproducten. Ook BlackRocks eerdere getokeniseerde fondsen illustreren hoe grote vermogensbeheerders blockchain-rails inzetten voor traditionele beleggingsproducten, al betreft dat een aparte ontwikkeling die los staat van het NYLIM-Centrifuge-initiatief.

Wat dit betekent voor institutionele tokenisatie

De aankondiging voegt volgens NewsBTC een gevestigde vermogensbeheerder toe aan de groep partijen die testen hoe conventionele beleggingsproducten via publieke blockchainrails kunnen worden uitgegeven en beheerd. Dat sluit aan bij eerdere institutionele infrastructuurprojecten, zoals de afwikkeling van getokeniseerde activa in centralebankgeld die eerder rond Pontes is beschreven.

Belangrijk blijft de beperkte reikwijdte: toegang is voorbehouden aan gekwalificeerde institutionele kopers, niet aan het bredere publiek. NewsBTC bevestigt geen verdere details over juridische structuur, actuele livestatus van het product of eventuele integratie met bredere onchain-liquiditeit – die aspecten zijn op basis van de beschikbare berichtgeving nog niet uitgewerkt.

Bron: NewsBTC