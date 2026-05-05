Op 4 mei 2026 plaatste gerenomeerde analist EGRAG Crypto een nieuwe analyse over de XRP koers. Hij ziet op de maandgrafiek een groot diamand patroon. Dat patroon kan volgens hem leiden tot een trapsgewijze XRP rally naar $7, $16, $36, $80, $183 en zelfs $300.

#XRP Diamond Pattern💎– Price Meets Time ⏳: This is NOT a random structure. 💡A macro Diamond Formation is developing on the Monthly and now we add the missing piece: TIME 🏳️What’s really happening:

▫️Market is building pressure

▫️Liquidity is being engineered

▫️A major move… pic.twitter.com/n0fcyOByMh — EGRAG CRYPTO (@egragcrypto) May 4, 2026

Het diamand patroon en de XRP koers verwachting

Een diamand patroon op de maandgrafiek is zeldzaam. Het ontstaat als de prijs eerst breder uitwaaiert en daarna juist krimpt. Volgens EGRAG vormt XRP zo’n vorm over een hele lange tijdsperiode.

Het belangrijkste idee uit dit Ripple nieuws: prijs en tijd ontmoeten elkaar op vaste punten op de grafiek. Op die punten zou de munt telkens een nieuwe trap omhoog kunnen zetten. EGRAG schetst twee ladders, die het verhaal van hoeveel kan Ripple waard worden duidelijk maken:

Ladder 1: $7 → $16 → $36 → $80 → $183

Ladder 2: $5 → $11,50 → $24,50 → $60 → $135 → $300

De $1,50 trigger voor een nieuwe XRP rally

Voor de korte termijn is het niveau van $1,50 cruciaal. Een maandsluiting boven dit niveau opent volgens de analist de weg richting $2,20. Lukt dat niet, dan is de bullish opzet van tafel.

Wie nadenkt over XRP kopen, houdt deze grens scherp in de gaten. Een breakout zou het startsein zijn voor een nieuwe stijging richting de psychologische $2 grens. Onder $1,50 blijft de XRP koers schommelen tussen $1,30 en $1,45.

Tijdvensters april 2027 en april 2028

EGRAG benoemt twee belangrijke tijdsvensters voor de XRP koers verwachting. April 2027 zou een mid-cycle expansie inluiden, waar de stijging hard kan versnellen. April 2028 wordt gezien als de eindfase van de cyclus, oftewel een ‘blow-off top’.

Maar hoeveel kan Ripple waard worden in de praktijk? Om $300 te halen moet XRP zo’n 200 keer omhoog vanaf het huidige niveau. De totale cryptomarkt moet daarvoor enorm groter worden. Dat is geen onmogelijk verhaal, maar wel een grote uitdaging die jaren gaat duren.

Wat gaat Ripple doen op de korte termijn?

De marktstructuur onder de motorkap ziet er stevig uit. In april 2026 stroomde er een record van $81,63 miljoen in de Amerikaanse spot XRP ETF’s. Tegelijk hebben whales ruim 1,15 miljard XRP opgekocht. Dit Ripple nieuws onderstreept dat grote partijen blijven inkopen.

De vraag wat gaat Ripple doen hangt nu af van het $1,50 niveau. Een doorbraak opent het pad naar $2,20. Voor lezers die een nieuwe rally zoeken, blijven dit de belangrijkste sleutelzones om te volgen.