Ripple opent de maand zoals elke eerste van de maand: met een unlock van 1 miljard XRP. Die komt op een lastig moment. De XRP koers levert na een rally van 28,5% in augustus alweer in.

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Ripple ontgrendelt 1 miljard XRP, maar zet het meeste weer vast

Ripple zette in 2017 55 miljard XRP vast in een digitale kluis op de XRP Ledger. Elke maand komt daar automatisch 1 miljard XRP uit vrij, wat de XRP koers verwachting elke eerste van de maand op scherp zet. Tegen de koers van vandaag gaat het om ruim $1,3 miljard aan tokens.

Toch belandt dat hele bedrag niet op de markt. Ripple stopt meestal 600 tot 800 miljoen XRP meteen terug in nieuwe escrow contracten. Netto komt er dus zo’n 200 tot 400 miljoen XRP bij, tussen de $280 en $555 miljoen waard.

De vrijgekomen tokens gaan vooral naar partners en institutionele afnemers, en niet rechtstreeks naar crypto exchanges. Dat verschil is groot. Een echte verkoopgolf van 1 miljard tokens zou een XRP crash kunnen uitlokken, terwijl de werkelijke verkoopdruk veel kleiner is.

XRP koers verwachting september: het patroon dat beleggers vrezen

De XRP koers verwachting voor september leunt zwaar op de geschiedenis, en die is niet gunstig. Analist Ananda Banerjee, Senior On-Chain en Technisch Analist bij BeInCrypto, wijst erop dat XRP in zeven van de laatste acht jaar in september precies de andere kant op ging dan in augustus.

Augustus was dit jaar sterk, met een plus van 28,5%. In de twee eerdere jaren waarin augustus steeg, ging september onderuit: in 2020 met 14% en in 2021 zelfs met 19,6%.

De eerste steun ligt volgens Banerjee tussen $1,34 en $1,36, waar het 100-daags gemiddelde samenvalt met het eerste retracementniveau. Breekt die zone, dan liggen $1,15 en $0,98 klaar als volgende vangnetten. Een val naar dat laatste niveau zou voor veel beleggers voelen als een echte XRP crash.

Waarom stijgt XRP niet mee met het goede nieuws?

Het antwoord zit in de on-chain cijfers. Beleggers die tussen maart en mei instapten, verkochten tijdens de augustusrally een deel van hun tokens. Die winstnemingen drukken de XRP dollar koers, ook op dagen zonder slecht Ripple nieuws.

Wat gaat Ripple doen? XRP heeft een slot boven $1,69 nodig

Wat gaat Ripple doen om het tij te keren? Op korte termijn weinig. De unlock is een vast maandritme en geen koersinstrument, dus het herstel moet van de markt zelf komen. Banerjee noemt één harde voorwaarde: twee dagen op rij sluiten boven $1,69, de top van augustus.

De grootste katalysator staat op 15 september in de agenda. Dan stemt de Amerikaanse Senaat over de CLARITY Act, de wet die vastlegt welke toezichthouder over welke digitale munt gaat. Duidelijke regels wegen voor XRP zwaarder dan voor de meeste beste altcoins, omdat Ripple jarenlang met de SEC in de rechtszaal zat.

XRP koers de komende weken: twee scenario’s

De XRP koers staat de komende weken tussen twee krachten in. Aan de ene kant het septemberpatroon en de winstnemingen van eerdere kopers. Aan de andere kant de stemming in Washington, die de hele markt kan optillen.

Beleggers letten daarom vooral op de zone rond $1,34. Houdt die stand tot 15 september, dan blijft het scenario van herstel richting $1,69 overeind. Zakt de XRP dollar koers daaronder, dan komt $1,15 snel in beeld. Zeker is geen van beide scenario’s: het blijft een verwachting, geen garantie.