Bitcoin handelt woensdagochtend rond $77.400, ruim 1,8 procent lager dan een dag eerder. De daling begon dinsdagavond, toen het Amerikaanse leger nieuwe doelen in Iran raakte en de olieprijs richting $96 per vat schoot.

Aanval op Iran jaagt de olieprijs richting $96

Het Amerikaanse leger viel dinsdag doelen van de Iraanse Revolutionaire Garde aan bij de Straat van Hormuz, de zeeroute waar een groot deel van de wereldolie langs vaart. Iran zei kort daarna dat het terugslaat en noemde Amerikaanse bases in Bahrein en Koeweit als doelwit.

Jordanië zag dertien ballistische raketten aankomen en onderschepte er tien. Bahrein haalde Iraanse drones uit de lucht. President Trump waarschuwde dat Iran “veel harder” geraakt wordt bij een nieuwe aanval.

De oliemarkt schrok. Brent-olie steeg dinsdagavond tot net onder $96 per vat, ongeveer 2 procent hoger op één dag. Amerikaanse olie ging door de $91.

BREAKING: Iran says it is retaliating against US strikes that were conducted around the Strait of Hormuz just minutes ago. Iran says American bases and interests across the region will be targeted with missiles and drones, specifically naming Bahrain and Kuwait. One hour ago,… — The Kobeissi Letter (@KobeissiLetter) September 1, 2026

Waarom daalt Bitcoin? Liquidaties lopen op tot $339 miljoen

Bitcoin zakte binnen een paar uur van bijna $79.000 naar $76.762, het laagste punt in dagen. Daarmee ging de koers door de belangrijke grens van $77.000. De huidige Bitcoin koers ligt weer iets hoger, rond $77.400.

Het Bitcoin nieuws ging dinsdag in één klap over olie in plaats van over de rente. De klap kwam hard aan bij traders in crypto futures, die met geleend geld op een stijging hadden gewed. In 24 uur werden posities ter waarde van ruim $339 miljoen gedwongen gesloten, waarvan meer dan $100 miljoen in één uur. Ethereum zakte onder $2.400.

Waarom daalt Bitcoin dan harder dan de aandelenmarkt? Omdat de crypto markt dag en nacht open is en veel traders met geleend geld werken. Slecht nieuws in de avond komt daar direct binnen, terwijl de beurzen in New York dan al dicht zijn.

Grote partijen blijven wel kopen. Amerikaanse Bitcoin ETF’s haalden op 31 augustus nog $217 miljoen aan nieuw geld op. Strategy kocht diezelfde dag 4.603 Bitcoin voor ongeveer $370 miljoen, tegen een gemiddelde prijs van $80.318. Het bedrijf betaalde dus meer dan de koers van vandaag.

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

Deze niveaus tellen nu voor de Bitcoin koers

De eerste steun ligt op $77.000. De huidige Bitcoin koers zit daar net boven, wat het niveau extra belangrijk maakt.

$77.000 : eerste steun, dinsdagavond kort doorbroken

: eerste steun, dinsdagavond kort doorbroken $75.000 en $73.500 : de vangnetten daaronder

: de vangnetten daaronder $79.400 : eerste weerstand bij herstel

: eerste weerstand bij herstel $82.000: hierboven is de schade van deze week hersteld

Houdt $77.000 niet, dan kijken traders naar $75.000 en daarna naar $73.500. Zakt de koers zelfs onder $72.000, dan spreken traders eerder van een crypto crash dan van een dipje. Analist Nebraskangooner stelt dat de bodem waarschijnlijk achter ons ligt, maar waarschuwt: “Bitcoin moet de steun van $73.500 vasthouden, anders is de bodem niet in.”

Zo lang de koers tussen $77.000 en $82.000 blijft hangen, is de Bitcoin koers verwachting vooral een kwestie van afwachten.

Wat gaat Bitcoin doen deze week?

Het Bitcoin nieuws van deze week wordt vooral bepaald door de olieprijs en Iran. Blijft het rustig aan het front, dan kan de koers snel terug richting $79.000, want de vraag van ETF’s en bedrijven is niet weg. Komt er een nieuwe aanval bij, dan neemt de kans op een verdere daling naar $75.000 toe.

Een echte crypto crash ligt niet direct in de lijn der verwachting, omdat de daling vooral van traders met geleend geld komt en niet van verkopende langetermijnbeleggers. Herstelt de rust, dan kijken beleggers meestal weer naar de beste altcoins, die harder bewegen dan Bitcoin zelf. Voorlopig is de olieprijs de belangrijkste graadmeter voor de markt.