De Bitcoin koers staat vrijdag rond $81.000, ruim 4 procent hoger dan een dag eerder. Analist Franklin ziet een uitbraak uit een falling wedge en zijn Bitcoin voorspelling mikt op $83.450. Maar de weg omhoog ligt vol met oud aanbod.

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Falling wedge in de Bitcoin technische analyse wijst op $83.450

Een falling wedge is een patroon waarbij de koers steeds kleinere stapjes omlaag zet, tussen twee lijnen die naar elkaar toe lopen. Breekt de koers daar bovenuit, dan zien traders dat vaak als teken dat de daling voorbij is. Precies dat gebeurde deze week op de daggrafiek van Bitcoin.

$BTC is testing the falling wedge breakout right now. If buyers can hold the breakout, $83,450 becomes the level I’m watching next. The chart isn’t screaming “pump” yet, but the setup is definitely getting interesting. pic.twitter.com/wOc55PB4nI — Franklin (@frankli_333) September 3, 2026

Franklin, die op X post onder @frankli_333, houdt $83.450 aan als volgende doel. “Als kopers de uitbraak vasthouden, is $83.450 het niveau waar ik naar kijk”, schreef hij op 3 september. Bitcoin handelt op dit moment boven alle belangrijke gemiddelden: het gemiddelde over 20 dagen ligt op $74.775, dat over 50 dagen op $68.489 en dat over 200 dagen op $69.602.

De dagelijkse RSI staat op 72,31. Die meter laat zien hoe hard een koers is opgelopen en boven de 70 spreken traders van overbought. Een pauze of kleine terugval is daarna niet vreemd, waardoor de Bitcoin koers verwachting op korte termijn onzeker blijft.

Muur van 1,05 miljoen BTC remt de Bitcoin koers af

Boven de huidige Bitcoin koers ligt een dikke laag oud aanbod. Volgens onderzoek van Glassnode zit 1,05 miljoen BTC van langetermijnbeleggers tussen $83.000 en $86.000. Dat zijn munten die daar zijn gekocht en de hele daling hebben uitgezeten.

Veel van die beleggers staan pas rond $83.000 weer op winst. Zodra de koers daar komt, kan een deel van hen verkopen en dat drukt de stijging af. Glassnode noemt deze zone de eerste zware laag boven de huidige Bitcoin koers.

Het dataplatform ziet die aanbodzones ook samenvallen met de niveaus waar veel crypto futures posities gedwongen worden gesloten. Zo’n samenloop maakt de zone extra beweeglijk.

On-chain supply levels and liquidation clusters show strong confluence. The cost-basis bands line up well with the leverage pain points. We cover the range and what to look for in our latest newsletter 👇 https://t.co/zbEzE0ycRy pic.twitter.com/NvohrYGf5I — glassnode (@glassnode) September 3, 2026

Steun op $80.000 en $76.000 telt als het misgaat

Gaat de uitbraak mis, dan is $80.000 de eerste steun die telt. Dat ronde getal hield de koers eind augustus al een keer tegen en werkt nu als vloer onder de markt.

Zakt Bitcoin daaronder, dan ligt de volgende zone tussen $76.000 en $76.500. Daar kwam de koers vorige week vandaan, nadat een reeks gedwongen verkopen de markt omlaag duwde. Blijft die zone heel, dan blijft de Bitcoin koers verwachting van analisten voorzichtig positief.

De niveaus die deze week het verschil maken:

$83.450 het doel van Franklin na de uitbraak

het doel van Franklin na de uitbraak $83.000 tot $86.000 de zone met 1,05 miljoen BTC aan oud aanbod

de zone met 1,05 miljoen BTC aan oud aanbod $80.000 de eerste steun onder de markt

de eerste steun onder de markt $76.000 tot $76.500 de zone waar de vorige daling stopte

Wat gaat Bitcoin doen na de uitbraak?

Wat gaat Bitcoin doen? Op korte termijn hangt veel af van $83.000. Houdt de koers de uitbraak vast en gaat hij door die zone heen, dan komt het doel van $83.450 snel in zicht. Struikelt hij bij het oude aanbod, dan is een terugval naar $80.000 het waarschijnlijkere scenario.

Een Bitcoin voorspelling blijft daarmee een scenario en geen zekerheid. Een uitbraak uit een falling wedge zegt iets over de richting, maar niet hoe snel het gaat. Onze analisten wijzen erop dat de markt zulke aanbodzones vaak in twee of drie pogingen doorbreekt, met een terugval tussendoor.

Beleggers kijken de komende dagen vooral naar het handelsvolume rond $83.000, want daar moet de vraag zich bewijzen. Trekt Bitcoin door die muur heen, dan volgen de beste altcoins vaak met wat vertraging.