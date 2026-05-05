De grootste Swell editie ooit vindt plaats van 27 tot 29 oktober in The Shed in New York City. Voor het eerst smelten Swell en Apex samen tot één event. Dit is groot Ripple nieuws en het raakt direct aan de XRP koers verwachting voor 2026.

Wat maakt Swell 2026 anders?

Bij eerdere edities waren Swell (voor banken en bedrijven) en Apex (voor ontwikkelaars) twee losse events. Nu komen ze samen onder één dak. Ripple verwacht meer dan 1.500 bezoekers, 75 sprekers en 50 sessies, verdeeld over drie podia. Voor het eerst zitten developers, hedge funds en regulators dus in dezelfde zaal. Dat tilt het podium naar een nieuw niveau.

Het programma loopt langs drie sporen: Institution, Ecosystem en Innovation. Bevestigde sprekers zijn onder andere Brad Garlinghouse, Monica Long en Nasdaq topvrouw Adena Friedman. Wie kijkt naar welke crypto gaat stijgen op een termijn van maanden, ziet dit soort events vaak als sleutelmoment voor het sentiment.

Wat gaat Ripple doen op het podium in NYC?

Voor het tweede jaar op rij kiest Ripple voor New York. Wall Street zit om de hoek en Amerikaanse regulators luisteren mee. De vraag wat gaat Ripple doen op die bühne is dus terecht. CEO Brad Garlinghouse stelde in 2025 al dat XRP binnen vijf jaar 14% van het volume van SWIFT kan overnemen.

Een herhaling van dat geluid, of zelfs een concrete deal, kan veel betekenen voor de XRP koers verwachting. Veel mensen vragen zich namelijk af hoeveel kan Ripple waard worden als grote banken echt aanhaken op de XRP Ledger. De locatie helpt: dichter bij Wall Street krijgt Ripple de juiste oren te pakken.

Op X liet Ripple op 4 mei zelf weten dat alles klaarstaat:

We're bringing everyone together in NYC for Swell 2026. Builders, developers, financial leaders, and the $XRP community all in one place for three days. October 27–29. Registration is now open. Early bird pricing ends 5/23. → https://t.co/wqj8bT3LtL pic.twitter.com/jilEDYoHz4 — Ripple (@Ripple) May 4, 2026

Hoe Swell 2025 een XRP rally aanjoeg

Vorig jaar zorgde Swell voor een opvallende XRP rally. De XRP koers sprong na het event meer dan 12% in 24 uur, met een piek rond $2,56 op 10 november 2025. Kort daarna lanceerde Canary Capital de eerste spot XRP ETF op Nasdaq, in volume de grootste ETF launch van dat jaar.

Vandaag ligt de XRP koers rond de $1,40, na een uitbraak op 4 mei boven de weerstand. Of er een tweede XRP rally komt, blijft afwachten. Een event zelf bepaalt niet hoeveel kan Ripple waard worden op de lange termijn.

Korte checklist voor Swell 2026:

Datum: 27 tot 29 oktober 2026 in The Shed, NYC

Verwacht: 1.500+ bezoekers, 75 sprekers, 50 sessies

Sporen: Institution, Ecosystem en Innovation

Early bird pricing tot 23 mei

Wat dit Ripple nieuws betekent voor wie XRP wil kopen

Het Ripple nieuws van deze week laat zien dat het bedrijf zijn grootste podium ooit klaarzet. Beleggers die overwegen XRP kopen, gebruiken zo’n event vaak om de markt af te tasten. Toch geldt een nuchtere blik: één conferentie zegt weinig over wat gaat Ripple doen op de lange termijn. Adoptie, regelgeving en concrete partnerships beslissen mee.

Wie XRP kopen overweegt, blijft tot 27 oktober adoptie, ETF stromen en regels rond stablecoins volgen. De XRP koers verwachting hangt namelijk niet alleen aan Swell vast, maar aan het bredere plaatje.