De XRP koers zit klem rond $1,38, maar onder de motorkap stapelen de bullish signalen zich op. Crypto AI ChatGPT geeft op basis van een record ETF instroom en een krimpende Binance voorraad een nieuw koersdoel voor eind 2026. Drie cijfers maken nu het verschil voor de XRP koers verwachting.

Wat ChatGPT verwacht voor de XRP koers

ChatGPT zet drie scenario’s neer voor eind 2026. Het basisscenario stuurt aan op $2, een gunstig scenario tikt $3 aan en een extreem positief beeld opent de deur naar $4. Voor het Ripple nieuws betekent dit dat de bandbreedte breed blijft. De vraag hoeveel kan Ripple waard worden hangt volgens het model af van de Amerikaanse CLARITY Act en de aanhoudende ETF vraag.

In de XRP koers verwachting ziet de crypto AI vooral kans als de koers door de $1,48 weerstand breekt. Onder dat niveau blijft het zijwaarts schuiven. Boven dat niveau opent het pad naar $2 zich snel en kan een nieuwe XRP rally op gang komen.

Waarom de Binance supply shock een rally kan triggeren

De voorraad XRP op Binance is gedaald van 3,05 miljard in juli 2025 naar 2,75 miljard begin mei 2026. Sinds februari blijft dit niveau stabiel, terwijl de prijs onder druk staat. Dat wijst volgens analisten op accumulatie: kopers halen tokens van de beurs en bewaren ze op cold wallets.

Analist CW8900 wijst op het $1,48 niveau als drukpunt. Daar verzamelen zich veel hefboom shorts. Een schone breuk boven dit niveau kan een kettingreactie aan short liquidaties losmaken en zo een XRP rally op gang brengen.

ETF cijfers die het verschil maken

Sinds de SEC goedkeuring in november 2025 hebben de zeven Amerikaanse XRP ETF producten samen ruim $1,3 miljard binnengehaald. De crypto AI analyse leunt sterk op deze instroom. De grootste namen op een rij:

Bitwise XRP ETF: ongeveer $419 miljoen instroom

Canary Capital (XRPC): ongeveer $421 miljoen instroom

Franklin Templeton (XRPZ): ongeveer $345 miljoen instroom

21Shares (TOXR), Grayscale (GXRP) en REX-Osprey (XRPR) vullen de rest aan

In totaal zit er nu zo’n 828 miljoen XRP vast in deze fondsen. Dat haalt aanbod van de markt en versterkt het effect van de Binance daling. Bitwise CIO Matt Hougan zei recent dat de XRP ETF vraag zijn verwachtingen heeft overtroffen en nog niet uitgeput is. Voor het verdere Ripple nieuws van mei is dat belangrijk: de weekstroom moet positief blijven om het koersdoel van ChatGPT realistisch te houden en een echte XRP rally te steunen.

Wat Bitcoin Hyper toevoegt aan dit verhaal

Naast XRP groeit ook de honger naar nieuwe Layer 2 oplossingen. Bitcoin Hyper ($HYPER) trekt veel aandacht omdat het de Solana Virtual Machine combineert met Bitcoin. Hierdoor kunnen DeFi apps en snelle transacties draaien op een Layer 2 die geankerd is aan het Bitcoin netwerk.

De grote vraag blijft of XRP de $1,48 breekt en richting $2 doorzet.

