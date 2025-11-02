De bekende investeerder en auteur van Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki, heeft opnieuw gewaarschuwd dat de wereldeconomie op het punt staat om in te storten. In een recente post op X noemde hij de huidige financiële situatie “de gevaarlijkste in de moderne geschiedenis” en riep hij zijn volgers op om zich te beschermen door te investeren in Bitcoin (BTC), goud en zilver.

“De grootste financiële crash in de geschiedenis komt eraan,” schreef Kiyosaki. “De aandelen- en obligatiemarkten zullen imploderen. Slimme mensen beschermen zichzelf met echte activa: goud, zilver en Bitcoin.”

Zijn uitspraken komen op een moment dat de Amerikaanse economie tekenen van vertraging vertoont, terwijl de staatsschuld blijft stijgen tot recordhoogtes boven $35 biljoen. De waarschuwing heeft binnen de crypto community opnieuw discussie op gang gebracht over de rol van Bitcoin als hedge tegen financiële instabiliteit.

Wat zit er achter Kiyosaki’s waarschuwing?

Kiyosaki’s pessimistische kijk op het financiële systeem is niet nieuw, maar zijn toon is de laatste maanden scherper geworden. Volgens hem is het monetaire beleid van de Federal Reserve onhoudbaar. De combinatie van hoge rente, stijgende overheidsschuld en aanhoudende inflatie vormt volgens de auteur een “tijdbom voor de wereldeconomie”.

Hij wijst daarnaast op de groeiende geopolitieke spanningen, van het conflict in Oekraïne tot handelsspanningen tussen de VS en China, die volgens hem het vertrouwen in de dollar verder ondermijnen.

In zijn visie is dat precies de omgeving waarin alternatieve waardeopslag middelen zoals Bitcoin historisch goed presteren. Lees hier meer over de Bitcoin koersverwachting.

Bitcoin als reddingsboei in onzekere tijden

Kiyosaki herhaalt vaak dat Bitcoin de “geldvorm van het volk” is. Sinds 2020 heeft hij herhaaldelijk beleggers aangespoord om ten minste een klein percentage van hun vermogen in BTC te houden. Hij noemt Bitcoin een hedge tegen overheidsfalen, vergelijkbaar met goud in de vorige eeuw.

Volgens hem is het verschil dat Bitcoin de meest liquide en transparante vorm van schaarste is die ooit heeft bestaan. Terwijl goud en zilver fysieke beperkingen hebben, biedt Bitcoin wereldwijde toegang en onmiddellijke verhandelbaarheid.

De recente correctie op de cryptomarkt, waarbij BTC terugviel tot $110.000 na een piek van $125.000, ziet Kiyosaki niet als een bedreiging, maar als een kans. “Koop tijdens de dip,” zei hij. “De rijken wachten niet tot CNN zegt dat het veilig is. Ze kopen wanneer anderen bang zijn.” Ontdek hier andere crypto’s die kunnen stijgen.

Kritiek op centrale banken en overheidsschuld

Een belangrijk onderdeel van Kiyosaki’s argument is zijn harde kritiek op centrale banken en overheidsuitgaven. Hij stelt dat de Fed door jarenlange geldverruiming een kunstmatig financieel systeem heeft gecreëerd waarin schulden de waarde van beleggingen blijven opblazen.

De auteur verwijst regelmatig naar de “Everything Bubble”, de gelijktijdige overwaardering van aandelen, vastgoed en obligaties, die volgens hem niet duurzaam is. Wanneer die bubbels barsten, verwacht hij een kettingreactie die vergelijkbaar is met of erger dan de crisis van 2008.

Hoewel veel economen Kiyosaki’s voorspellingen als overdreven beschouwen, valt niet te ontkennen dat zijn waarschuwingen resoneren met een generatie beleggers die sceptisch is geworden over traditionele markten. Zijn nadruk op persoonlijke verantwoordelijkheid en alternatieve activa sluit aan bij de filosofie van de cryptobeweging zelf.

Wat betekent dit voor de cryptomarkt?

Kiyosaki’s boodschap komt op een moment dat institutionele interesse in crypto opnieuw groeit. De instroom in Bitcoin ETF’s blijft toenemen, en fondsen zoals BlackRock’s IBIT en Fidelity’s FBTC trekken wekelijks honderden miljoenen aan nieuw kapitaal aan. Toch blijft de markt volatiel en gevoelig voor macro-economische signalen.

Als Kiyosaki gelijk krijgt en de wereld inderdaad op een recessie afstevent, zou dat zowel kansen als risico’s creëren voor crypto. Enerzijds kunnen beleggers Bitcoin zien als een hedge tegen systeemrisico, anderzijds zou een sterke kapitaalvlucht uit risicovolle beleggingen ook tijdelijk druk kunnen zetten op de prijs.

Analisten benadrukken daarom dat Kiyosaki’s waarschuwing moet worden gezien als een mening, geen voorspelling. Zijn trackrecord is niet feilloos; hij voorspelde al eerder crashes die nooit uitkwamen, maar zijn boodschap over financiële zelfredzaamheid blijft relevant.

Bescherm jezelf, niet de markt

Kiyosaki’s kernboodschap draait niet om angst, maar om actie. Hij stelt dat individuen zelf de verantwoordelijkheid moeten nemen om hun koopkracht te behouden. “Je kunt de Fed niet controleren. Je kunt de overheid niet veranderen. Wat je wel kunt doen, is je eigen balans beschermen,” zegt hij. Zijn advies is simpel, maar controversieel: koop tastbare of schaarse beleggingen, en vertrouw niet blind op fiatgeld of obligaties. Voor velen klinkt dat radicaal, maar voor zijn volgers is het een ‘wake-up call’.

Of Kiyosaki gelijk krijgt, weet niemand. Maar zijn uitspraken raken een ‘gevoelige snaar’ in een tijd van stijgende schulden, geopolitieke onzekerheid en marktschommelingen. Wat wel vaststaat is dat Bitcoin, goud en zilver voor veel beleggers aantrekkelijke ankers blijven in een wereld die steeds onzekerder wordt. Een project dat in dit verband steeds meer aandacht krijgt, is Bitcoin Hyper ($HYPER), een ambitieuze Layer-2 die Bitcoin naar een nieuw niveau wil tillen.

