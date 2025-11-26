Het Internationaal Monetair Fonds heeft XRP opgenomen in hun officiële FinTech glossary, terwijl CoinMarketCap tegelijkertijd een nieuwe ISO 20022 categorie lanceert met Ripple op de eerste positie. Deze dubbele erkenning valt samen met GPT-5 analyses die een XRP koers van $50 voorspellen wanneer institutionele adoptie verder versnelt.

IMF erkent XRP als legitiem settlement systeem

Het IMF plaatst Ripple nu tussen termen als CBDCs, RTGS, BIS en AML/CFT in hun FinTech Notes. Deze opname betekent dat XRP erkend wordt als cross-border settlement asset binnen hetzelfde framework als centrale banken gebruiken. Mondiale instellingen behandelen de token niet langer als speculatief experiment, maar als potentiële infrastructuur voor internationale betalingen.

De timing is opvallend. Terwijl traditionele betalingssystemen worstelen met hoge kosten en trage afwikkeling, biedt XRP een alternatief dat al wordt gebruikt door meer dan 2500 financiële instellingen wereldwijd. Het IMF erkent deze rol nu openlijk in hun eigen documentatie.

CoinMarketCap plaatst Ripple bovenaan ISO 20022 lijst

CoinMarketCap introduceerde vorige week een aparte sectie voor ISO 20022 compliant tokens. XRP staat direct op nummer één in deze nieuwe categorie. De classificatie bevestigt dat Ripple voldoet aan de nieuwe mondiale standaard voor financiële berichtgeving die banken wereldwijd implementeren.

ISO 20022 wordt de ruggengraat van grensoverschrijdende betalingen. Centrale banken en commerciële banken migreren hun systemen naar deze standaard. Daarom krijgen compliant assets zoals XRP extra aandacht van institutionele beleggers die zoeken naar toekomstbestendige oplossingen.

Franklin Templeton ziet XRP als fundamenteel bouwblok

Roger Bayston van Franklin Templeton Digital Assets legt uit hoe blockchain innovatie snel groeiende bedrijven aandrijft. Digitale assets zoals XRP functioneren als krachtige stimuleringsmechanismen voor gedecentraliseerde netwerken. Binnen gediversifieerde portfolio’s beschouwt zijn team Ripple als fundamenteel bouwblok voor de toekomst.

“Blockchain innovation is driving fast-growing businesses, and digital asset tokens like XRP serve as powerful incentive mechanisms that help bootstrap decentralized networks and align stakeholder interests.” said Roger Bayston, Head of Digital Assets at @FTI_Global. “Within a… — Franklin Templeton Digital Assets (@FTDA_US) November 24, 2025

Franklin Templeton lanceerde recent een XRP ETF product dat gereguleerde bewaring, dagelijkse transparantie en liquiditeit biedt. Dit elimineert operationele complexiteit voor institutionele partijen die exposure willen zonder directe token houderschap. Steeds meer vermogensbeheerders volgen dit voorbeeld.

Technische XRP koers analyse van de dag wijst op sterke steun niveaus

De correctie van XRP lijkt voltooid met vijf duidelijke golven. Het niveau van $1,90 biedt ondersteuning voor meerdere maanden volgens technische indicatoren. Dit prijspunt valt samen met het middenpunt van belangrijke regressiebanden.

Dit is de eerste test sinds de doorbraak in november 2024. Een bounce vanaf deze zone kan een nieuwe stijging triggeren richting hogere targets. De XRP koers verwachting eind 2025 hangt af van het behoud van deze steun gecombineerd met voortgaande institutionele adoptie.

GPT-5 voorspelt $50 als realistisch Ripple koers target in 2026

Geavanceerde AI modellen analyseren nu de impact van IMF erkenning en ISO 20022 compliance op toekomstige prijsontwikkeling. GPT-5 berekeningen suggereren dat XRP naar $50 kan stijgen wanneer SWIFT vervanging daadwerkelijk plaatsvindt, verwacht door GPT-5 in 2026. Deze voorspelling is gebaseerd op marktkapitalisatie vergelijkingen met traditionele betalingssystemen.

Het Ripple nieuws van de afgelopen weken versterkt dit bullish scenario. ETF goedkeuringen stapelen zich op. Partnerships met grote banken breiden uit. Regulatoire duidelijkheid neemt toe voor Ripple als speler in de traditionele finance wereld. Deze factoren samen creëren ideale omstandigheden voor explosieve groei van de beste altcoins waar XRP momenteel de leiding neemt.

De Ripple koers verwachting voor eind 2025 varieert sterk tussen analisten, maar de combinatie van IMF erkenning en CoinMarketCap classificatie verschuift het sentiment. Wanneer institutionele kapitaalstromen daadwerkelijk beginnen, kan XRP nieuws over prijsstijgingen snel volgen.

