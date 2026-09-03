Het crypto nieuws van donderdag 3 september draait om drie cijfers. De Bitcoin koers herstelde van een dip, de kans op een renteverhoging door de Fed zakte en de Amerikaanse Bitcoin ETF’s kropen richting een record van $100 miljard.

Bitcoin koers terug boven $77.600, XRP de sterkste munt

Bitcoin klom in 24 uur 1,5 procent en staat weer net boven $77.600, wat de Bitcoin koers verwachting voor deze week iets optimistischer maakt. Eerder op de dag zakte de munt nog naar $76.400. Dat is opvallend, want de gemiddelde aankoopprijs van actieve beleggers ligt op ongeveer $76.350. Onder dat niveau staan veel houders dus in de min.

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XRP was met bijna 3 procent winst de sterkste van de grote munten en staat op $1,36. Daarmee ziet de XRP verwachting voor september er beter uit dan een week terug. Solana hield de grens van $100 vast en steeg zelf 2 procent.

De hele crypto koers beweging van vandaag past in een rustig herstel. Er is geen groot nieuws dat de markt omhoog duwt. Beleggers kopen vooral de dip op, in afwachting van het echte nieuws van deze week.

Fed rente: kans op verhoging op 16 september staat op 62 procent

De grootste onzekerheid komt van de Fed rente. Handelaren schatten de kans op een renteverhoging tijdens de vergadering van 15 en 16 september nu op 62 procent. Een dag eerder was dat nog 67 procent en een week geleden slechts 37 procent.

Die daling helpt crypto. Een hogere rente maakt sparen aantrekkelijker en riskante beleggingen zoals Bitcoin juist minder. Elke procentpunt die van die kans afgaat, geeft de markt dus wat lucht.

De volgende test komt snel. Vrijdag 4 september komt het Amerikaanse banenrapport uit. Valt de werkgelegenheid sterk uit, dan groeit de kans op een verhoging weer. Een zwak rapport werkt precies de andere kant op.

Bitcoin ETF vermogen tikt bijna $100 miljard aan

Het derde grote punt in het crypto nieuws is de Bitcoin ETF. De Amerikaanse spot fondsen haalden op de laatste handelsdag van augustus $217 miljoen op. IBIT van BlackRock nam daarvan $206 miljoen voor zijn rekening, bijna alles dus.

Daarmee beheren de fondsen samen ongeveer $99,61 miljard. Dat is vlak onder de grens van $100 miljard en een flinke sprong vanaf $76,29 miljard in juli. Augustus was met $3,52 miljard aan instroom de sterkste maand van 2026, terwijl Bitcoin zelf 25 procent steeg.

September begon wel stroef. Op 1 september liep er $236 miljoen uit de fondsen, de grootste dagelijkse uitstroom sinds 31 juli. De instroom van deze week moet dus doorzetten voordat die $100 miljard echt op het bord staat.

Wat gaat crypto doen richting het banenrapport?

De huidige Bitcoin koers laat zien dat kopers de markt nog vasthouden, maar de ruimte is beperkt. Zolang Bitcoin boven $76.400 blijft en Solana de $100 vasthoudt, een niveau dat in elke Solana verwachting als belangrijke steun terugkomt, blijft het beeld voorzichtig positief.

Wat gaat crypto doen na vrijdag? Dat hangt vooral af van twee dingen: het banenrapport en of de ETF’s hun instroom volhouden. Blijft het geld binnenkomen en zakt de kans op een renteverhoging verder, dan kan de markt de weg omhoog vasthouden. Draait een van die twee, dan gaat de crypto koers breed omlaag en is een nieuwe test van $76.000 snel in beeld.